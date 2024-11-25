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Kabine bugün toplanıyor, milyonları ilgilendiriyor: Asgari ücret, emekli ve memur zammı masaya gelecek
Kabine bugün toplanıyor, milyonları ilgilendiriyor: Asgari ücret, emekli ve memur zammı masaya gelecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda, milyonlarca kişiyi ilgilendiren maaş zammı konusu gündeme gelecek. Asgari ücret... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
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"Asgari ücret 2025 zammı ne kadar olacak, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak" soruları milyonların gündemindeylen 15 günlük aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabine toplantısı saat kaçta?Kabine toplantısı saat 16.00'da başlayacak. Aralık ayına kısa bir süre kala Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısı bekleniyor. Fahiş fiyatlar ve enflasyonla mücadele ile 2025 yılından geçerli olacak asgari ücret ile emekli ve memur maaşları Kabine toplantısı gündeminin öncelikli başlıkları arasında yer alıyor. Asgari ücret, emekli ve memur zammı için çalışmalar başladıHürriyet'in haberine göre, asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılacak yeni yıl zammı için çalışmalar başlarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yapılan çalışmalara ilişkin Kabine üyelerine bilgi vereceği belirtiliyor.Brezilya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107.5 zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65’ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49’un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz” açıklamasını yapmıştı.
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Kabine bugün toplanıyor, milyonları ilgilendiriyor: Asgari ücret, emekli ve memur zammı masaya gelecek

10:44 25.11.2024
© AAKabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda, milyonlarca kişiyi ilgilendiren maaş zammı konusu gündeme gelecek. Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlar, 2025 yılına yönelik maaş artışları gibi kritik konular Kabine'nin gündeminde yer alıyor.
"Asgari ücret 2025 zammı ne kadar olacak, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak" soruları milyonların gündemindeylen 15 günlük aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Kabine toplantısı saat kaçta?

Kabine toplantısı saat 16.00'da başlayacak. Aralık ayına kısa bir süre kala Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısı bekleniyor. Fahiş fiyatlar ve enflasyonla mücadele ile 2025 yılından geçerli olacak asgari ücret ile emekli ve memur maaşları Kabine toplantısı gündeminin öncelikli başlıkları arasında yer alıyor.

Asgari ücret, emekli ve memur zammı için çalışmalar başladı

Hürriyet'in haberine göre, asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılacak yeni yıl zammı için çalışmalar başlarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yapılan çalışmalara ilişkin Kabine üyelerine bilgi vereceği belirtiliyor.
Brezilya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107.5 zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65’ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49’un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz” açıklamasını yapmıştı.
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