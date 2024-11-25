https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/kremlin-putin-ukrayna-konusunda-gorusmelere-hazir-1090798915.html
Kremlin: Putin Ukrayna konusunda görüşmelere hazır
Kremlin: Putin Ukrayna konusunda görüşmelere hazır
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın ekibinin Ukrayna'da barış sağlamaya yönelik açıklamalarını gördüklerini dile getiren Kremlin Sözcüsü Peskov, mevcut Joe... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T14:14+0300
2024-11-25T14:14+0300
2024-11-25T14:23+0300
ukrayna krizi
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barış görüşmeleri
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın toplantısında, Donald Trump ekibinin Ukrayna'daki çatışmayı bu yıl içinde çözüme kavuşturmak için mevcut ABD yönetimiyle birlikte çalışma niyetinde olduğu bilgisini değerlendirdi.Peskov, “Evet, bu açıklamayı gördük. Gerçekten de Trump destekçileri ve gelecekteki yönetimde görev almak üzere aday gösterilenlerin çevresinden ‘barış’ ya da ‘barış planı’ kelimeleri duyulurken mevcut yönetimin temsilcilerinden bu tür kelimeler duyulmuyor” ifadesini kullandı.ABD’nin mevcut yönetiminin “kışkırtıcı ve gerilim tırmandırıcı eylemlere” devam ettiğini söyleyen Kremlim Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü:Donald Trump'ın müstakbel ulusal güvenlik danışmanı Mike Walz dün, yeni yönetiminin göreve başlar başlamaz Ukrayna konusunu ele alacağını dile getirmişti. Walz, öncelikle tarafları müzakere masasına nasıl getireceğini ve anlaşmanın parametrelerinin ne olacağını görüşeceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/kiev-seferberlik-planinin-sadece-ucte-ikisini-yerine-getirdi-1090793515.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, ukrayna, abd, donald trump, joe biden, barış görüşmeleri
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, ukrayna, abd, donald trump, joe biden, barış görüşmeleri
Kremlin: Putin Ukrayna konusunda görüşmelere hazır
14:14 25.11.2024 (güncellendi: 14:23 25.11.2024)
ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın ekibinin Ukrayna'da barış sağlamaya yönelik açıklamalarını gördüklerini dile getiren Kremlin Sözcüsü Peskov, mevcut Joe Biden yönetiminin çatışmayı tırmandırmaya devam ettiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın toplantısında, Donald Trump ekibinin Ukrayna'daki çatışmayı bu yıl içinde çözüme kavuşturmak için mevcut ABD yönetimiyle birlikte çalışma niyetinde olduğu bilgisini değerlendirdi.
Peskov, “Evet, bu açıklamayı gördük. Gerçekten de Trump destekçileri ve gelecekteki yönetimde görev almak üzere aday gösterilenlerin çevresinden ‘barış’ ya da ‘barış planı’ kelimeleri duyulurken mevcut yönetimin temsilcilerinden bu tür kelimeler duyulmuyor” ifadesini kullandı.
ABD’nin mevcut yönetiminin “kışkırtıcı ve gerilim tırmandırıcı eylemlere” devam ettiğini söyleyen Kremlim Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü:
Karşı karşıya olduğumuz gerçek bu. Biliyorsunuz ki Devlet Başkanı Vladimir Putin barış sürecine hazır olduğunu defalarca teyit etti.
Donald Trump'ın müstakbel ulusal güvenlik danışmanı Mike Walz dün, yeni yönetiminin göreve başlar başlamaz Ukrayna konusunu ele alacağını dile getirmişti. Walz, öncelikle tarafları müzakere masasına nasıl getireceğini ve anlaşmanın parametrelerinin ne olacağını görüşeceğini belirtmişti.