https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/turkiye-afrika-iliskileri-afrika-ile-ticaret-hacmi-son-20-yilda-7-kat-arti--1090802285.html

Türkiye Afrika ilişkileri: Afrika ile ticaret hacmi son 20 yılda 7 kat artı

Türkiye Afrika ilişkileri: Afrika ile ticaret hacmi son 20 yılda 7 kat artı

Sputnik Türkiye

Türkiye’nin Somali’de doğalgaz aramaya başlamasıyla birlikte Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkiler yeniden gündeme geldi. Afrika ülkelerinde sık sık... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T16:22+0300

2024-11-25T16:22+0300

2024-11-25T16:22+0300

türkiye

türkiye

afrika

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ikili ilişkiler

ikili ilişki

ikili ilişkiler

recep tayyip erdoğan

oruç reis araştırma gemisi

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Genç nüfus, zengin doğal kaynaklar, ortak pazar gibi fırsatları ile öne çıkan Afrika Kıtası ile Türkiye ile ilişkiler her geçen gün artıyor. ‘Afrika açılımı’ politikasını hayata geçiren Türkiye, son çeyrek asırlık süreçte bölge ülkeleri ile yakın ilişkiler geliştirmeye başladı. Eşit ortaklık ilkesi Türkiye Afrika ülkeleri ile ilişki kurarken, emperyal ülkelerin aksine ‘eşit ortaklık’ düşüncesini benimsiyor. Dışişleri Bakanlığı’nın bütçe sunumunda bu ilke “Afrika kıtasındaki en yakın ortaklarımızın bulunduğu Afrika Boynuzu’nda ülkemizin tecrübe ve birikimini paylaşmak ve bölgedeki işbirliğimizi karşılıklı yarar ve eşit ortaklık ilkeleri temelinde geliştirmek dış politikamızın temel unsurları arasında yer almaktadır” ifadeleri ile ortaya konuldu. Ticaret arttı Türkiye’nin çeyrek asırda uyguladığı açılım politikası ticaret hacminin artmasında da etkisini gösterdi. 2003 yılından Afrika kıtası ile 5,4 Milyar dolar seviyesinde olan olan ticaret hacmi 2023 yılında 7 kat artarak 37 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ticaret hacmindeki hedef ise 50 milyar dolar. Afrika'daki Türk sermayesi de arttı Afrika'daki Türk yatırımlarının sermaye pozisyonu, 2023 yılı itibarıyla 2,3 milyar dolara ulaştı. Kıtadaki Türk yatırımlarının toplam değerinin 10 milyar dolar seviyesine ulaştığı da tahmin ediliyor. Türki müteahhitlik firmaları Afrika kıtasında bugüne kadar 91,1 milyar dolar değerinde bin 977 projeye imza attı. Somali – Etiyopya ihtilafına çözümTürkiye kıta ülkeleri ile siyasi ve ticari ilişkilerini geliştirmeye çalışırken bölgenin barış ve güvenliği içinde kıta ülkelerine destek olmaya çalışıyor. Somali ile Etiyopya arasındaki ihtilafın çözülmesi için Türkiye arabuluculuk rolü üstlendi. İki ülkenin dışişleri bakanları Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde bir araya geldi. Türkiye Somali’de doğalgaz arıyor Somali'ye giden Oruç Reis gemisi petrol ve doğalgaz aramaya başladı. Türkiye ile Somali arasında varılan anlaşmaya göre Oruç Reis gemisi yaklaşık 5 bin 750 kilometrekare üç boyutlu sismik arama yapacak. 6 ay sürmesini planlanan bu sismik arama faaliyetlerinden elde edilen veriler değerlendirildikten sonra sonuçlara bağlı olarak sondaj aşamasına geçilecek. Sondaj işlemi olumlu olur ise buradan çıkan doğal kaynaklar iki ülke tarafından işletilecek.

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türkiye, afrika, somali, ikili ilişkiler, ikili ilişki, ikili ilişkiler, recep tayyip erdoğan, oruç reis araştırma gemisi