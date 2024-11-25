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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/rusya-baskonsoloslugu-antalyada-alev-alan-ucaktaki-tum-yolcular-otele-yerlestirildi-herhangi-bir-1090789831.html
Rusya Başkonsolosluğu: Antalya'da alev alan uçaktaki tüm yolcular otele yerleştirildi, herhangi bir şikayet yok
Rusya Başkonsolosluğu: Antalya'da alev alan uçaktaki tüm yolcular otele yerleştirildi, herhangi bir şikayet yok
Sputnik Türkiye
Antalya Havalimanı'nda motor kısmı alev alan Rus yolcu uçağındaki tüm kişilerin otele yerleştirildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi. 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T11:51+0300
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rusya'nın antalya başkonsolosluğu
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Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu, Antalya Havalimanı'na iniş sırasında sol motor kısmında yangın çıkan Azimuth Havayolları'na ait Rus yolcu uçağındaki tüm kişilerin otele yerleştirildiğini ve herhangi bir şikayet bulunmadığını bildirdi.Başkonsolosluktan yapılan açıklamada, "Tüm yolcuların havalimanından ayrılmaları, yemek yemeleri ve otele yerleşmelerini sağladık. Başkonsolosluğa herhangi bir şikayet veya başvuru gelmedi" ifadelerine yer verildi.'Olayla ilgili soruşturma başlatıldı'Bu arada Rusya Soruşturma Komitesi, Antalya Havalimanı'ndaki vakanın ardından uçuş kurallarının ihlaline ilişkin bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.Azimuth Havayolları'na ait uçağın Soçi Havalimanı'ndaki kalkış yerinde inceleme yapıldığını da bildiren Soruşturma Komitesi, adli bilirkişilerin görevlendirildiğini ve olayın tüm nedenlerinin tespitine yönelik soruşturma faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti.'Rus yolcular Soçi'ye gönderildi'Azimuth Havayolları, yolcuların firmaya ait yedek bir uçakla Soçi'ye gönderildiğini duyurdu.Saat 10:40'da Antalya'dan havalanan uçağın 12:50'de Soçi'ye inmesi bekleniyor.Antalya Havalimanı'nda Rus yolcu uçağında iniş sırasında çıkan yangın söndürülmüş, uçağın pistten çekilmesi için çalışmaların sürdüğünü duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı havalimanına inişlerin gece saat 03.00'e kadar iptal edildiğini açıklamıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Azimuth Havayolları’na ait Superjet 100 uçağının Antalya Havalimanı’nda alev alması ile ilgili olarak Rusya Büyükelçiliği’nin Türk yetkililerle yakın temas halinde olduğunu, Rus diplomatların acilen olay yerine gittiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/antalya-havalimanina-inise-gecen-rus-yolcu-ucaginda-yangin-cikti-1090770868.html
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Rusya Başkonsolosluğu: Antalya'da alev alan uçaktaki tüm yolcular otele yerleştirildi, herhangi bir şikayet yok

11:51 25.11.2024 (güncellendi: 12:25 25.11.2024)
© İHAantalya azimuth
antalya azimuth - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© İHA
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Antalya Havalimanı'nda motor kısmı alev alan Rus yolcu uçağındaki tüm kişilerin otele yerleştirildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu, Antalya Havalimanı'na iniş sırasında sol motor kısmında yangın çıkan Azimuth Havayolları'na ait Rus yolcu uçağındaki tüm kişilerin otele yerleştirildiğini ve herhangi bir şikayet bulunmadığını bildirdi.

Başkonsolosluktan yapılan açıklamada, "Tüm yolcuların havalimanından ayrılmaları, yemek yemeleri ve otele yerleşmelerini sağladık. Başkonsolosluğa herhangi bir şikayet veya başvuru gelmedi" ifadelerine yer verildi.

'Olayla ilgili soruşturma başlatıldı'

Bu arada Rusya Soruşturma Komitesi, Antalya Havalimanı'ndaki vakanın ardından uçuş kurallarının ihlaline ilişkin bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Azimuth Havayolları'na ait uçağın Soçi Havalimanı'ndaki kalkış yerinde inceleme yapıldığını da bildiren Soruşturma Komitesi, adli bilirkişilerin görevlendirildiğini ve olayın tüm nedenlerinin tespitine yönelik soruşturma faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti.

'Rus yolcular Soçi'ye gönderildi'

Azimuth Havayolları, yolcuların firmaya ait yedek bir uçakla Soçi'ye gönderildiğini duyurdu.
Saat 10:40'da Antalya'dan havalanan uçağın 12:50'de Soçi'ye inmesi bekleniyor.

Antalya Havalimanı'nda Rus yolcu uçağında iniş sırasında çıkan yangın söndürülmüş, uçağın pistten çekilmesi için çalışmaların sürdüğünü duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı havalimanına inişlerin gece saat 03.00'e kadar iptal edildiğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Azimuth Havayolları’na ait Superjet 100 uçağının Antalya Havalimanı’nda alev alması ile ilgili olarak Rusya Büyükelçiliği’nin Türk yetkililerle yakın temas halinde olduğunu, Rus diplomatların acilen olay yerine gittiğini belirtmişti.
Rusya-Antalya seferini yapan uçağın motor bölümünde Antalya Havalimanı'na iniş sırasında yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
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Rusya-Antalya seferini yapan uçakta iniş sırasında yangın: Havalimanına inişler iptal edildi
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