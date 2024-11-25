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İzmir'de plastik kasa fabrikasında büyük bir yangın çıktı: Alevler gökyüzünü kapladı, müdahale sürüyor
İzmir'de plastik kasa fabrikasında büyük bir yangın çıktı: Alevler gökyüzünü kapladı, müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan bir plastik kasa fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin hızla fabrikayı sarması sonucu gökyüzünü yoğun... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T09:26+0300
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İzmir’in Selçuk ilçesi İsabey Mahallesi’nde yer alan bir plastik kasa fabrikasında sabah saatlerinde büyük bir yangın çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun dumanlar çevredekileri alarma geçirdi.Yangın, sabah erken saatlerde fabrikadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla ortaya çıktı. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Polis çevrede güvenlik önlemi aldıYangın yerine ulaşan polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlamak için fabrikanın etrafında geniş bir önlem aldı. Bölgedekilerin güvenli mesafede tutulması sağlanırken, ekipler itfaiye araçlarının sorunsuz çalışabilmesi için yolları boşalttı.İtfaiye müdahalesi sürüyorİtfaiye ekipleri, alevlerin hızla yayıldığı fabrikaya müdahaleye başladı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için yoğun bir mücadele sürerken, fabrikanın plastik malzemelerden oluşması nedeniyle alevlerin hızla büyüdüğü bildirildi. Yoğun dumanlar, bölge sakinlerinde endişeye neden oldu.Yangının nedeni araştırılıyorYangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerinde ekipler soğutma çalışmalarına hazırlık yapıyor. İtfaiye yetkilileri, yangının tamamen söndürülmesinin ardından inceleme başlatacaklarını belirtti.Çevre halkından endişeli bekleyişYangın, bölgedeki vatandaşlar arasında büyük paniğe neden oldu. Çevre sakinleri, fabrikanın hemen söndürülmesi için endişeli bir şekilde çalışmaları takip ediyor. Yetkililer, yangının çevredeki diğer yapıları tehdit etmediğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/unlu-alman-kargo-sirketinin-ucagi-bir-evin-uzerine-dustu-olu-ve-yaralilar-var-1090779953.html
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İzmir'de plastik kasa fabrikasında büyük bir yangın çıktı: Alevler gökyüzünü kapladı, müdahale sürüyor

09:26 25.11.2024 (güncellendi: 09:30 25.11.2024)
© İHAİzmir'de plastik kasa fabrikasında büyük bir yangın çıktı: Alevler gökyüzünü kapladı, müdahale sürüyor
İzmir'de plastik kasa fabrikasında büyük bir yangın çıktı: Alevler gökyüzünü kapladı, müdahale sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© İHA
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İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan bir plastik kasa fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin hızla fabrikayı sarması sonucu gökyüzünü yoğun dumanlar kapladı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
İzmir’in Selçuk ilçesi İsabey Mahallesi’nde yer alan bir plastik kasa fabrikasında sabah saatlerinde büyük bir yangın çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun dumanlar çevredekileri alarma geçirdi.
Yangın, sabah erken saatlerde fabrikadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla ortaya çıktı. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı

Yangın yerine ulaşan polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlamak için fabrikanın etrafında geniş bir önlem aldı. Bölgedekilerin güvenli mesafede tutulması sağlanırken, ekipler itfaiye araçlarının sorunsuz çalışabilmesi için yolları boşalttı.

İtfaiye müdahalesi sürüyor

İtfaiye ekipleri, alevlerin hızla yayıldığı fabrikaya müdahaleye başladı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için yoğun bir mücadele sürerken, fabrikanın plastik malzemelerden oluşması nedeniyle alevlerin hızla büyüdüğü bildirildi. Yoğun dumanlar, bölge sakinlerinde endişeye neden oldu.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerinde ekipler soğutma çalışmalarına hazırlık yapıyor. İtfaiye yetkilileri, yangının tamamen söndürülmesinin ardından inceleme başlatacaklarını belirtti.

Çevre halkından endişeli bekleyiş

Yangın, bölgedeki vatandaşlar arasında büyük paniğe neden oldu. Çevre sakinleri, fabrikanın hemen söndürülmesi için endişeli bir şekilde çalışmaları takip ediyor. Yetkililer, yangının çevredeki diğer yapıları tehdit etmediğini açıkladı.
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