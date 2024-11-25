https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/zehra-gunes-ben-elleri-ve-ayaklari-sinif-arkadaslarindan-cok-daha-kocaman-olan-utangac-bir-kiz-1090782098.html

Zehra Güneş: Ben elleri ve ayakları sınıf arkadaşlarından çok daha kocaman olan utangaç bir kız çocuğuydum

Zehra Güneş: Ben elleri ve ayakları sınıf arkadaşlarından çok daha kocaman olan utangaç bir kız çocuğuydum

Sputnik Türkiye

VakıfBank ve Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Zehra Güneş voleybola başlaması konusunda nasıl destek gördüğünü açıkladı ve "Ben elleri ve ayakları sınıf... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T10:08+0300

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spor

zehra güneş

voleybol

spor

kız çocuğu

unicef

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Milli voleybolcu Zehra Güneş voleybola başlamasında ailesi ve hocalarının emeklerini hatırlattı ve "Düşünsenize 12-13 yıl önce okul okul gezip potansiyelli çocukları altyapısına kazandıran kurumlardan bahsediyorum" dedi. Güneş çocukluk anılarından da bahsetti ve "Ben elleri ve ayakları sınıf arkadaşlarından çok daha kocaman olan, kendi kabuğuna çekilmiş, utangaç bir kız çocuğuydum" dedi.'Kendinize inanın pes etmeyin'UNICEF Türkiye Çocuk Hakları Savunucusu olan Zehra Güneş, kendisi gibi sporcu olmayı seçenlere şunları söyledi:'Vazgeçmeyin'Son yıllarda voleybola artan ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Güneş sözlerin şöyle noktaladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/ilk-11de-basladi-performansiyla-goz-doldurdu-mac-sonrasi-ancelottiden-ozgu-dolu-arda-guler-sozleri--1090780554.html

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zehra güneş, voleybol, spor, kız çocuğu, unicef