https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/ahmet-turkle-gorusme-iddiasina-bahceliden-yanit-aciklamalar-pes-pese-geldi-1090836867.html

Ahmet Türk'le görüşme iddiasına Bahçeli'den yanıt: Açıklamalar peş peşe geldi

Ahmet Türk'le görüşme iddiasına Bahçeli'den yanıt: Açıklamalar peş peşe geldi

Sputnik Türkiye

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı iken görevden alınarak yerine kayyum atanan Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşeceği iddialarını yanıtladı... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T12:57+0300

2024-11-26T12:57+0300

2024-11-26T13:13+0300

politika

ahmet türk

devlet bahçeli

kayyum

meclis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090837032_0:0:2941:1654_1920x0_80_0_0_081ed9ac003edcd08fdd70f7902425d9.jpg

Siyasetin gündeminde "Ahmet Türk- Devlet Bahçeli görüşmesi olacak mı" sorusu yer alıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli ile yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görüşeceği iddiaları gündeme getirildi. Bahçeli ve Türk'ten görüşme iddialarına peş peşe yanıt geldi. Ahmet Türk, basın mensuplarına "Devlet Bahçeli ile görüşme planım yok" açıklamasını yaptı.Devlet Bahçeli ise Meclis'teki grup toplantısının arından gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ile görüşeceği" haberlerinin sorulması üzerine Bahçeli, Türk'ün önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.'Görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz'Bahçeli, "Ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz. Bazı toplantılar oluyor. Ağalığın bazı önemli vasıfları vardır. Ağaların kapısı açık olur, aşı da bol olur. Onun için birileri ziyaret ettiğinde 42 davar kesmesinin sebebi de sofranın bol olmasından dolayıdır" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/bahceli-biden-gorevinden-derhal-azledilmeli-1090828647.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ahmet türk, devlet bahçeli, kayyum, meclis