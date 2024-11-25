https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/ukraynalilarin-yarisi-savasin-bir-an-once-sona-ermesini-istiyor-1090807769.html

Ukraynalıların yarısı savaşın bir an önce sona ermesini istiyor

Ukraynalıların yarısı savaşın bir an önce sona ermesini istiyor

Sputnik Türkiye

ABD'li çok uluslu analiz ve danışmanlık şirketi Gallup tarafından yapılan son ankete göre, Ukraynalıların yarısının Rusya ile mümkün olan en kısa sürede barış... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T17:32+0300

2024-11-25T17:32+0300

2024-11-25T17:32+0300

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Yayımlanan bir ankete göre Ukraynalıların yüzde 52'sinin çatışmaların sona ermesi için müzakere edildiğini görmek istediği ortaya çıktı.Ankete göre, bu yıl Rusya ile erken barış görüşmeleri yapılmasını isteyen Ukraynalıların sayısı, 2022'de yüzde 22; 2023 yıllında ise yüzde 27 olarak tespit edilmişti. 2024 yılında yapılan ankette ise bu oran neredeyse 2 kat artış gösterdi.Ayrıca anket katılımcılarının yüzde 52'si Kiev'in bir barış anlaşması karşılığında bazı toprak tavizleri vermeye açık olması gerektiğini de söyledi.Ankette Kiev'in Rusya ile mücadeleye devam etmesine verilen desteğin 'Ukrayna'nın her bölgesinde' de azaldığı görüldü. Araştırmaya göre 2022 yılında çatışmaların devam etmesini isteyenlerin oranı yüzde 72 iken, 2024 yılında bu oran yüzde 38'e geriledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamada Moskova'nın Kiev rejimi tarafından kesintiye uğratılan barış görüşmelerini yeniden başlatmaya açık olduğunu vurgulamıştı. Putin açıklamasında olası bir barış anlaşmasının Rusya'nın güvenlik alanındaki çıkarlarını dikkate alması, 'yeni bölgesel gerçeklerden' hareket etmesi ve en önemlisi 'çatışmanın temel nedenlerini, yani NATO'nun Rusya'nın güvenlik çıkarlarını göz ardı ederek ve Rusça konuşan vatandaşların haklarını çiğneyerek Ukrayna topraklarında Rusya karşıtı bir köprübaşı yaratmayı amaçlayan saldırgan politikasınnda' vazgeçmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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