https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/rus-su-34-ucagi-ukrayna-ordusunun-kursk-bolgesindeki-techizat-ve-asker-yiginagini-vurdu-1090777175.html

Rus Su-34 uçağı, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ndeki teçhizat ve asker yığınağını vurdu

Rus Su-34 uçağı, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ndeki teçhizat ve asker yığınağını vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Su-34 bombardıman uçağının akıllı bomba kullanarak Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ndeki askeri teçhizat ve asker yığınağını... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T07:21+0300

2024-11-25T07:21+0300

2024-11-25T07:25+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

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Kursk Bölgesi’nde terörle mücadele operasyonuna devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna darbe vurarak ilerleyişini sürdürüyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait bir Su-34 çok amaçlı süpersonik avcı-bombardıman uçağının, Kursk Bölgesi’nin sınır hattında, Ukrayna ordusuna ait bir grup askerin yanı sıra zırhlı savaş araçlar ile otomobillere yönelik gece bir saldırı düzenlediği bildirildi.Saldırının, önceden tespit edilen hedeflere yönelik ‘akıllı bomba’ olarak da bilinen evrensel uçuş ve korreksiyon modülüne sahip uçak bombalarıyla gerçekleştirildiği belirtilirken Ukrayna ordusuna ait teçhizat ve askeri personelin yok edildiğine dair istihbarattan teyit aldıktan sonra uçağın başarıyla hava üssüne geri döndüğü kaydedildi.Rus ordusu, dün Kursk Bölgesi’nin Ukrayna sınırındaki Suca ilçesinde Daryino köyünü Ukrayna işgalinden kurtarmıştı.

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