https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/antalya-havalimanina-inise-gecen-rus-yolcu-ucaginda-yangin-cikti-1090770868.html
Rusya-Antalya seferini yapan uçakta iniş sırasında yangın: Havalimanına inişler iptal edildi
Rusya-Antalya seferini yapan uçakta iniş sırasında yangın: Havalimanına inişler iptal edildi
Sputnik Türkiye
Antalya Havalimanı'nda Rus yolcu uçağında iniş sırasında çıkan yangın söndürüldü. Uçağın pistten çekilmesi için çalışmaların sürdüğünü duyuran Ulaştırma ve... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T22:59+0300
2024-11-24T22:59+0300
2024-11-25T00:28+0300
türkiye
rus
yolcu uçağı
antalya havalimanı
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
rusya
yangın
pist
uçak
mariya zaharova
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Antalya Havalimanı'na iniş sırasında Rus yolcu uçağının sol motor kısmında çıkan yangın söndürüldü. Havalimanı itfaiye birimlerinin müdahale ettiği uçaktaki yolcular ve mürettebat tahliye edildi. Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.Rosaviatsiya: Antalya Havalimanı’na indikten sonra alev alan uçakta can kaybı yaşanmadı Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Azimuth Havayollarına ait Superjet 100 uçağının Antalya Havalimanı’na indikten sonra alev alması sonucu can kaybı yaşanmadığını bildirdi.'Ölü ya da yaralı yok'Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, "Ekiplerimiz hızla müdahale ederek yangını söndürdü. Uçaktaki 87 yolcu ile 4 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Ölü ya da yaralı yok. Pist normale dönene kadar gelen uçakları başka havalimanlarına yönlendirdik" açıklamasında bulundu.Antalya Havalimanı'na inişler iptal edildiUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada uçağın pistten çekilmesi için çalışmaların devam ettiği ve gece saat 03.00'e kadar havalimanına inişlerin iptal edildiği belirtildi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar ifade edildi:Zaharova: Rus diplomatlar uçaktaki yangınla ilgili olarak Türk yetkililerle yakın temas halindeRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Azimuth Havayolları’na ait Superjet 100 uçağının Antalya Havalimanı’nda alev alması ile ilgili olarak Rusya Büyükelçiliği’nin Türk yetkililerle yakın temas halinde olduğunu, Rus diplomatların acilen olay yerine gittiğini belirtti. “Rusya’nın Türkiye’deki dış temsilcilikleri ve Antalya Başkonsolosluğu, uçakta bulunan Rus vatandaşlarına yardım etmek için Türk yetkililerle yakın temas halindedir” diye konuşan Zaharova, Rus diplomatların acilen gittikleri yangın mahallindeki durumla ilgili ivedi bilgileri kısa süre içinde paylaşacaklarını sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/ilicteki-heyelana-iliskin-cedi-kapsayan-yeni-bilirkisi-raporu-bakanlik-yetkilileri-kusurlu-degil-1090770677.html
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rus, yolcu uçağı, antalya havalimanı, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, rusya, yangın, pist, uçak, mariya zaharova, soçi
rus, yolcu uçağı, antalya havalimanı, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, rusya, yangın, pist, uçak, mariya zaharova, soçi
Rusya-Antalya seferini yapan uçakta iniş sırasında yangın: Havalimanına inişler iptal edildi
22:59 24.11.2024 (güncellendi: 00:28 25.11.2024)
Antalya Havalimanı'nda Rus yolcu uçağında iniş sırasında çıkan yangın söndürüldü. Uçağın pistten çekilmesi için çalışmaların sürdüğünü duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı havalimanına inişlerin gece saat 03.00'e kadar iptal edildiğini açıkladı. Zaharova, Rus diplomatların Türk yetkililerle yakın temas halinde olduklarını belirtti.
Antalya Havalimanı'na iniş sırasında Rus yolcu uçağının sol motor kısmında çıkan yangın söndürüldü. Havalimanı itfaiye birimlerinin müdahale ettiği uçaktaki yolcular ve mürettebat tahliye edildi. Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.
Rosaviatsiya: Antalya Havalimanı’na indikten sonra alev alan uçakta can kaybı yaşanmadı
Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Azimuth Havayollarına ait Superjet 100 uçağının Antalya Havalimanı’na indikten sonra alev alması sonucu can kaybı yaşanmadığını bildirdi.
Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, "Ekiplerimiz hızla müdahale ederek yangını söndürdü. Uçaktaki 87 yolcu ile 4 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Ölü ya da yaralı yok. Pist normale dönene kadar gelen uçakları başka havalimanlarına yönlendirdik" açıklamasında bulundu.
Antalya Havalimanı'na inişler iptal edildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada uçağın pistten çekilmesi için çalışmaların devam ettiği ve gece saat 03.00'e kadar havalimanına inişlerin iptal edildiği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar ifade edildi:
“Rusya’nın Soçi Havalimanı’ndan Antalya Havalimanı’na seyahat eden Azimuth Airlines’a ait SU95 tipi ve RA89085 tescilli uçağın inişi sırasında motorunda yangın çıkmıştır. Saat 21.34’de Antalya Havalimanı'na indikten sonra yangın nedeniyle uçak pilotları tarafından acil durum çağrısı yapılmıştır. Yangına 21.36’da ARFF ekiplerimiz tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. Uçakta bulunan 89 yolcu ve 6 mürettebat saat 21.43’te güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. Uçağın pistten çekilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, havalimanına inişler gece saat 03.00’e kadar iptal edilmiştir. Havalimanından kalkışlar ise askeri pistten gerçekleştirilmektedir.”
Zaharova: Rus diplomatlar uçaktaki yangınla ilgili olarak Türk yetkililerle yakın temas halinde
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Azimuth Havayolları’na ait Superjet 100 uçağının Antalya Havalimanı’nda alev alması ile ilgili olarak Rusya Büyükelçiliği’nin Türk yetkililerle yakın temas halinde olduğunu, Rus diplomatların acilen olay yerine gittiğini belirtti.
“Rusya’nın Türkiye’deki dış temsilcilikleri ve Antalya Başkonsolosluğu, uçakta bulunan Rus vatandaşlarına yardım etmek için Türk yetkililerle yakın temas halindedir” diye konuşan Zaharova, Rus diplomatların acilen gittikleri yangın mahallindeki durumla ilgili ivedi bilgileri kısa süre içinde paylaşacaklarını sözlerine ekledi.