https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/soygu-pekinde-rusya-ve-cin-abdnin-dizginleme-politikasina-karsi-koymali-1090288085.html

Şoygu Pekin'de: Rusya ve Çin, ABD'nin dizginleme politikasına karşı koymalı

Şoygu Pekin'de: Rusya ve Çin, ABD'nin dizginleme politikasına karşı koymalı

Sputnik Türkiye

Pekin'e ziyaret gerçekleştiren Şoygu, ABD ve uşakları tarafından izlenen dizginleme politikasına birlikte karşı koyma çağrısı yaparken Rusya-Çin ilişkilerinin... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T10:20+0300

2024-11-12T10:20+0300

2024-11-12T10:20+0300

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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, 19. Rusya-Çin Stratejik Güvenlik İstişareleri için gittiği Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Şoygu, Rusya ve Çin'in ABD ve uşakları tarafından izlenen dizginleme politikasına karşı koymaları gerektiğini vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Mart 2023'te Moskova, Mayıs 2024'te Pekin, Astana'daki Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi ve Kazan'daki BRICS Zirvesi'nde vardığı anlaşmaları hayata geçirmeye yönelik ortak çabaları sürdürmeye hazır olduklarını anlatan Şoygu, "Bu bağlamda en önemli görev olarak, ABD ve uşakları tarafından Rusya ve Çin'e karşı izlenen 'çifte dizginleme' politikasına karşı koyulmasını görüyorum. Bir diğeri de, Avrasya'da eşit ve bölünmez güvenlik mimarisi oluşturma meselesinde de olmak üzere dış politikadaki koordinasyonun daha da artırılmasıdır" dedi.'Rusya-Çin ilişkileri küresel güvenliğin temeli'Wang'ı ve dost Çin halkını Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ve Moskova ile Pekin arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yıldönümü vesilesiyle tebrik eden Şoygu, Rusya ile Çin arasındaki bağların küresel istikrar ve güvenliğin temelini oluşturduğunu, uluslararası meselelerde ana istikrar faktörü olduğunu söyledi.Şoygu, "Bugün Rusya-Çin ilişkileri, tam teşekküllü ortaklık ve stratejik etkileşim ilişkileri, tüm ortak tarih boyunca eşi görülmemiş bir seviyede. Rusya ve Çin, ana uluslararası ve bölgesel sorunlarda benzer yaklaşımlara sahip" diye konuştu. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, iki ülke arasındaki tam teşekküllü ortaklığın ve stratejik etkileşimin modern dünyada bir işbirliği örneği teşkil ettiğini de belirterek "Soğuk Savaş döneminde kurulanlara benzer bir askeri-siyasi ittifak oluşturmayan ülkelerimiz arasındaki ilişkiler bu tür devletlerarası bağların ötesine geçiyor" ifadelerini kullandı.Şoygu, Rusya-Çin bağlarının karşılıklı saygı ve eşitlik, güven, içişlerine müdahale etmeme ve her iki taraf için önem arz eden konularda karşılıklı destek sunma ilkelerine dayandığının da altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/hazine-ve-maliye-bakanligi-harekete-gecti-altinda-fahis-fiyata-onlem-1090283483.html

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