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İslam alemine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsrail'e karşı önlem almadığımız her gün bu kan deryası büyüyecek'
İslam alemine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsrail'e karşı önlem almadığımız her gün bu kan deryası büyüyecek'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam alemine seslenerek, "İsrail hükümetinin harladığı ateş sadece bu coğrafyayı değil sizleri de yakacak. El ele verip söndürmezsek bu... 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T18:20+0300
2024-10-05T18:55+0300
politika
recep tayyip erdoğan
israil
filistin
muhalefet
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti "Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları şöyle: Kongre sürecimiz öncesinde bizlere rehberlik edecek fikir havuzunu toplamış bulunuyoruz. Şu hususun altını çizmek istiyorum. Türkiye Buluşmaları AK Parti'nin milletin kalbindeki sarsılmaz yerini teyit etmiştir. Vatandaşlarımız sorunların çözümü olarak ilk başta partimizi ve ittifakımızı görüyor. Vatandaşlarımız muhalefet aktörlerine güvenmiyor. Onlardan kendisine hayır geleceğine asla inanmıyor. Zaman zaman serzenişte bulunsa da insanımız son kertede AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na güveniyor. AK Parti olarak bize verilen bu desteğin ne anlama geldiğini çok çok iyi biliyoruz. Bunu boşa çıkarmamakta kararlıyız.'Milletimizi hayal kırıklığına uğratmadık'Bugüne kadar milletimizi hayal kırıklığına uğratmadık. Bizden beklentilerinin farkındayız. Bu beklentileri karşılamak noktasında son 23 yılda en ufak zafiyet göstermedik göstermeyeceğiz. Kongre sürecimizi tazelenmenin bununla birlikte büyük bir kucaklaşmaya dönüştürme arzusundayız. AK Parti ruhunu içselleştirmiş AK Parti'nin ufkuna vizyonuna sahip millet ve memleket sevdaları kadrolarımızı tahkim edeceğiz. Kongrelerimizi parti içi bir faaliyet gibi değil milletimizle geleceğimizi inşa edeceğimiz bir şölene çevireceğiz.Biz AK Parti olarak üye sayısı itibariyle Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Biz çıkar birliği yapmış bir hareket yapmış değil Türkiye'ye hizmet aşkıyla dava ve yol arkadaşlığı yapmış bir siyasi partiyiz. AK Parti teşkilatlarını bir arada tutan harç kardeşlik hukukudur. Makamlar rütbeler oturulan koltuklar değişebilir molalar olabilir kesintiler olabilir dinlenmeye çekilenler olabilir ama uğruna ömrümüze adadığımız dava ilelebet payidar olacaktır.Öfke diline yer vermeyecek nezaketle yolumuzda ilerleyeceğizBizden öncekilerden devraldığımız bu hizmet kervanı aynı şekilde devam edecektir. Öfke diline yer vermeyecek nezaketle hoşgörüyle yolumuzda ilerleyeceğiz. Arkadaşlarımızın bu geniş zaviyeden bakmasını istiyorum.İşlenmedik barbarlık kalmadıSizlerin de yakından takip ettiği gibi bölgemizde çok kanlı çatışmalar yaşanıyor. İsrail'in Gazze halkına yönelik soykırımı 1 yılı tamamlamak üzere. Tüm dünyanın gözleri önünde 50 bine yakın masum insan katledildi. Uluslararası hukuk savaş hukuku ne kadar değer varsa hepsi ayaklar altına alındı. İşlenmedik suç işlenmedik barbarlık kalmadı. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Gazze halkının direniş zeminini kıramadılar. 364 gündür siyonist işgalcilere karşı kahramanca direniyor.Kendilerini buradan bir kez daha saygıyla selamlıyoruz. Filistin'in kahraman evlatlarına buradan en kalbi muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Türkiye olarak Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bunu da hamaset olsun diye söylemiyorum. Bakın İsrail'e karşı ekonomik tedbir uygulayan tek ülke biziz. Uluslararası tüm platformlarda Filistin halkının sesi olan biziz. İlk gün neredeyse duruyorsak bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz.İsrail'in hedefi bellidirİlk gün neyi savunuyorsa bugün de aynı değerleri savunuyoruz. Türkiye'de ne diyorsak BM kürsüsünde de aynı cümleleri kurmaktan asla çekinmiyoruz. Yalpalamadan, savrulmadan, kimseden korkmadan, kimsenin baskına boyun eğmeden mazlumun yanında zalimlerin karşısındayız. İsrail'in Lübnan'a başlattığı saldırılar sonrasında en güçlü tepkiyi gösteren ülke biz olduk. İsrail'in hedefi bellidir. Batılı güçler ise bunların asıl niyetlerini bildikleri halde Holokost utangaçlığıyla Netanyahu ve katliam çetesine ses çıkarmamakta. Yıllardır bize özgürlüklerden bahsedenlerin Filistinli çocuklar için toplanan göstericilere nasıl davrandıklarını sizler de görüyorsunuz.Hamas, Hizbullah, Suriye, Yemen, İran sadece bir bahanedirFilistin bayrağına dahi tahammül edemiyorlar. Terör örgütlerine gelince protesto kutsaldır diyenler söz konusu Filistin olunca faşizmin en nobran halini savunuyorlar. Bugün burada şunu açık açık söylemek zorundayım. Geçen yüzyılın başında olduğu gibi sinsi bir plan uygulamaya konmuştur. Hamas, Hizbullah, Suriye, Yemen, İran sadece bir bahanedir. İçimizdeki bazı İsrail dostları her ne kadar gerçekleri gizlemeye çalışsa da Netanyahu çetesine dur denilmezse bu yayılmacı çetenin nereye varacağını biz biliyoruz. İsrail vasıtasıyla yeni bir paylaşım savaşının yürüdüğünü biliyoruz. Şunu herkes bilsin Türkiye büyük bir devlettir. Büyüklüğümüze yaraşır şekilde milletimizin güvenliğinde nasıl hiç zafiyet vermediysek bugün de aynı stratejik akılla hareket ediyoruz. İsrail hükümetini şımartanları buradan aklıselimle hareket etmeye davet ediyorum.Ateş sadece bu coğrafyayı değil sizleri de yakacakİsrail hükümetinin harladığı ateş sadece bu coğrafyayı değil sizleri de yakacak. El ele verip söndürmezsek bu yangın eninde sonunda size ulaşacak. İslam alemini de ekonomik ve ticari tedbirleri almaya çağırıyorum. İsrail'e karşı önlem almadığımız her gün bu kan deryası her gün büyüyecek. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin bertaraf edilmesinde AK Parti teşkilatlarına düşen kardeşlik hukukunu yükseltmektir. Her zamankinden daha fazla kenetleneceğiz. Durmak duraklamak mola rehavet yılgınlık yok. Gözlerimizi hedeflerimizden ayırmak yok. Mesuliyetimizin ağırlığının sizler de farkındasınız.Sabah akşam koltuk kavgasından başlarını kaldıramıyorlarMuhalefetin hangi gündemlerin peşinde koştuklarını görüyorsunuz. Sabah akşam koltuk kavgasından başlarını kaldıramıyorlar. Sandıkta yaşadıkları hezimeti unuttular. 4 yıl sonra yapılacak seçimler için şimdiden birbirleriyle kavgaya tutuştular. Geçen sene koltuğundan edilen eski genel başkan bir köşeye atılmanın hırsıyla sağa sola sataşıyor. Zehirli dili ve söylemleriyle tansiyonun düşmesine müsaade etmiyor. Biz sıkılı yumrukları gevşetmek için samimi adımlar attıkça yıllardır gerilimden beslenenler elinden geleni yappıyor. Onlara şunu söylemek istiyorum. Türkiye'ye bir hayrım dokunsun istiyorsanız gölge etmeyin başka ihsan eylemem.Bu kadroya güveniyorum2017 yılından beri ülkemize önemli hizmetlerde bulunan Oruç Reis Somali'de 3 ruhsat sahasında sismik faaliyet yürütecek. Açlıkla yoklukla anılan Somali bölgesi Oruç Reis'in keşifleriyle huzurla refahla gündeme gelecek. Müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum. Allah yolumuzu açık etsin. Ben bu kadroya güveniyorum."
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recep tayyip erdoğan, israil, filistin, muhalefet
recep tayyip erdoğan, israil, filistin, muhalefet

İslam alemine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsrail'e karşı önlem almadığımız her gün bu kan deryası büyüyecek'

18:20 05.10.2024 (güncellendi: 18:55 05.10.2024)
© Arif Hüdaverdi YamanCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2024
© Arif Hüdaverdi Yaman
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam alemine seslenerek, "İsrail hükümetinin harladığı ateş sadece bu coğrafyayı değil sizleri de yakacak. El ele verip söndürmezsek bu yangın eninde sonunda size ulaşacak. İslam alemini de ekonomik ve ticari tedbirleri almaya çağırıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti "Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları şöyle:
Kongre sürecimiz öncesinde bizlere rehberlik edecek fikir havuzunu toplamış bulunuyoruz. Şu hususun altını çizmek istiyorum. Türkiye Buluşmaları AK Parti'nin milletin kalbindeki sarsılmaz yerini teyit etmiştir. Vatandaşlarımız sorunların çözümü olarak ilk başta partimizi ve ittifakımızı görüyor. Vatandaşlarımız muhalefet aktörlerine güvenmiyor. Onlardan kendisine hayır geleceğine asla inanmıyor. Zaman zaman serzenişte bulunsa da insanımız son kertede AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na güveniyor. AK Parti olarak bize verilen bu desteğin ne anlama geldiğini çok çok iyi biliyoruz. Bunu boşa çıkarmamakta kararlıyız.

'Milletimizi hayal kırıklığına uğratmadık'

Bugüne kadar milletimizi hayal kırıklığına uğratmadık. Bizden beklentilerinin farkındayız. Bu beklentileri karşılamak noktasında son 23 yılda en ufak zafiyet göstermedik göstermeyeceğiz. Kongre sürecimizi tazelenmenin bununla birlikte büyük bir kucaklaşmaya dönüştürme arzusundayız. AK Parti ruhunu içselleştirmiş AK Parti'nin ufkuna vizyonuna sahip millet ve memleket sevdaları kadrolarımızı tahkim edeceğiz. Kongrelerimizi parti içi bir faaliyet gibi değil milletimizle geleceğimizi inşa edeceğimiz bir şölene çevireceğiz.
Biz AK Parti olarak üye sayısı itibariyle Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Biz çıkar birliği yapmış bir hareket yapmış değil Türkiye'ye hizmet aşkıyla dava ve yol arkadaşlığı yapmış bir siyasi partiyiz. AK Parti teşkilatlarını bir arada tutan harç kardeşlik hukukudur. Makamlar rütbeler oturulan koltuklar değişebilir molalar olabilir kesintiler olabilir dinlenmeye çekilenler olabilir ama uğruna ömrümüze adadığımız dava ilelebet payidar olacaktır.

Öfke diline yer vermeyecek nezaketle yolumuzda ilerleyeceğiz

Bizden öncekilerden devraldığımız bu hizmet kervanı aynı şekilde devam edecektir. Öfke diline yer vermeyecek nezaketle hoşgörüyle yolumuzda ilerleyeceğiz. Arkadaşlarımızın bu geniş zaviyeden bakmasını istiyorum.

İşlenmedik barbarlık kalmadı

Sizlerin de yakından takip ettiği gibi bölgemizde çok kanlı çatışmalar yaşanıyor. İsrail'in Gazze halkına yönelik soykırımı 1 yılı tamamlamak üzere. Tüm dünyanın gözleri önünde 50 bine yakın masum insan katledildi. Uluslararası hukuk savaş hukuku ne kadar değer varsa hepsi ayaklar altına alındı. İşlenmedik suç işlenmedik barbarlık kalmadı. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Gazze halkının direniş zeminini kıramadılar. 364 gündür siyonist işgalcilere karşı kahramanca direniyor.
Kendilerini buradan bir kez daha saygıyla selamlıyoruz. Filistin'in kahraman evlatlarına buradan en kalbi muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Türkiye olarak Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bunu da hamaset olsun diye söylemiyorum. Bakın İsrail'e karşı ekonomik tedbir uygulayan tek ülke biziz. Uluslararası tüm platformlarda Filistin halkının sesi olan biziz. İlk gün neredeyse duruyorsak bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz.

İsrail'in hedefi bellidir

İlk gün neyi savunuyorsa bugün de aynı değerleri savunuyoruz. Türkiye'de ne diyorsak BM kürsüsünde de aynı cümleleri kurmaktan asla çekinmiyoruz. Yalpalamadan, savrulmadan, kimseden korkmadan, kimsenin baskına boyun eğmeden mazlumun yanında zalimlerin karşısındayız. İsrail'in Lübnan'a başlattığı saldırılar sonrasında en güçlü tepkiyi gösteren ülke biz olduk. İsrail'in hedefi bellidir. Batılı güçler ise bunların asıl niyetlerini bildikleri halde Holokost utangaçlığıyla Netanyahu ve katliam çetesine ses çıkarmamakta. Yıllardır bize özgürlüklerden bahsedenlerin Filistinli çocuklar için toplanan göstericilere nasıl davrandıklarını sizler de görüyorsunuz.

Hamas, Hizbullah, Suriye, Yemen, İran sadece bir bahanedir

Filistin bayrağına dahi tahammül edemiyorlar. Terör örgütlerine gelince protesto kutsaldır diyenler söz konusu Filistin olunca faşizmin en nobran halini savunuyorlar. Bugün burada şunu açık açık söylemek zorundayım. Geçen yüzyılın başında olduğu gibi sinsi bir plan uygulamaya konmuştur. Hamas, Hizbullah, Suriye, Yemen, İran sadece bir bahanedir. İçimizdeki bazı İsrail dostları her ne kadar gerçekleri gizlemeye çalışsa da Netanyahu çetesine dur denilmezse bu yayılmacı çetenin nereye varacağını biz biliyoruz. İsrail vasıtasıyla yeni bir paylaşım savaşının yürüdüğünü biliyoruz. Şunu herkes bilsin Türkiye büyük bir devlettir. Büyüklüğümüze yaraşır şekilde milletimizin güvenliğinde nasıl hiç zafiyet vermediysek bugün de aynı stratejik akılla hareket ediyoruz. İsrail hükümetini şımartanları buradan aklıselimle hareket etmeye davet ediyorum.

Ateş sadece bu coğrafyayı değil sizleri de yakacak

İsrail hükümetinin harladığı ateş sadece bu coğrafyayı değil sizleri de yakacak. El ele verip söndürmezsek bu yangın eninde sonunda size ulaşacak. İslam alemini de ekonomik ve ticari tedbirleri almaya çağırıyorum. İsrail'e karşı önlem almadığımız her gün bu kan deryası her gün büyüyecek. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin bertaraf edilmesinde AK Parti teşkilatlarına düşen kardeşlik hukukunu yükseltmektir. Her zamankinden daha fazla kenetleneceğiz. Durmak duraklamak mola rehavet yılgınlık yok. Gözlerimizi hedeflerimizden ayırmak yok. Mesuliyetimizin ağırlığının sizler de farkındasınız.

Sabah akşam koltuk kavgasından başlarını kaldıramıyorlar

Muhalefetin hangi gündemlerin peşinde koştuklarını görüyorsunuz. Sabah akşam koltuk kavgasından başlarını kaldıramıyorlar. Sandıkta yaşadıkları hezimeti unuttular. 4 yıl sonra yapılacak seçimler için şimdiden birbirleriyle kavgaya tutuştular. Geçen sene koltuğundan edilen eski genel başkan bir köşeye atılmanın hırsıyla sağa sola sataşıyor. Zehirli dili ve söylemleriyle tansiyonun düşmesine müsaade etmiyor. Biz sıkılı yumrukları gevşetmek için samimi adımlar attıkça yıllardır gerilimden beslenenler elinden geleni yappıyor. Onlara şunu söylemek istiyorum. Türkiye'ye bir hayrım dokunsun istiyorsanız gölge etmeyin başka ihsan eylemem.

Bu kadroya güveniyorum

2017 yılından beri ülkemize önemli hizmetlerde bulunan Oruç Reis Somali'de 3 ruhsat sahasında sismik faaliyet yürütecek. Açlıkla yoklukla anılan Somali bölgesi Oruç Reis'in keşifleriyle huzurla refahla gündeme gelecek. Müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum. Allah yolumuzu açık etsin. Ben bu kadroya güveniyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni Somali'ye uğurladı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2024
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