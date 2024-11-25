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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/trafik-sigortasinda-yeni-donem-basliyor-arac-alim-satimlarinda-5-aralika-dikkat-1090782687.html
Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor: Araç alım satımlarında 5 Aralık'a dikkat
Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor: Araç alım satımlarında 5 Aralık'a dikkat
Sputnik Türkiye
Anayasa Mahkemesi'nin mart ayında aldığı önemli trafik sigortası kararı, 5 Aralık'tan itibaren uygulamaya girecek. Bu tarihten sonra, araç devir işlemlerinde... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T10:20+0300
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ekonomi
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Anayasa Mahkemesi, bu yılın 5 Mart tarihinde aldığı bir kararla trafik sigortasındaki 15 günlük süre uygulamasını iptal etti. Önceden, bir aracı sattığınızda 15 gün içinde sigorta şirketine bildirimde bulunmanız ve bildirimin ardından sigortanın iptal edilmesi gerekiyordu. Ancak, sigorta iptal edilse bile, trafik sigortası 15 gün boyunca geçerliliğini sürdürüyor ve yeni araç sahibi sigorta işlemini o süre içinde tamamlıyordu. Anayasa Mahkemesi, 5 Mart’ta yayımlanan kararıyla 15 günlük sürenin uygulamasını sonlandırdı. 5 Aralık’tan itibaren artık araç devir işlemlerinde trafik sigortasında 15 günlük süre uygulanmayacak.'Daha çok mağduriyet oluşacak'Hürriyet yazarı Noyan Doğan, trafik sigortasında yenş dönemin bundan sonra nasıl olacağına ilişkin bilgi verdi. Doğan yazısında, "Aslında trafik sigortasındaki bu 15 günlük süre Türk Ticaret Kanunu’nda 1 ay olarak yer alıyor ama uygulamada 15 gün olarak uygulanıyor. Bu durumda İçişleri Bakanlığı herhangi bir düzenleme yapmaz, mevcut uygulama da Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğinden; bu sefer 5 Aralık’tan sonra 15 günlük süre 1 aya uzayacak ve daha çok mağduriyet oluşacak" ifadelerine yer verdi. Alıcının sigortasını hemen yaptırması gerekiyorDoğan yazısının devamında şunları kaydetti:"Peki, düzenleme olmazsa araç alım satımında neler yapılabilir? Aracı satan kişinin satıştan hemen sonra trafik sigortasını iptal ettirmesi, alıcının da hemen sigortasını yaptırması gerekiyor. Noterlerin araç devir işlemlerinde alıcıdan trafik sigortasını isteyip, devir işlemini öyle yapması gerekiyor."
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trafik sigortası 15 günlük süre kalktı mı, trafik sigortası 15 günlük süre, trafik sigortası 15 gün geçerse ne olur, trafik sigortası 15 gün, trafik sigortası 15 gün geçerli mi, trafik sigortası 15 gün kuralı değişti mi
trafik sigortası 15 günlük süre kalktı mı, trafik sigortası 15 günlük süre, trafik sigortası 15 gün geçerse ne olur, trafik sigortası 15 gün, trafik sigortası 15 gün geçerli mi, trafik sigortası 15 gün kuralı değişti mi

Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor: Araç alım satımlarında 5 Aralık'a dikkat

10:20 25.11.2024 (güncellendi: 11:12 25.11.2024)
© AATrafik
Trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© AA
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Anayasa Mahkemesi'nin mart ayında aldığı önemli trafik sigortası kararı, 5 Aralık'tan itibaren uygulamaya girecek. Bu tarihten sonra, araç devir işlemlerinde trafik sigortasında 15 günlük süre geçerli olmayacak.
Anayasa Mahkemesi, bu yılın 5 Mart tarihinde aldığı bir kararla trafik sigortasındaki 15 günlük süre uygulamasını iptal etti. Önceden, bir aracı sattığınızda 15 gün içinde sigorta şirketine bildirimde bulunmanız ve bildirimin ardından sigortanın iptal edilmesi gerekiyordu. Ancak, sigorta iptal edilse bile, trafik sigortası 15 gün boyunca geçerliliğini sürdürüyor ve yeni araç sahibi sigorta işlemini o süre içinde tamamlıyordu. Anayasa Mahkemesi, 5 Mart’ta yayımlanan kararıyla 15 günlük sürenin uygulamasını sonlandırdı. 5 Aralık’tan itibaren artık araç devir işlemlerinde trafik sigortasında 15 günlük süre uygulanmayacak.

'Daha çok mağduriyet oluşacak'

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, trafik sigortasında yenş dönemin bundan sonra nasıl olacağına ilişkin bilgi verdi. Doğan yazısında, "Aslında trafik sigortasındaki bu 15 günlük süre Türk Ticaret Kanunu’nda 1 ay olarak yer alıyor ama uygulamada 15 gün olarak uygulanıyor. Bu durumda İçişleri Bakanlığı herhangi bir düzenleme yapmaz, mevcut uygulama da Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğinden; bu sefer 5 Aralık’tan sonra 15 günlük süre 1 aya uzayacak ve daha çok mağduriyet oluşacak" ifadelerine yer verdi.

Alıcının sigortasını hemen yaptırması gerekiyor

Doğan yazısının devamında şunları kaydetti:
"Peki, düzenleme olmazsa araç alım satımında neler yapılabilir? Aracı satan kişinin satıştan hemen sonra trafik sigortasını iptal ettirmesi, alıcının da hemen sigortasını yaptırması gerekiyor. Noterlerin araç devir işlemlerinde alıcıdan trafik sigortasını isteyip, devir işlemini öyle yapması gerekiyor."
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