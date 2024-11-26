Ahmet Türk'le görüşme iddiasına Bahçeli'den yanıt: Açıklamalar peş peşe geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Ömer Çelik erken seçim yok diyorsa, anlayın ki erken seçim var'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün: "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplumun Her Kesimi Tarafından Desteklenmeli"
12:05
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Türk Mutfağının Kökenleri: Göçebe Türklerden, Anadolu’ya.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'nin kadim tarihi 17 dilde müzelerde
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
'Bloklar yavaş yavaş oluşuyor. Vekalet savaşları yaşanacak gibi gözüküyor'
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Kreşe dokunan yanar
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
CHP Milletvekili Namık Tan'ın açıklamaları ne anlama geliyor?
19:05
84 dk
TARİHTE BUGÜN
Sıfırdan yüze devrimin adı: Castro
20:34
12 dk
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem: 81 ilde para çekme ve yatırma işlemleri değişiyor
20:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Belediyeler kreş açmaya başladıkça halkı kazanmaya başlıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Disiplinlerarası bilim sıralamasında Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'de
09:11
2 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
09:21
5 dk
ÖZEL HABER
'Kara Cuma'da indirim görünümlü bindirimden nasıl uzak durulur?
09:36
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
TÜRK ROCK MÜZİĞİ EFSANESİ
Yardım faaliyeti denince akla gelen ilk isimlerden
10:25
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası önemli açıklamalar
12:06
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
NATO Genel Sekreteri Türkiye'den ne istiyor?
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/ahmet-turkle-gorusme-iddiasina-bahceliden-yanit-aciklamalar-pes-pese-geldi-1090836867.html
Ahmet Türk'le görüşme iddiasına Bahçeli'den yanıt: Açıklamalar peş peşe geldi
Ahmet Türk'le görüşme iddiasına Bahçeli'den yanıt: Açıklamalar peş peşe geldi
Sputnik Türkiye
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı iken görevden alınarak yerine kayyum atanan Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşeceği iddialarını yanıtladı... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T12:57+0300
2024-11-26T13:13+0300
politika
ahmet türk
devlet bahçeli
kayyum
meclis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090837032_0:0:2941:1654_1920x0_80_0_0_081ed9ac003edcd08fdd70f7902425d9.jpg
Siyasetin gündeminde "Ahmet Türk- Devlet Bahçeli görüşmesi olacak mı" sorusu yer alıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli ile yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görüşeceği iddiaları gündeme getirildi. Bahçeli ve Türk'ten görüşme iddialarına peş peşe yanıt geldi. Ahmet Türk, basın mensuplarına "Devlet Bahçeli ile görüşme planım yok" açıklamasını yaptı.Devlet Bahçeli ise Meclis'teki grup toplantısının arından gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ile görüşeceği" haberlerinin sorulması üzerine Bahçeli, Türk'ün önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.'Görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz'Bahçeli, "Ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz. Bazı toplantılar oluyor. Ağalığın bazı önemli vasıfları vardır. Ağaların kapısı açık olur, aşı da bol olur. Onun için birileri ziyaret ettiğinde 42 davar kesmesinin sebebi de sofranın bol olmasından dolayıdır" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/bahceli-biden-gorevinden-derhal-azledilmeli-1090828647.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090837032_55:0:2722:2000_1920x0_80_0_0_66ed19435734539c0e8b0ab36965b339.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ahmet türk, devlet bahçeli, kayyum, meclis
ahmet türk, devlet bahçeli, kayyum, meclis

Ahmet Türk'le görüşme iddiasına Bahçeli'den yanıt: Açıklamalar peş peşe geldi

12:57 26.11.2024 (güncellendi: 13:13 26.11.2024)
© AADevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© AA
Abone ol
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı iken görevden alınarak yerine kayyum atanan Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşeceği iddialarını yanıtladı. Türk, "Devlet Bahçeli ile görüşme planım yok" dedi. Bahçeli ise görüşme iddialarına "Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz" yanıtını verdi.
Siyasetin gündeminde "Ahmet Türk- Devlet Bahçeli görüşmesi olacak mı" sorusu yer alıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli ile yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görüşeceği iddiaları gündeme getirildi.
Bahçeli ve Türk'ten görüşme iddialarına peş peşe yanıt geldi. Ahmet Türk, basın mensuplarına "Devlet Bahçeli ile görüşme planım yok" açıklamasını yaptı.
Devlet Bahçeli ise Meclis'teki grup toplantısının arından gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ile görüşeceği" haberlerinin sorulması üzerine Bahçeli, Türk'ün önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

'Görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz'

Bahçeli, "Ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz. Bazı toplantılar oluyor. Ağalığın bazı önemli vasıfları vardır. Ağaların kapısı açık olur, aşı da bol olur. Onun için birileri ziyaret ettiğinde 42 davar kesmesinin sebebi de sofranın bol olmasından dolayıdır" ifadelerini kullandı.
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
POLİTİKA
Bahçeli: Biden görevinden derhal azledilmeli
10:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала