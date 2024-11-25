Zehra Güneş: Ben elleri ve ayakları sınıf arkadaşlarından çok daha kocaman olan utangaç bir kız çocuğuydum

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
İBB’nin Sayıştay raporundan çıktı: 642 araç nerede?
10:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Rus yönetmen Nikolay Lebedev İstanbul'da konuştu: Son filmimin çekiminde setteki üç kişi ölümden döndü
11:20
4 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
11:40
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır
12:11
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:29
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporlarında kara delik: İlçe belediyelerinin beşte dördü yok
19:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır
20:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Formula 1’de şampiyon Max Verstappen
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/zehra-gunes-ben-elleri-ve-ayaklari-sinif-arkadaslarindan-cok-daha-kocaman-olan-utangac-bir-kiz-1090782098.html
Zehra Güneş: Ben elleri ve ayakları sınıf arkadaşlarından çok daha kocaman olan utangaç bir kız çocuğuydum
Zehra Güneş: Ben elleri ve ayakları sınıf arkadaşlarından çok daha kocaman olan utangaç bir kız çocuğuydum
Sputnik Türkiye
VakıfBank ve Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Zehra Güneş voleybola başlaması konusunda nasıl destek gördüğünü açıkladı ve "Ben elleri ve ayakları sınıf... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T10:08+0300
2024-11-25T10:08+0300
spor
zehra güneş
voleybol
spor
kız çocuğu
unicef
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1e/1076882131_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_487c40f157534397169d44b85ab7e120.jpg
Milli voleybolcu Zehra Güneş voleybola başlamasında ailesi ve hocalarının emeklerini hatırlattı ve "Düşünsenize 12-13 yıl önce okul okul gezip potansiyelli çocukları altyapısına kazandıran kurumlardan bahsediyorum" dedi. Güneş çocukluk anılarından da bahsetti ve "Ben elleri ve ayakları sınıf arkadaşlarından çok daha kocaman olan, kendi kabuğuna çekilmiş, utangaç bir kız çocuğuydum" dedi.'Kendinize inanın pes etmeyin'UNICEF Türkiye Çocuk Hakları Savunucusu olan Zehra Güneş, kendisi gibi sporcu olmayı seçenlere şunları söyledi:'Vazgeçmeyin'Son yıllarda voleybola artan ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Güneş sözlerin şöyle noktaladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/ilk-11de-basladi-performansiyla-goz-doldurdu-mac-sonrasi-ancelottiden-ozgu-dolu-arda-guler-sozleri--1090780554.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1e/1076882131_100:0:748:486_1920x0_80_0_0_9080b07b44d03416d68e66fb4df74658.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
zehra güneş, voleybol, spor, kız çocuğu, unicef
zehra güneş, voleybol, spor, kız çocuğu, unicef

Zehra Güneş: Ben elleri ve ayakları sınıf arkadaşlarından çok daha kocaman olan utangaç bir kız çocuğuydum

10:08 25.11.2024
© AAzehra güneş
zehra güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© AA
Abone ol
VakıfBank ve Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Zehra Güneş voleybola başlaması konusunda nasıl destek gördüğünü açıkladı ve "Ben elleri ve ayakları sınıf arkadaşlarından çok daha kocaman olan, kendi kabuğuna çekilmiş, utangaç bir kız çocuğuydum. Spor benim hayatımı değiştirdi" dedi.
Milli voleybolcu Zehra Güneş voleybola başlamasında ailesi ve hocalarının emeklerini hatırlattı ve "Düşünsenize 12-13 yıl önce okul okul gezip potansiyelli çocukları altyapısına kazandıran kurumlardan bahsediyorum" dedi. Güneş çocukluk anılarından da bahsetti ve "Ben elleri ve ayakları sınıf arkadaşlarından çok daha kocaman olan, kendi kabuğuna çekilmiş, utangaç bir kız çocuğuydum" dedi.

'Kendinize inanın pes etmeyin'

UNICEF Türkiye Çocuk Hakları Savunucusu olan Zehra Güneş, kendisi gibi sporcu olmayı seçenlere şunları söyledi:
"Ben elleri ve ayakları sınıf arkadaşlarından çok daha kocaman olan, kendi kabuğuna çekilmiş, utangaç bir kız çocuğuydum. Spor benim hayatımı değiştirdi; annem başta olmak üzere ailem bana kendime inanmayı öğretti. Kendine inanmalarını, pes etmemelerini, farklılıklarından beslenmelerini öneririm. Bunları bugün söylemek kolay gibi görünse de hayır, hiç kolay olmadı ama oldu!"

'Vazgeçmeyin'

Son yıllarda voleybola artan ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Güneş sözlerin şöyle noktaladı:
"Voleybolu uzun yıllardır takip edenler aslında bu ilgiye şaşırmıyordur. Hem kulüplerimiz hem de federasyonumuz uzun yıllardır bu yolda büyük emek harcadı. Düşünsenize 12-13 yıl önce okul okul gezip potansiyelli çocukları altyapısına kazandıran kurumlardan bahsediyorum… Voleybol ülkemiz için önemli bir kültür olma yolunda ilerliyor. Hepimiz kendi sorumluluğumuzun bilincinde, bu kültüre destek olmaya devam etmeliyiz. Minik kız kardeşlerime ne öneririm? Biraz önce de söylediğim gibi kendine inanmaktan bir an olsun vazgeçme. Belki üst seviye bir voleybolcu olamayabilirsin ama voleybol ya da tercih ettiğin spor sana hayat boyu ilham olabilir; öz disiplini ve istikrarı öğretir. Spordan ne olur vazgeçme!"
La Liga ekiplerinden Real Madrid, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentindeki Soldier Field Stadyumu'nda AC Milan takımıyla hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşmada Milli Takım oyuncusu Arda Güler (15) de mücadele etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
SPOR
İlk 11'de başladı, performansıyla göz doldurdu: Maç sonrası Ancelotti'den övgü dolu Arda Güler sözleri
09:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала