https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/abd-nukleer-caydiriciligi-artirmak-icin-cephaneliklerini-buyutmeye-karar-verdi-birden-fazla-nukleer-1090783902.html
ABD, nükleer caydırıcılığı artırmak için cephaneliklerini büyütmeye karar verdi: 'Birden fazla nükleer rakibimiz var'
ABD, nükleer caydırıcılığı artırmak için cephaneliklerini büyütmeye karar verdi: 'Birden fazla nükleer rakibimiz var'
Sputnik Türkiye
ABD, Kiev rejimine Rus topraklarına saldırılmasına izin veren füzelerin ardından Putin'in duyurduğu yeni nükleer doktorine karşı, nükleer caydırıcılığını... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T11:36+0300
2024-11-25T11:36+0300
2024-11-25T11:36+0300
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Pentagon’un son raporuna göre, ABD, Rusya ve Çin’den gelen potansiyel tehditlere karşı nükleer caydırıcılık stratejisini güncelleyecek. Savunma Bakanlığı, “Birden fazla nükleer rakip, ABD ve müttefiklerinin güvenliğini tehdit ediyor” diyerek, bu ülkelerin nükleer cephaneliklerini büyütüp modernize ettiğini belirtti.Savunma Bakan Yardımcısı Richard Johnson, Rusya ve Çin’i özellikle vurgulayarak, ABD’nin 2022 Nükleer Durum İncelemesi’ni (Nuclear Posture Review) güncellemesi gerekebileceğini ifade etti. Johnson, mevcut nükleer modernizasyon çabalarının yeterli olmayabileceğini belirtti.'Yeni nükleer uçaklar ve denizaltıların hazırlık seviyesi yükseltilecek'Bu endişeleri gidermek için Pentagon, B61-13 yerçekimi bombasının geliştirilmesi ve Ohio sınıfı nükleer denizaltıların hazırlık seviyesinin artırılması gibi adımlar attı. Geçen Ekim ayında duyurulan B61-13 bombası, eski versiyonların yerini alacak ve ABD’ye daha geniş hedeflere karşı ek seçenekler sunacak. Ohio sınıfı denizaltılar ise ABD’nin nükleer üçlüsünün (triad) kilit unsuru olup, Trident füzeleriyle donatılabiliyor.Bu gelişmeler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Eylül ayı sonunda ülkesinin nükleer doktrininde yaptığı değişikliklerin ardından geldi. Yeni doktrine göre, nükleer bir devletin desteğiyle Rusya veya müttefiklerine yapılan herhangi bir saldırı, ortak bir saldırı olarak değerlendirilecek.Putin, NATO'yu doğrudan çatışma riskiyle uyarmıştıPutin, 19 Kasım’da bu değişiklikleri onayladı. Bu adım, ABD ve bazı Batılı ülkelerin Ukrayna’ya uzun menzilli silahlar sağlamasına ve Kiev’in Rusya içlerine yönelik saldırılarına yanıt olarak atıldı. Rusya, bu tür eylemlerin çatışmayı tırmandıracağı ve NATO’nun doğrudan çatışmaya dahil olmasına yol açacağı konusunda uyardı.Bu hafta başında Rusya, Ukrayna’ya karşı Oreshnik orta menzilli hipersonik füzesini kullanarak bir saldırı gerçekleştirdi. Moskova, bu hamlenin, Kiev’in ABD yapımı ATACMS ve HIMARS sistemleri ile İngiltere yapımı Storm Shadow füzeleri kullanarak Rusya’ya düzenlediği sınır ötesi saldırılara yanıt olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/romanyada-tiktok-uzerinden-kampanya-yuruten-ve-rusya-ile-iliskilerin-normallestirilmesini-isteyen-1090781072.html
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abd, abd seçimleri, nükleer füze, nükleer silah, denizaltı, nükleer denizaltı, rus denizaltı, nükleer denizaltı, donald trump, joe biden
abd, abd seçimleri, nükleer füze, nükleer silah, denizaltı, nükleer denizaltı, rus denizaltı, nükleer denizaltı, donald trump, joe biden
ABD, nükleer caydırıcılığı artırmak için cephaneliklerini büyütmeye karar verdi: 'Birden fazla nükleer rakibimiz var'
ABD, Kiev rejimine Rus topraklarına saldırılmasına izin veren füzelerin ardından Putin'in duyurduğu yeni nükleer doktorine karşı, nükleer caydırıcılığını artırmaya karar verdiğini açıkladı.
Pentagon’un son raporuna göre, ABD, Rusya ve Çin’den gelen potansiyel tehditlere karşı nükleer caydırıcılık stratejisini güncelleyecek. Savunma Bakanlığı, “Birden fazla nükleer rakip, ABD ve müttefiklerinin güvenliğini tehdit ediyor” diyerek, bu ülkelerin nükleer cephaneliklerini büyütüp modernize ettiğini belirtti.
Savunma Bakan Yardımcısı Richard Johnson, Rusya ve Çin’i özellikle vurgulayarak, ABD’nin 2022 Nükleer Durum İncelemesi’ni (Nuclear Posture Review) güncellemesi gerekebileceğini ifade etti. Johnson, mevcut nükleer modernizasyon çabalarının yeterli olmayabileceğini belirtti.
'Yeni nükleer uçaklar ve denizaltıların hazırlık seviyesi yükseltilecek'
Bu endişeleri gidermek için Pentagon, B61-13 yerçekimi bombasının geliştirilmesi ve Ohio sınıfı nükleer denizaltıların hazırlık seviyesinin artırılması gibi adımlar attı. Geçen Ekim ayında duyurulan B61-13 bombası, eski versiyonların yerini alacak ve ABD’ye daha geniş hedeflere karşı ek seçenekler sunacak. Ohio sınıfı denizaltılar ise ABD’nin nükleer üçlüsünün (triad) kilit unsuru olup, Trident füzeleriyle donatılabiliyor.
Bu gelişmeler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Eylül ayı sonunda ülkesinin nükleer doktrininde yaptığı değişikliklerin ardından geldi. Yeni doktrine göre, nükleer bir devletin desteğiyle Rusya veya müttefiklerine yapılan herhangi bir saldırı, ortak bir saldırı olarak değerlendirilecek.
Putin, NATO'yu doğrudan çatışma riskiyle uyarmıştı
Putin, 19 Kasım’da bu değişiklikleri onayladı. Bu adım, ABD ve bazı Batılı ülkelerin Ukrayna’ya uzun menzilli silahlar sağlamasına ve Kiev’in Rusya içlerine yönelik saldırılarına yanıt olarak atıldı. Rusya, bu tür eylemlerin çatışmayı tırmandıracağı ve NATO’nun doğrudan çatışmaya dahil olmasına yol açacağı konusunda uyardı.
Bu hafta başında Rusya, Ukrayna’ya karşı Oreshnik orta menzilli hipersonik füzesini kullanarak bir saldırı gerçekleştirdi. Moskova, bu hamlenin, Kiev’in ABD yapımı ATACMS ve HIMARS sistemleri ile İngiltere yapımı Storm Shadow füzeleri kullanarak Rusya’ya düzenlediği sınır ötesi saldırılara yanıt olduğunu belirtti.