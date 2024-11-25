https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/sputnik-rusyada-duzenlenecek-genc-bilim-insanlari-kongresinin-medya-ortagi-oldu-1090810241.html
Sputnik, Rusya’da düzenlenecek Genç Bilim İnsanları Kongresi’nin medya ortağı oldu
Sputnik, Rusya’da düzenlenecek Genç Bilim İnsanları Kongresi’nin medya ortağı oldu
Sputnik Türkiye
Sputnik Uluslararası Haber Ajansı ve Radyosu, 27-29 Kasım’da Rusya’nın Soçi kentinde yer alan Sirius Federal Bölgesi’nde düzenlenecek 4. Genç Bilim İnsanları... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T18:57+0300
2024-11-25T18:57+0300
2024-11-25T18:57+0300
dünya
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sirius (scientific international research in unique terrestrial station)
kongre
bilim insanları
sputnik
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Sputnik Uluslararası Haber Ajansı ve Radyosu, 27-29 Kasım’da Rusya’nın Soçi kentinde, federal bölge statüsüne sahip Sirius’ta düzenlenecek olan 4. Genç Bilim İnsanları Kongresi’nin medya ortağı oldu.Sputnik ile birlikte Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nın çatısı altında faaliyet gösteren RIA Novosti Haber Ajansı ise medya ortağı ve resmi fotoğraf ajansı oldu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kararnamesi ile ilan edilen Rusya Bilim ve Teknoloji On Yılı’nın her yıl düzenlenen kilit etkinliği olan Genç Bilim İnsanları Kongresi bu yıl yaklaşık 40 ülkeden 7 binden fazla katılımcıyı bir araya getirecek. Kongrenin programında 170'ten fazla iş, kültür ve spor etkinliği yer alacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/rusyada-duzenlenecek-4-genc-bilim-insanlari-kongresinin-programinda-170ten-fazla-etkinlik-yer-1090675783.html
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rusya, soçi, sirius, sirius (scientific international research in unique terrestrial station), kongre, bilim insanları, sputnik, radyo sputnik, ria novosti, rossiya segodnya
rusya, soçi, sirius, sirius (scientific international research in unique terrestrial station), kongre, bilim insanları, sputnik, radyo sputnik, ria novosti, rossiya segodnya
Sputnik, Rusya’da düzenlenecek Genç Bilim İnsanları Kongresi’nin medya ortağı oldu
Sputnik Uluslararası Haber Ajansı ve Radyosu, 27-29 Kasım’da Rusya’nın Soçi kentinde yer alan Sirius Federal Bölgesi’nde düzenlenecek 4. Genç Bilim İnsanları Kongresi’nin medya ortağı oldu.
Sputnik Uluslararası Haber Ajansı ve Radyosu, 27-29 Kasım’da Rusya’nın Soçi kentinde, federal bölge statüsüne sahip Sirius’ta düzenlenecek olan 4. Genç Bilim İnsanları Kongresi’nin medya ortağı oldu.
Sputnik ile birlikte Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nın çatısı altında faaliyet gösteren RIA Novosti Haber Ajansı ise medya ortağı ve resmi fotoğraf ajansı oldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kararnamesi ile ilan edilen Rusya Bilim ve Teknoloji On Yılı’nın her yıl düzenlenen kilit etkinliği olan Genç Bilim İnsanları Kongresi bu yıl yaklaşık 40 ülkeden 7 binden fazla katılımcıyı bir araya getirecek. Kongrenin programında 170'ten fazla iş, kültür ve spor etkinliği yer alacak.