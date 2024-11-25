Zehra Güneş: Ben elleri ve ayakları sınıf arkadaşlarından çok daha kocaman olan utangaç bir kız çocuğuydum
© AAzehra güneş
© AA
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VakıfBank ve Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Zehra Güneş voleybola başlaması konusunda nasıl destek gördüğünü açıkladı ve "Ben elleri ve ayakları sınıf arkadaşlarından çok daha kocaman olan, kendi kabuğuna çekilmiş, utangaç bir kız çocuğuydum. Spor benim hayatımı değiştirdi" dedi.
Milli voleybolcu Zehra Güneş voleybola başlamasında ailesi ve hocalarının emeklerini hatırlattı ve "Düşünsenize 12-13 yıl önce okul okul gezip potansiyelli çocukları altyapısına kazandıran kurumlardan bahsediyorum" dedi. Güneş çocukluk anılarından da bahsetti ve "Ben elleri ve ayakları sınıf arkadaşlarından çok daha kocaman olan, kendi kabuğuna çekilmiş, utangaç bir kız çocuğuydum" dedi.
'Kendinize inanın pes etmeyin'
UNICEF Türkiye Çocuk Hakları Savunucusu olan Zehra Güneş, kendisi gibi sporcu olmayı seçenlere şunları söyledi:
"Ben elleri ve ayakları sınıf arkadaşlarından çok daha kocaman olan, kendi kabuğuna çekilmiş, utangaç bir kız çocuğuydum. Spor benim hayatımı değiştirdi; annem başta olmak üzere ailem bana kendime inanmayı öğretti. Kendine inanmalarını, pes etmemelerini, farklılıklarından beslenmelerini öneririm. Bunları bugün söylemek kolay gibi görünse de hayır, hiç kolay olmadı ama oldu!"
'Vazgeçmeyin'
Son yıllarda voleybola artan ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Güneş sözlerin şöyle noktaladı:
"Voleybolu uzun yıllardır takip edenler aslında bu ilgiye şaşırmıyordur. Hem kulüplerimiz hem de federasyonumuz uzun yıllardır bu yolda büyük emek harcadı. Düşünsenize 12-13 yıl önce okul okul gezip potansiyelli çocukları altyapısına kazandıran kurumlardan bahsediyorum… Voleybol ülkemiz için önemli bir kültür olma yolunda ilerliyor. Hepimiz kendi sorumluluğumuzun bilincinde, bu kültüre destek olmaya devam etmeliyiz. Minik kız kardeşlerime ne öneririm? Biraz önce de söylediğim gibi kendine inanmaktan bir an olsun vazgeçme. Belki üst seviye bir voleybolcu olamayabilirsin ama voleybol ya da tercih ettiğin spor sana hayat boyu ilham olabilir; öz disiplini ve istikrarı öğretir. Spordan ne olur vazgeçme!"