https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/turistlik-dogu-ekspresi-seferleri-basliyor-masalsi-yolculuk-icin-biletler-yarin-satisa-cikiyor-1090130086.html

Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor: Masalsı yolculuk için biletler yarın satışa çıkıyor

Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor: Masalsı yolculuk için biletler yarın satışa çıkıyor

Sputnik Türkiye

Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkacak. Seferler ise 23 Aralık'ta başlayacak. İki kişilik odalar şeklinde satışa çıkacak biletler kişi başı 5... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T12:19+0300

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Türkiye'nin sosyal medyada en fazla paylaşım yapılan tren seferi olan 'Turistik Doğu Ekpresi' için biletler yarın satışa çıkıyor. 23 Aralık'ta başlayacak seferlerle ilgili açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi'nin bilet satışları yetkili seyahat acenteleri tarafından paket tur satışları olarak başlatıldı, bireysel yolculara ayrılan vagonlar için ise 8 Kasım'dan itibaren bilet satışları başlayacak. Turistik Doğu Ekspresi'ne gösterilen yoğun talep nedeniyle Erzurum-Kars arasında Bölgesel Turistik Ekspres Trenler de sefere konulacak. 18 Ocak - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında 24 sefer yapacak" dedi. Biletler nereden alınacak? Seferler haftada kaç gün yapılacak? Bilet fiyatları ne kadar? Toplam kaç sefer yapılacak?Biletler nereden alınacak?Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 kış sezonu seferlerinin 23 Aralık’ta başlayacağını belirterek, "Ankara-Kars arasında büyük ilgi gören seferlerimiz 2 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek. Seferler Ankara'dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars’tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak” dedi. Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresinin bilet satışlarının yetkili seyahat acenteleri tarafından paket tur satışları olarak başladığını, bireysel yolculara ayrılan vagonlar için ise 8 Kasım’dan itibaren TCDD Taşımacılık A.Ş. gişeleri, internet, mobil uygulama ve çağrı merkezinden bilet satışlarının başlayacağı bilgisini verdi.Toplam kaç sefer yapılacak?Bakan Uraloğlu yolculardan gelen talepler üzerine hareket saatlerini yeniden düzenlediklerini belirterek şunları söyledi: Turistik Doğu Ekspresi'nin yanı sıra, Erzurum-Kars arasında Bölgesel Turistik Ekspres Trenlerin de sefer yapacağına vurgu yapan Uraloğlu, “Turistik Doğu Ekspresi’ne gösterilen yoğun talep nedeniyle Erzurum-Kars arasında Bölgesel Turistik Ekspres Trenler de sefere konulacak. Toplam 24 sefer olarak planladığımız Bölgesel Turistik Ekspres Trenler 291 yolcu kapasitesine sahip olacak, 18 Ocak - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri işleyecek” dedi.Turistlik Diyarbakır Ekspresi seferleri ne zaman başlayacak?Turistik Diyarbakır Ekspresi’nin de 11 Nisan-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında seferlerine başlayacağını belirten Uraloğlu, “Ankara’dan cuma, Diyarbakır’dan ise pazar günleri yapılacak bu seferlerde yolcular, Ankara-Diyarbakır rotasında Malatya’da 3 saat, Diyarbakır-Ankara rotasında ise Elazığ Yolçatı’da 4 saatlik molalarla şehirleri keşfetme fırsatı bulacak” dedi.Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle tamamladı: Bilet fiyatları ne kadar? Biletler nereden alınabilir?İki kişilik odalar şeklinde satışa çıkacak biletler kişi başı 5 bin 250 liradan başlayan fiyatlarla, TCDD Taşımacılık A.Ş. bilet satış gişeleri, yetkili acenteler, mobil uygulama ve https://bilet.tcdd.gov.tr/ adresinden satın alınabilecek.

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