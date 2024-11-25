https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/zorunlu-askerlik-bulunan-guney-korede-askerlikten-kacmak-icin-kilo-alan-adama-hapis-cezasi-verildi-1090791013.html

Zorunlu askerlik bulunan Güney Kore'de askerlikten kaçmak için kilo alan adama hapis cezası verildi

Zorunlu askerlik bulunan Güney Kore'de askerlikten kaçmak için kilo alan adama hapis cezası verildi

Sputnik Türkiye

Güney Kore'de askerlikten kaçmak için 1 yılda aşırı kilo alan şahsa hapis cezası verildi. 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T12:19+0300

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Güney Kore haber sitelerine düşen bilgilere göre, askerliği yapmamak için son 1 yılda aşırı derecede kilo alan ve sonunda obez olan kişiye askerlik yerine bir yıl ertelenmiş hapis cezası verildi. 26 yaşındaki sanığa özel diyet hazırlayan arkadaşı ise 6 ay ertelenmiş hapis cezası aldı.Kilosu nedeniyle askerlik yapamayacak olan kişi ise mahkeme tarafından savaş dışı bir rolde hizmet etmesine yönelik karar verildi. Güney Kore'de zorunlu askerlik kapsamında erkeklerin en az 18 ay boyunca askerlik yapma zorunluluğu bulunuyor.

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güney kore, askerlik, bedelli askerlik, zorunlu askerlik, askerlik şubesi