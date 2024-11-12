Şoygu Pekin'de: Rusya ve Çin, ABD'nin dizginleme politikasına karşı koymalı

Türkiye
Bahçeli 'görüş ayrılığı' sorusuna 'basın mensubu kardeşlerim' diyerek sert tepki gösterdi: 'Mesleğini bırak'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABER MASASI
1990'lar, Türk müziği için bir değişim ve yeniliğin ön planda olduğu bir dönem.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Geçmişin izlerinin getirdiği retroaktif kıskançlık nedir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD’nin kendi kendine yetebilen bir ülke olmasını ve Çin ile ticari köprü bulunmaması gerektiğini savunuyorlar’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Narin davasının bilinmeyenleri
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
CHP'de neler oluyor? Bozkurt, kulis bilgilerini açıkladı
19:05
84 dk
SESLİ HABER
63 ülkeden bin akademisyen Karahantepe’nin büyüsüne kapıldı
20:37
3 dk
SESLİ HABER
Uzmanından 6 il için deprem uyarısı: Stres biriktirmeye devam ediyor
20:43
2 dk
SESLİ HABER
Pastırma sıcakları nedir? Adını nerden aldı?
20:47
2 dk
SESLİ HABER
Kızıl Gezegen'in yüzeyinde 'dünya dışı' bir enkaz keşfedildi
20:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, ağaçlandırma konusunda ne durumda?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
10 ayda 357 kadın, erkekler tarafından öldürüldü
09:05
95 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Güliz Ayla stüdyo konuğumuz
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
19:19
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/soygu-pekinde-rusya-ve-cin-abdnin-dizginleme-politikasina-karsi-koymali-1090288085.html
Şoygu Pekin'de: Rusya ve Çin, ABD'nin dizginleme politikasına karşı koymalı
Şoygu Pekin'de: Rusya ve Çin, ABD'nin dizginleme politikasına karşı koymalı
Sputnik Türkiye
Pekin'e ziyaret gerçekleştiren Şoygu, ABD ve uşakları tarafından izlenen dizginleme politikasına birlikte karşı koyma çağrısı yaparken Rusya-Çin ilişkilerinin... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T10:20+0300
2024-11-12T10:20+0300
dünya
rusya
rusya güvenlik konseyi
sergey şoygu
çin
çin halk cumhuriyeti
çin devlet başkanı şi cinping
wang yi
çin dışişleri bakanlığı
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0c/1090288071_0:81:2930:1729_1920x0_80_0_0_131931bda344ca36e6d0198ddba6bf06.jpg
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, 19. Rusya-Çin Stratejik Güvenlik İstişareleri için gittiği Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Şoygu, Rusya ve Çin'in ABD ve uşakları tarafından izlenen dizginleme politikasına karşı koymaları gerektiğini vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Mart 2023'te Moskova, Mayıs 2024'te Pekin, Astana'daki Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi ve Kazan'daki BRICS Zirvesi'nde vardığı anlaşmaları hayata geçirmeye yönelik ortak çabaları sürdürmeye hazır olduklarını anlatan Şoygu, "Bu bağlamda en önemli görev olarak, ABD ve uşakları tarafından Rusya ve Çin'e karşı izlenen 'çifte dizginleme' politikasına karşı koyulmasını görüyorum. Bir diğeri de, Avrasya'da eşit ve bölünmez güvenlik mimarisi oluşturma meselesinde de olmak üzere dış politikadaki koordinasyonun daha da artırılmasıdır" dedi.'Rusya-Çin ilişkileri küresel güvenliğin temeli'Wang'ı ve dost Çin halkını Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ve Moskova ile Pekin arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yıldönümü vesilesiyle tebrik eden Şoygu, Rusya ile Çin arasındaki bağların küresel istikrar ve güvenliğin temelini oluşturduğunu, uluslararası meselelerde ana istikrar faktörü olduğunu söyledi.Şoygu, "Bugün Rusya-Çin ilişkileri, tam teşekküllü ortaklık ve stratejik etkileşim ilişkileri, tüm ortak tarih boyunca eşi görülmemiş bir seviyede. Rusya ve Çin, ana uluslararası ve bölgesel sorunlarda benzer yaklaşımlara sahip" diye konuştu. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, iki ülke arasındaki tam teşekküllü ortaklığın ve stratejik etkileşimin modern dünyada bir işbirliği örneği teşkil ettiğini de belirterek "Soğuk Savaş döneminde kurulanlara benzer bir askeri-siyasi ittifak oluşturmayan ülkelerimiz arasındaki ilişkiler bu tür devletlerarası bağların ötesine geçiyor" ifadelerini kullandı.Şoygu, Rusya-Çin bağlarının karşılıklı saygı ve eşitlik, güven, içişlerine müdahale etmeme ve her iki taraf için önem arz eden konularda karşılıklı destek sunma ilkelerine dayandığının da altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/hazine-ve-maliye-bakanligi-harekete-gecti-altinda-fahis-fiyata-onlem-1090283483.html
rusya
çin
çin halk cumhuriyeti
moskova
pekin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0c/1090288071_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_7ffcd838e42e1ee23a96c0ff01cdf24b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya güvenlik konseyi, sergey şoygu, çin, çin halk cumhuriyeti, çin devlet başkanı şi cinping, wang yi, çin dışişleri bakanlığı, vladimir putin, rusya-çin ilişkileri, moskova, pekin, abd, soğuk savaş, brics, şiö, şanghay işbirliği örgütü (şiö), şangay işbirliği örgütü
rusya, rusya güvenlik konseyi, sergey şoygu, çin, çin halk cumhuriyeti, çin devlet başkanı şi cinping, wang yi, çin dışişleri bakanlığı, vladimir putin, rusya-çin ilişkileri, moskova, pekin, abd, soğuk savaş, brics, şiö, şanghay işbirliği örgütü (şiö), şangay işbirliği örgütü

Şoygu Pekin'de: Rusya ve Çin, ABD'nin dizginleme politikasına karşı koymalı

10:20 12.11.2024
© Sputnik / brics-russia2024.ru / Multimedya arşivine gidinВстреча Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности
Встреча Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
© Sputnik / brics-russia2024.ru
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Pekin'e ziyaret gerçekleştiren Şoygu, ABD ve uşakları tarafından izlenen dizginleme politikasına birlikte karşı koyma çağrısı yaparken Rusya-Çin ilişkilerinin küresel istikrar ve güvenliğin temeli olduğunun altını çizdi.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, 19. Rusya-Çin Stratejik Güvenlik İstişareleri için gittiği Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Şoygu, Rusya ve Çin'in ABD ve uşakları tarafından izlenen dizginleme politikasına karşı koymaları gerektiğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Mart 2023'te Moskova, Mayıs 2024'te Pekin, Astana'daki Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi ve Kazan'daki BRICS Zirvesi'nde vardığı anlaşmaları hayata geçirmeye yönelik ortak çabaları sürdürmeye hazır olduklarını anlatan Şoygu, "Bu bağlamda en önemli görev olarak, ABD ve uşakları tarafından Rusya ve Çin'e karşı izlenen 'çifte dizginleme' politikasına karşı koyulmasını görüyorum. Bir diğeri de, Avrasya'da eşit ve bölünmez güvenlik mimarisi oluşturma meselesinde de olmak üzere dış politikadaki koordinasyonun daha da artırılmasıdır" dedi.

'Rusya-Çin ilişkileri küresel güvenliğin temeli'

Wang'ı ve dost Çin halkını Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ve Moskova ile Pekin arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yıldönümü vesilesiyle tebrik eden Şoygu, Rusya ile Çin arasındaki bağların küresel istikrar ve güvenliğin temelini oluşturduğunu, uluslararası meselelerde ana istikrar faktörü olduğunu söyledi.

Şoygu, "Bugün Rusya-Çin ilişkileri, tam teşekküllü ortaklık ve stratejik etkileşim ilişkileri, tüm ortak tarih boyunca eşi görülmemiş bir seviyede. Rusya ve Çin, ana uluslararası ve bölgesel sorunlarda benzer yaklaşımlara sahip" diye konuştu.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, iki ülke arasındaki tam teşekküllü ortaklığın ve stratejik etkileşimin modern dünyada bir işbirliği örneği teşkil ettiğini de belirterek "Soğuk Savaş döneminde kurulanlara benzer bir askeri-siyasi ittifak oluşturmayan ülkelerimiz arasındaki ilişkiler bu tür devletlerarası bağların ötesine geçiyor" ifadelerini kullandı.

Şoygu, Rusya-Çin bağlarının karşılıklı saygı ve eşitlik, güven, içişlerine müdahale etmeme ve her iki taraf için önem arz eden konularda karşılıklı destek sunma ilkelerine dayandığının da altını çizdi.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti: Altında fahiş fiyata önlem
07:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала