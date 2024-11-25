https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/turistik-dogu-ekspresi-seferlerine-yogun-ilgi-biletler-tukendi-1090795244.html

Turistik Doğu Ekspresi seferlerine yoğun ilgi: Biletler tükendi

Turistik Doğu Ekspresi seferlerine yoğun ilgi: Biletler tükendi

Sputnik Türkiye

Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin 5 bin 250 liradan başlayan biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi. Yoğun ilgi gören seferler 23 Aralık'ta başlayacak. 25.11.2024, Sputnik Türkiye

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Dünyanın en güzel 4 demiryolu seyahat rotası içerisinde yer alan Turistik Doğu Ekspresi seferlerine yoğun ilgi yaşandı. İlk seferi 23 Aralık'ta başlayacak olan tren seferinin 5 bin 250 liradan satışa çıkan biletleri kısa sürede tükendi. Ankara'da başlayacak olan sefer, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum üzerinden 31 saatlik yolculuğun ardından Kars'ta son bulacak. Seferler için paket program hazırlayan tur operatörlerinin satışa sunduğu Kars gezisi, seyahati, konaklama ve uçak biletlerini dahil ettiği fiyatlar ise 20 bin ile 30 bin lira arasında değişiyor. . Biletler nereden alınacak? Seferler haftada kaç gün yapılacak? Bilet fiyatları ne kadar? Toplam kaç sefer yapılacak?Son yılların gözdesi haline gelen Turistik Doğu Ekspresi'nde bu yıl da talep patlaması yaşanırken, satışa çıkan biletlerin kısa sürede tükendiği, hatta Ocak ayı için de yer kalmadığı ileri sürüldü.Kültür Turizm Bilim Uzmanı Mehmet Duman, seferlere yoğun ilgi olduğunu belirterek şunları söyledi: Bilet fiyatları ne kadar? Biletler nereden alınabilir?İki kişilik odalar şeklinde satışa çıkacak biletler kişi başı 5 bin 250 liradan başlayan fiyatlarla, TCDD Taşımacılık A.Ş. bilet satış gişeleri, yetkili acenteler, mobil uygulama ve https://bilet.tcdd.gov.tr/ adresinden satın alınabilecek.Toplam kaç sefer yapılacak?Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu daha önce yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaşmıştı: “Turistik Doğu Ekspresi Ankara’dan 13.55’te hareket edecek, Erzincan’da 150 dakika, Erzurum’da ise 240 dakika durarak yolculara bu şehirleri keşfetme imkanı tanıyacak. Kars’tan dönüşte ise 21.05'te hareket ederek İliç’te 210 dakika, Divriği’de 150 dakika ve Sivas’ta 180 dakika duracak.” ifadelerini kullandı. Turistik Doğu Ekspresi’nin 8 yataklı ve bir yemekli vagonla hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, “Toplamda 60 sefer düzenleyeceğimiz bu dönemde, 160 yolcu kapasiteli ekspresimiz iki kişilik odalarda seyahat tutkunlarına ev konforunda unutulmaz bir kış deneyimi sunacak."Turistik Doğu Ekspresi'nin yanı sıra, Erzurum-Kars arasında Bölgesel Turistik Ekspres Trenlerin de sefer yapacağına vurgu yapan Uraloğlu, “Turistik Doğu Ekspresi’ne gösterilen yoğun talep nedeniyle Erzurum-Kars arasında Bölgesel Turistik Ekspres Trenler de sefere konulacak. Toplam 24 sefer olarak planladığımız Bölgesel Turistik Ekspres Trenler 291 yolcu kapasitesine sahip olacak, 18 Ocak - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri işleyecek” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/turistlik-dogu-ekspresi-seferleri-basliyor-masalsi-yolculuk-icin-biletler-yarin-satisa-cikiyor-1090130086.html

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