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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/esir-asker-ukraynalilarin-seferberlikten-muafiyet-icin-verdigi-rusvetin-boyutunu-acikladi-1090302988.html
Esir asker, Ukraynalıların seferberlikten muafiyet için verdiği rüşvetin boyutunu açıkladı
Esir asker, Ukraynalıların seferberlikten muafiyet için verdiği rüşvetin boyutunu açıkladı
Sputnik Türkiye
Ukraynalı esir asker Sergey Revenko, Ukrayna’da seferberlikten muafiyet almak için vatandaşların ayda yaklaşık 700 dolar rüşvet ödediğini belirtti. 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T14:01+0300
2024-11-12T14:05+0300
ukrayna krizi
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ukrayna ordusu
esir
seferberlik
muafiyet
rüşvet
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Revenko, Sputnik’e açıklamasında, “Patronunuz sizin için ödeme yapmak zorunda. Böylece bir ay boyunca muafiyetiniz oluyorsunuz. Böylece işe gidebiliyor, resmi olarak çalışabiliyorsunuz. Orduya götürülmüyorsunuz, şehirde özgürce dolaşabiliyorsunuz. Patronunuz sizin için ayda 30 veya 32 bin grivna (yaklaşık 700 dolar) ödemek zorunda kalıyor” ifadesini kullandı.Askeri komiserlikte, devlet kurumunda çalışan bir kişiyle tanıştığını anlatan esir, bu kişinin muafiyetini uzatmak için geldiğini belirterek, “Ama muafiyete rağmen benimle birlikte eğitim merkezine gönderildi” dedi.‘Askeri komiserler bin dolar karşılığında seni serbest bırakıyor’Revenko, “Seni doğrudan alan komiserle anlaşmak mümkün. Beni aldıklarında, bir kişi çıkmayı başardı. Bunun maliyeti 600 dolar, 20 bin grivna oldu” ifadesini kullandı.Ama rüşvet veren kişinin bir daha yakalanarak komiserliğe götürülebileceğini ve bu durumda bir kez daha rüşvet vermek zorunda kalacağını anlatan esir, sözlerini şöyle sürdürdü:Orduya zorla alınan kişilerin çağırdığı avukatların bile askeri komiserliğe gelmekten korktuğunu söyleyen Revenko, askeri komiserliğe gelen bir avukatın, onu çağıran kişiyle birlikte orduya gönderildiğini belirterek, “Onlar aynı grup içinde eğitim merkezine gittiler” dedi.Ukrayna'da seferberliğin güçlendirilmesine ilişkin yasa 18 Mayıs’ta yürürlüğe girmişti. Belge, askerlik hizmetiyle yükümlü olan herkesin, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 60 gün içinde askerlik şubesinde bilgilerini güncellemesini zorunlu kılıyor. Seferberlik kapsamındaki kişilerin askerlik şubesine şahsen gitmeleri ya da ‘elektronik askerlik şubesine’ kayıt yaptırmaları gerekiyor. Celpname, asker çağındaki kişi bizzat görmemiş olsa bile tebliğ edilmiş sayılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/ukrayna-ordusu-kursktaki-sivilleri-canli-kalkan-olarak-kullaniyor-1090290656.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, esir, seferberlik, muafiyet, rüşvet
ukrayna, ukrayna ordusu, esir, seferberlik, muafiyet, rüşvet

Esir asker, Ukraynalıların seferberlikten muafiyet için verdiği rüşvetin boyutunu açıkladı

14:01 12.11.2024 (güncellendi: 14:05 12.11.2024)
© AFP 2023 / LOUISA GOULIAMAKIUkrayna Kiev hükümet binası
Ukrayna Kiev hükümet binası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
© AFP 2023 / LOUISA GOULIAMAKI
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Ukraynalı esir asker Sergey Revenko, Ukrayna’da seferberlikten muafiyet almak için vatandaşların ayda yaklaşık 700 dolar rüşvet ödediğini belirtti.
Revenko, Sputnik’e açıklamasında, “Patronunuz sizin için ödeme yapmak zorunda. Böylece bir ay boyunca muafiyetiniz oluyorsunuz. Böylece işe gidebiliyor, resmi olarak çalışabiliyorsunuz. Orduya götürülmüyorsunuz, şehirde özgürce dolaşabiliyorsunuz. Patronunuz sizin için ayda 30 veya 32 bin grivna (yaklaşık 700 dolar) ödemek zorunda kalıyor” ifadesini kullandı.
Askeri komiserlikte, devlet kurumunda çalışan bir kişiyle tanıştığını anlatan esir, bu kişinin muafiyetini uzatmak için geldiğini belirterek, “Ama muafiyete rağmen benimle birlikte eğitim merkezine gönderildi” dedi.

‘Askeri komiserler bin dolar karşılığında seni serbest bırakıyor’

Revenko, “Seni doğrudan alan komiserle anlaşmak mümkün. Beni aldıklarında, bir kişi çıkmayı başardı. Bunun maliyeti 600 dolar, 20 bin grivna oldu” ifadesini kullandı.
Ama rüşvet veren kişinin bir daha yakalanarak komiserliğe götürülebileceğini ve bu durumda bir kez daha rüşvet vermek zorunda kalacağını anlatan esir, sözlerini şöyle sürdürdü:
Sokakta birinden bin dolar talep ettiler. 850 verdi. Bulabildiği kadar, borç alabildiği kadar. Onu başka biriyle birlikte aldılar, askeri komiserliğe getirdiler, herkes içeri girerken o arka kapıdan çıktı.
Orduya zorla alınan kişilerin çağırdığı avukatların bile askeri komiserliğe gelmekten korktuğunu söyleyen Revenko, askeri komiserliğe gelen bir avukatın, onu çağıran kişiyle birlikte orduya gönderildiğini belirterek, “Onlar aynı grup içinde eğitim merkezine gittiler” dedi.
Ukrayna'da seferberliğin güçlendirilmesine ilişkin yasa 18 Mayıs’ta yürürlüğe girmişti. Belge, askerlik hizmetiyle yükümlü olan herkesin, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 60 gün içinde askerlik şubesinde bilgilerini güncellemesini zorunlu kılıyor. Seferberlik kapsamındaki kişilerin askerlik şubesine şahsen gitmeleri ya da ‘elektronik askerlik şubesine’ kayıt yaptırmaları gerekiyor. Celpname, asker çağındaki kişi bizzat görmemiş olsa bile tebliğ edilmiş sayılıyor.
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