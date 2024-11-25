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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/ukraynali-esir-birligimizin-yuzde-80i-2-hafta-icinde-oldu-1090805490.html
Ukraynalı esir: Birliğimizin yüzde 80'i 2 hafta içinde öldü
Ukraynalı esir: Birliğimizin yüzde 80'i 2 hafta içinde öldü
Sputnik Türkiye
Rus ordusu özel askeri harekatın tüm cephelerinde kararlı ilerleyişine devam ederken esir düşen Ukraynalı askerler, yaptıkları açıklamalarla sahadaki durumu... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T20:35+0300
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Ukraynalı esir asker Denis Petrakov, Ukrayna ordusuna bağlı bir birliğin, Pokrovskiy istikametinde 2 hafta içinde askerlerinin yüzde 80'ini kaybettiğini anlattı.29 Ocak'ta seferberlik kapsamında silah altına alınan 1981 doğumlu Petrakov, esir düştükten sonra Sputnik'e demeç verdi.Petrakov, "Birliğim artık yok. Yani o insanların hiçbiri yok artık. Gözlerimin önünde oldu, her gün... Onları ismen bilmiyorsun, onların yüzünü görmüyorsun. Demem o ki, insanlar gidiyor ve sen onlar yerine eşyalarını görüyorsun, hepsi bu" dedi.Başlangıçta birliğinde yaklaşık 100 kişi olduğunu kaydeden Petrakov, 2 hafta içinde sadece 15 kişi kaldıklarının altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/esir-asker-ukraynalilarin-seferberlikten-muafiyet-icin-verdigi-rusvetin-boyutunu-acikladi-1090302988.html
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Ukraynalı esir: Birliğimizin yüzde 80'i 2 hafta içinde öldü
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Ukraynalı esir: Birliğimizin yüzde 80'i 2 hafta içinde öldü

20:35 25.11.2024
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Rus ordusu özel askeri harekatın tüm cephelerinde kararlı ilerleyişine devam ederken esir düşen Ukraynalı askerler, yaptıkları açıklamalarla sahadaki durumu bizzat teyit ediyorlar.
Ukraynalı esir asker Denis Petrakov, Ukrayna ordusuna bağlı bir birliğin, Pokrovskiy istikametinde 2 hafta içinde askerlerinin yüzde 80'ini kaybettiğini anlattı.

29 Ocak'ta seferberlik kapsamında silah altına alınan 1981 doğumlu Petrakov, esir düştükten sonra Sputnik'e demeç verdi.

Petrakov, "Birliğim artık yok. Yani o insanların hiçbiri yok artık. Gözlerimin önünde oldu, her gün... Onları ismen bilmiyorsun, onların yüzünü görmüyorsun. Demem o ki, insanlar gidiyor ve sen onlar yerine eşyalarını görüyorsun, hepsi bu" dedi.

Başlangıçta birliğinde yaklaşık 100 kişi olduğunu kaydeden Petrakov, 2 hafta içinde sadece 15 kişi kaldıklarının altını çizdi.
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