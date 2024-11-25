https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/rusya-baskonsoloslugu-antalyada-alev-alan-ucaktaki-tum-yolcular-otele-yerlestirildi-herhangi-bir-1090789831.html

Rusya Başkonsolosluğu: Antalya'da alev alan uçaktaki tüm yolcular otele yerleştirildi, herhangi bir şikayet yok

Rusya Başkonsolosluğu: Antalya'da alev alan uçaktaki tüm yolcular otele yerleştirildi, herhangi bir şikayet yok

Sputnik Türkiye

Antalya Havalimanı'nda motor kısmı alev alan Rus yolcu uçağındaki tüm kişilerin otele yerleştirildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi. 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T11:51+0300

2024-11-25T11:51+0300

2024-11-25T12:25+0300

türkiye

antalya havalimanı

antalya

rus uçağı

yolcu uçağı

yangın

soçi

soçi havalimanı

mariya zaharova

rusya'nın antalya başkonsolosluğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090789134_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_11b97062a9fd5f186b98d9062cc47126.jpg

Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu, Antalya Havalimanı'na iniş sırasında sol motor kısmında yangın çıkan Azimuth Havayolları'na ait Rus yolcu uçağındaki tüm kişilerin otele yerleştirildiğini ve herhangi bir şikayet bulunmadığını bildirdi.Başkonsolosluktan yapılan açıklamada, "Tüm yolcuların havalimanından ayrılmaları, yemek yemeleri ve otele yerleşmelerini sağladık. Başkonsolosluğa herhangi bir şikayet veya başvuru gelmedi" ifadelerine yer verildi.'Olayla ilgili soruşturma başlatıldı'Bu arada Rusya Soruşturma Komitesi, Antalya Havalimanı'ndaki vakanın ardından uçuş kurallarının ihlaline ilişkin bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.Azimuth Havayolları'na ait uçağın Soçi Havalimanı'ndaki kalkış yerinde inceleme yapıldığını da bildiren Soruşturma Komitesi, adli bilirkişilerin görevlendirildiğini ve olayın tüm nedenlerinin tespitine yönelik soruşturma faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti.'Rus yolcular Soçi'ye gönderildi'Azimuth Havayolları, yolcuların firmaya ait yedek bir uçakla Soçi'ye gönderildiğini duyurdu.Saat 10:40'da Antalya'dan havalanan uçağın 12:50'de Soçi'ye inmesi bekleniyor.Antalya Havalimanı'nda Rus yolcu uçağında iniş sırasında çıkan yangın söndürülmüş, uçağın pistten çekilmesi için çalışmaların sürdüğünü duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı havalimanına inişlerin gece saat 03.00'e kadar iptal edildiğini açıklamıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Azimuth Havayolları’na ait Superjet 100 uçağının Antalya Havalimanı’nda alev alması ile ilgili olarak Rusya Büyükelçiliği’nin Türk yetkililerle yakın temas halinde olduğunu, Rus diplomatların acilen olay yerine gittiğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/antalya-havalimanina-inise-gecen-rus-yolcu-ucaginda-yangin-cikti-1090770868.html

türkiye

antalya

soçi

soçi havalimanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya havalimanı, antalya, rus uçağı, yolcu uçağı, yangın, soçi, soçi havalimanı, mariya zaharova, rusya'nın antalya başkonsolosluğu, rusya soruşturma komitesi, soruşturma