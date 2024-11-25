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Ünlü Alman kargo şirketinin uçağı bir evin üzerine düştü: Ölü ve yaralılar var
Ünlü Alman kargo şirketinin uçağı bir evin üzerine düştü: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Litvanya'nın başkenti Vilnius, bu sabah saatlerinde bir uçak kazasına sahne oldu. Dünyaca ünlü kargo firmasına ait uçağın evin üzerine düşmesi sonucu ölü ve... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T09:22+0300
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uçak kazası
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Dünyanın en ünlü kargo şirketlerinden Alman DHL'e ait kargo uçağı, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta irtifa kaybederek bir evin üzerine düştü.Litvanya Radyo ve Televizyon Kurumu LRT'nin aktardığı bilgilere göre, uçağın Vilnius Uluslararası Havaalanı'na ilerlediği sırada düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.LRT'ye konuşan Vilnius Uluslararası Havaalanı Sözcüsü Marius Zelanius, uçağın bir evin üzerine düştüğünü ifade etti.Emniyet sözcüsü Ramunas Matonis de, pilotun öldüğünü doğrularken uçakta bulunan diğer 4 kişinin yaralı olarak kurtulduğunu bildirdi.DHL Litvanya Genel Müdürü Mindaugas Pivorjunas, uçağın düşme nedenini ve uçakta ne tür bir yük bulunduğunu henüz bilmediklerini söyledi. Bu arada LRT, Ulusal Kriz Yönetim Merkezi'ne dayanarak kazanın teknik arıza nedeniyle yaşandığı üzerinde durulduğunu aktardı.Vilnius Belediye Başkanı Valdas Benkunskas, düşen DHL uçağının 'şans eseri' evin içine girmeyip bahçeye çakıldığını belirterek evde yaşayan tüm sakinlerin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.
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litvanya, vilnius, dhl, uçak, uçak kazası, kargo uçağı
litvanya, vilnius, dhl, uçak, uçak kazası, kargo uçağı

Ünlü Alman kargo şirketinin uçağı bir evin üzerine düştü: Ölü ve yaralılar var

09:22 25.11.2024 (güncellendi: 09:41 25.11.2024)
© FotoğrafMalezya Havayolları'nın kayıp uçağıyla ilgili yeni iddia
Malezya Havayolları'nın kayıp uçağıyla ilgili yeni iddia - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© Fotoğraf
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Litvanya'nın başkenti Vilnius, bu sabah saatlerinde bir uçak kazasına sahne oldu. Dünyaca ünlü kargo firmasına ait uçağın evin üzerine düşmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
Dünyanın en ünlü kargo şirketlerinden Alman DHL'e ait kargo uçağı, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta irtifa kaybederek bir evin üzerine düştü.

Litvanya Radyo ve Televizyon Kurumu LRT'nin aktardığı bilgilere göre, uçağın Vilnius Uluslararası Havaalanı'na ilerlediği sırada düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

LRT'ye konuşan Vilnius Uluslararası Havaalanı Sözcüsü Marius Zelanius, uçağın bir evin üzerine düştüğünü ifade etti.

Emniyet sözcüsü Ramunas Matonis de, pilotun öldüğünü doğrularken uçakta bulunan diğer 4 kişinin yaralı olarak kurtulduğunu bildirdi.

DHL Litvanya Genel Müdürü Mindaugas Pivorjunas, uçağın düşme nedenini ve uçakta ne tür bir yük bulunduğunu henüz bilmediklerini söyledi. Bu arada LRT, Ulusal Kriz Yönetim Merkezi'ne dayanarak kazanın teknik arıza nedeniyle yaşandığı üzerinde durulduğunu aktardı.

Vilnius Belediye Başkanı Valdas Benkunskas, düşen DHL uçağının 'şans eseri' evin içine girmeyip bahçeye çakıldığını belirterek evde yaşayan tüm sakinlerin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.
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