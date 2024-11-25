https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/ukraynali-esir-birligimizin-yuzde-80i-2-hafta-icinde-oldu-1090805490.html

Ukraynalı esir: Birliğimizin yüzde 80'i 2 hafta içinde öldü

Ukraynalı esir: Birliğimizin yüzde 80'i 2 hafta içinde öldü

Sputnik Türkiye

Rus ordusu özel askeri harekatın tüm cephelerinde kararlı ilerleyişine devam ederken esir düşen Ukraynalı askerler, yaptıkları açıklamalarla sahadaki durumu... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

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Ukraynalı esir asker Denis Petrakov, Ukrayna ordusuna bağlı bir birliğin, Pokrovskiy istikametinde 2 hafta içinde askerlerinin yüzde 80'ini kaybettiğini anlattı.29 Ocak'ta seferberlik kapsamında silah altına alınan 1981 doğumlu Petrakov, esir düştükten sonra Sputnik'e demeç verdi.Petrakov, "Birliğim artık yok. Yani o insanların hiçbiri yok artık. Gözlerimin önünde oldu, her gün... Onları ismen bilmiyorsun, onların yüzünü görmüyorsun. Demem o ki, insanlar gidiyor ve sen onlar yerine eşyalarını görüyorsun, hepsi bu" dedi.Başlangıçta birliğinde yaklaşık 100 kişi olduğunu kaydeden Petrakov, 2 hafta içinde sadece 15 kişi kaldıklarının altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/esir-asker-ukraynalilarin-seferberlikten-muafiyet-icin-verdigi-rusvetin-boyutunu-acikladi-1090302988.html

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Ukraynalı esir: Birliğimizin yüzde 80'i 2 hafta içinde öldü Sputnik Türkiye Ukraynalı esir: Birliğimizin yüzde 80'i 2 hafta içinde öldü 2024-11-25T20:35+0300 true PT0M46S

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