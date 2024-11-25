https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-bin-320-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1090799403.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bin 320 askeri etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bin 320 askeri etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 320 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği ve... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T14:39+0300
2024-11-25T14:39+0300
2024-11-25T14:50+0300
ukrayna krizi
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rus ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 30 asker ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Beş karşı saldırısı akamete uğratılan düşman güçler 400 kadar asker ve bir zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Ukrayna ordusunun 300 askeri etkisiz hale getirildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve 12 karşı saldırıyı püskürttü. Düşman güçlerin kaybı 440’tan fazla asker ve bir tank oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. İki karşı saldırısı akamete uğratılan düşman güçler 110 kadar asker ve iki zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna güçlerinin 40 askerini etkisiz hale getirdi.Ukrayna’nın 138 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üslerinin altyapısı, Ukrayna silah sanayisini besleyen enerji tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun sekiz balistik füzesini, altı adet ABD yapımı JDAM uçak bombasını ve 45 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/kremlin-putin-ukrayna-konusunda-gorusmelere-hazir-1090798915.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, donbass, ukrayna, ukrayna ordusu, balistik füze, jdam-er , insansız hava aracı (iha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, donbass, ukrayna, ukrayna ordusu, balistik füze, jdam-er , insansız hava aracı (iha)
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bin 320 askeri etkisiz hale getirildi
14:39 25.11.2024 (güncellendi: 14:50 25.11.2024)
Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 320 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği ve Ukrayna’nın altı balistik füzesinin engellendiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 30 asker ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Beş karşı saldırısı akamete uğratılan düşman güçler 400 kadar asker ve bir zırhlı savaş aracını kaybetti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Ukrayna ordusunun 300 askeri etkisiz hale getirildi.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve 12 karşı saldırıyı püskürttü. Düşman güçlerin kaybı 440’tan fazla asker ve bir tank oldu.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. İki karşı saldırısı akamete uğratılan düşman güçler 110 kadar asker ve iki zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna güçlerinin 40 askerini etkisiz hale getirdi.
Ukrayna’nın 138 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üslerinin altyapısı, Ukrayna silah sanayisini besleyen enerji tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun sekiz balistik füzesini, altı adet ABD yapımı JDAM uçak bombasını ve 45 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.