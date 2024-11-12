https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/esir-asker-ukraynalilarin-seferberlikten-muafiyet-icin-verdigi-rusvetin-boyutunu-acikladi-1090302988.html

Esir asker, Ukraynalıların seferberlikten muafiyet için verdiği rüşvetin boyutunu açıkladı

Esir asker, Ukraynalıların seferberlikten muafiyet için verdiği rüşvetin boyutunu açıkladı

Sputnik Türkiye

Ukraynalı esir asker Sergey Revenko, Ukrayna’da seferberlikten muafiyet almak için vatandaşların ayda yaklaşık 700 dolar rüşvet ödediğini belirtti. 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T14:01+0300

2024-11-12T14:01+0300

2024-11-12T14:05+0300

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Revenko, Sputnik’e açıklamasında, “Patronunuz sizin için ödeme yapmak zorunda. Böylece bir ay boyunca muafiyetiniz oluyorsunuz. Böylece işe gidebiliyor, resmi olarak çalışabiliyorsunuz. Orduya götürülmüyorsunuz, şehirde özgürce dolaşabiliyorsunuz. Patronunuz sizin için ayda 30 veya 32 bin grivna (yaklaşık 700 dolar) ödemek zorunda kalıyor” ifadesini kullandı.Askeri komiserlikte, devlet kurumunda çalışan bir kişiyle tanıştığını anlatan esir, bu kişinin muafiyetini uzatmak için geldiğini belirterek, “Ama muafiyete rağmen benimle birlikte eğitim merkezine gönderildi” dedi.‘Askeri komiserler bin dolar karşılığında seni serbest bırakıyor’Revenko, “Seni doğrudan alan komiserle anlaşmak mümkün. Beni aldıklarında, bir kişi çıkmayı başardı. Bunun maliyeti 600 dolar, 20 bin grivna oldu” ifadesini kullandı.Ama rüşvet veren kişinin bir daha yakalanarak komiserliğe götürülebileceğini ve bu durumda bir kez daha rüşvet vermek zorunda kalacağını anlatan esir, sözlerini şöyle sürdürdü:Orduya zorla alınan kişilerin çağırdığı avukatların bile askeri komiserliğe gelmekten korktuğunu söyleyen Revenko, askeri komiserliğe gelen bir avukatın, onu çağıran kişiyle birlikte orduya gönderildiğini belirterek, “Onlar aynı grup içinde eğitim merkezine gittiler” dedi.Ukrayna'da seferberliğin güçlendirilmesine ilişkin yasa 18 Mayıs’ta yürürlüğe girmişti. Belge, askerlik hizmetiyle yükümlü olan herkesin, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 60 gün içinde askerlik şubesinde bilgilerini güncellemesini zorunlu kılıyor. Seferberlik kapsamındaki kişilerin askerlik şubesine şahsen gitmeleri ya da ‘elektronik askerlik şubesine’ kayıt yaptırmaları gerekiyor. Celpname, asker çağındaki kişi bizzat görmemiş olsa bile tebliğ edilmiş sayılıyor.

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