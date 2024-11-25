https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/sputnik-rusyada-duzenlenecek-genc-bilim-insanlari-kongresinin-medya-ortagi-oldu-1090810241.html

Sputnik, Rusya’da düzenlenecek Genç Bilim İnsanları Kongresi’nin medya ortağı oldu

Sputnik, Rusya’da düzenlenecek Genç Bilim İnsanları Kongresi’nin medya ortağı oldu

Sputnik Türkiye

Sputnik Uluslararası Haber Ajansı ve Radyosu, 27-29 Kasım’da Rusya’nın Soçi kentinde yer alan Sirius Federal Bölgesi’nde düzenlenecek 4. Genç Bilim İnsanları... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T18:57+0300

2024-11-25T18:57+0300

2024-11-25T18:57+0300

dünya

rusya

soçi

sirius

sirius (scientific international research in unique terrestrial station)

kongre

bilim insanları

sputnik

radyo sputnik

ria novosti

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Sputnik Uluslararası Haber Ajansı ve Radyosu, 27-29 Kasım’da Rusya’nın Soçi kentinde, federal bölge statüsüne sahip Sirius’ta düzenlenecek olan 4. Genç Bilim İnsanları Kongresi’nin medya ortağı oldu.Sputnik ile birlikte Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nın çatısı altında faaliyet gösteren RIA Novosti Haber Ajansı ise medya ortağı ve resmi fotoğraf ajansı oldu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kararnamesi ile ilan edilen Rusya Bilim ve Teknoloji On Yılı’nın her yıl düzenlenen kilit etkinliği olan Genç Bilim İnsanları Kongresi bu yıl yaklaşık 40 ülkeden 7 binden fazla katılımcıyı bir araya getirecek. Kongrenin programında 170'ten fazla iş, kültür ve spor etkinliği yer alacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/rusyada-duzenlenecek-4-genc-bilim-insanlari-kongresinin-programinda-170ten-fazla-etkinlik-yer-1090675783.html

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rusya, soçi, sirius, sirius (scientific international research in unique terrestrial station), kongre, bilim insanları, sputnik, radyo sputnik, ria novosti, rossiya segodnya