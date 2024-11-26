https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/25-kasim-reyting-sonuclari-aciklandi-gunun-en-cok-izlenen-yapimlari-belli-oldu-1090856257.html
25 Kasım reyting sonuçları açıklandı: Günün en çok izlenen yapımları belli oldu
25 Kasım reyting sonuçları açıklandı: Günün en çok izlenen yapımları belli oldu
Sputnik Türkiye
25 Kasım Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar açıklandı. Dün akşam yayınlanan televizyon yapımlarına göre Uzak Şehir dizisi Total... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T18:52+0300
2024-11-26T18:52+0300
2024-11-26T18:52+0300
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reyting
televizyon
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
film
dizi
izleyici
izleyici sayısı
sinema
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Televizyon dünyasında en çok izlenen yapımların sıralandığı reyting sonuçları açıklandı.Televizyon dizi ve filmlerinin sıralandığı reyting verileri belli oldu. 25 Kasım Pazartesi günü açıklanan rapora göre Uzak Şehir dizisi Total'de en çok takip edilen yapım oldu. AB verilerine göre ise Kızıl Goncalar dizisi başı çekti. 25 Kasım Pazartesi Total reyting sonuçlarına göre Uzak Şehir ve Kızıl Goncalar dizilerinin ardından sırasıyla Esra Erol'da, Selçuk Tepeli ile Ana Haber, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Kudüs Fatihi Selahattin Eyyübi, ATV Ana Haber ve Masterchef Türkiye izlendi.Total ve AB reyting nedir?Reyting sonuçları izleme istatistiğine göre AB ve Total olarak ikiye ayrılır. AB maddi durumu iyi olan izleyenleri nitelerken, Total toplam televizyon izleyici sayısını tanımlar. Türkiye'de yaşayan belli ailelerin televizyonlarına yerleştirilen düzenek ile her gün yapımların izlenme oranı belirlenir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/hayali-karakterler-hayati-meslek-turkiyede-dizi-ve-filmlerdeki-unutulmaz-ogretmenler-1090558319.html
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reyting, televizyon, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), film, dizi, izleyici, izleyici sayısı, sinema, yerli sinema, sinema filmi, yabancı sinema
reyting, televizyon, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), film, dizi, izleyici, izleyici sayısı, sinema, yerli sinema, sinema filmi, yabancı sinema
25 Kasım reyting sonuçları açıklandı: Günün en çok izlenen yapımları belli oldu
25 Kasım Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar açıklandı. Dün akşam yayınlanan televizyon yapımlarına göre Uzak Şehir dizisi Total izlemede birinci olurken AB izlemede ise Kızıl Goncalar en çok izlenen yapım oldu.
Televizyon dünyasında en çok izlenen yapımların sıralandığı reyting sonuçları açıklandı.
Televizyon dizi ve filmlerinin sıralandığı reyting verileri belli oldu. 25 Kasım Pazartesi günü açıklanan rapora göre Uzak Şehir dizisi Total'de en çok takip edilen yapım oldu. AB verilerine göre ise Kızıl Goncalar dizisi başı çekti.
25 Kasım Pazartesi Total reyting sonuçlarına göre Uzak Şehir ve Kızıl Goncalar dizilerinin ardından sırasıyla Esra Erol'da, Selçuk Tepeli ile Ana Haber, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Kudüs Fatihi Selahattin Eyyübi, ATV Ana Haber ve Masterchef Türkiye izlendi.
Total ve AB reyting nedir?
Reyting sonuçları izleme istatistiğine göre AB ve Total olarak ikiye ayrılır. AB maddi durumu iyi olan izleyenleri nitelerken, Total toplam televizyon izleyici sayısını tanımlar. Türkiye'de yaşayan belli ailelerin televizyonlarına yerleştirilen düzenek ile her gün yapımların izlenme oranı belirlenir.