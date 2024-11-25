https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/yarin-okullara-kar-yagisi-tatili-var-mi-26-kasim-hangi-illerde-okullar-tatil-edildi-ankarada-kar-1090807399.html

Yarın okullara kar yağışı tatili var mı? 26 Kasım hangi illerde okullar tatil edildi? Ankara’da kar tatili olacak mı?

Yarın okullara kar yağışı tatili var mı? 26 Kasım hangi illerde okullar tatil edildi? Ankara’da kar tatili olacak mı?

Sputnik Türkiye

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı, pek çok ilde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Soğuk hava dalgasıyla birlikte, birçok kentte eğitime ara... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T17:40+0300

2024-11-25T17:40+0300

2024-11-25T17:40+0300

türkiye

ankara

kar tatili

kar yağışı

okullar tatil

son dakika okullar tatil

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Yurdun farklı bölgelerinde devam eden kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle, valilikler okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda kararlar almayı sürdürüyor. Bugün, bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Meteorolojik veriler, kar yağışının etkisini perşembe gününe kadar sürdürmesinin beklendiğini gösteriyor. Özellikle öğrenciler, kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Yarın (26 Kasım) hangi illerde okullar tatil edildi? Yarın okullar tatil mi? İşte yarın eğitime kar yağışı arası verilen iller...Ankara'da kar yağışı: Okullar tatil olacak mı?Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporuyla birlikte Ankara'da sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi ve kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Yarın Ankara’da okullar tatil mi? Sorusu başkentlilerin gündeminde yer alıyor. Ancak Ankara'da okulların tatil olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi.Yarın kar tatili olan iller açıklanıyor: Hangi kentlerde okullar tatil?Bayburt'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime ara verildi. Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışının yollarda buzlanma ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi.Açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Kasım Salı günü il genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre kar yağışının bölgedeki etkisini sürdüreceğini ve bu nedenle tüm okullarda eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu. Vali Şimşek, paylaşımında "Kar yağışının keyfini çıkarmaya devam" ifadelerine yer verdi.Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi. Tufanbeyli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün eğitime ara verilen ilçede kar ve buzlanma riskinin devam ettiği ifade edildi.Açıklamada, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle 26 Kasım Salı günü de ilçedeki tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/meteoroloji-tahminini-guncelledi-16-il-icin-yeni-uyari-istanbula-kar-yagisi-icin-tarih-verildi-1090800625.html

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