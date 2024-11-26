https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/ahmet-turkle-gorusme-iddiasina-bahceliden-yanit-aciklamalar-pes-pese-geldi-1090836867.html
Ahmet Türk'le görüşme iddiasına Bahçeli'den yanıt: Açıklamalar peş peşe geldi
Ahmet Türk'le görüşme iddiasına Bahçeli'den yanıt: Açıklamalar peş peşe geldi
Sputnik Türkiye
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı iken görevden alınarak yerine kayyum atanan Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşeceği iddialarını yanıtladı... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T12:57+0300
2024-11-26T12:57+0300
2024-11-26T13:13+0300
politika
ahmet türk
devlet bahçeli
kayyum
meclis
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Siyasetin gündeminde "Ahmet Türk- Devlet Bahçeli görüşmesi olacak mı" sorusu yer alıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli ile yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görüşeceği iddiaları gündeme getirildi. Bahçeli ve Türk'ten görüşme iddialarına peş peşe yanıt geldi. Ahmet Türk, basın mensuplarına "Devlet Bahçeli ile görüşme planım yok" açıklamasını yaptı.Devlet Bahçeli ise Meclis'teki grup toplantısının arından gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ile görüşeceği" haberlerinin sorulması üzerine Bahçeli, Türk'ün önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.'Görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz'Bahçeli, "Ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz. Bazı toplantılar oluyor. Ağalığın bazı önemli vasıfları vardır. Ağaların kapısı açık olur, aşı da bol olur. Onun için birileri ziyaret ettiğinde 42 davar kesmesinin sebebi de sofranın bol olmasından dolayıdır" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/bahceli-biden-gorevinden-derhal-azledilmeli-1090828647.html
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ahmet türk, devlet bahçeli, kayyum, meclis
ahmet türk, devlet bahçeli, kayyum, meclis
Ahmet Türk'le görüşme iddiasına Bahçeli'den yanıt: Açıklamalar peş peşe geldi
12:57 26.11.2024 (güncellendi: 13:13 26.11.2024)
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı iken görevden alınarak yerine kayyum atanan Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşeceği iddialarını yanıtladı. Türk, "Devlet Bahçeli ile görüşme planım yok" dedi. Bahçeli ise görüşme iddialarına "Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz" yanıtını verdi.
Siyasetin gündeminde "Ahmet Türk- Devlet Bahçeli görüşmesi olacak mı" sorusu yer alıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli ile yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görüşeceği iddiaları gündeme getirildi.
Bahçeli ve Türk'ten görüşme iddialarına peş peşe yanıt geldi. Ahmet Türk, basın mensuplarına "Devlet Bahçeli ile görüşme planım yok" açıklamasını yaptı.
Devlet Bahçeli ise Meclis'teki grup toplantısının arından gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ile görüşeceği" haberlerinin sorulması üzerine Bahçeli, Türk'ün önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.
'Görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz'
Bahçeli, "Ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz. Bazı toplantılar oluyor. Ağalığın bazı önemli vasıfları vardır. Ağaların kapısı açık olur, aşı da bol olur. Onun için birileri ziyaret ettiğinde 42 davar kesmesinin sebebi de sofranın bol olmasından dolayıdır" ifadelerini kullandı.