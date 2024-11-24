https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/antalya-havalimanina-inise-gecen-rus-yolcu-ucaginda-yangin-cikti-1090770868.html

Rusya-Antalya seferini yapan uçakta iniş sırasında yangın: Havalimanına inişler iptal edildi

Rusya-Antalya seferini yapan uçakta iniş sırasında yangın: Havalimanına inişler iptal edildi

Sputnik Türkiye

Antalya Havalimanı'nda Rus yolcu uçağında iniş sırasında çıkan yangın söndürüldü. Uçağın pistten çekilmesi için çalışmaların sürdüğünü duyuran Ulaştırma ve... 24.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-24T22:59+0300

2024-11-24T22:59+0300

2024-11-25T00:28+0300

türkiye

rus

yolcu uçağı

antalya havalimanı

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

rusya

yangın

pist

uçak

mariya zaharova

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Antalya Havalimanı'na iniş sırasında Rus yolcu uçağının sol motor kısmında çıkan yangın söndürüldü. Havalimanı itfaiye birimlerinin müdahale ettiği uçaktaki yolcular ve mürettebat tahliye edildi. Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.Rosaviatsiya: Antalya Havalimanı’na indikten sonra alev alan uçakta can kaybı yaşanmadı Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Azimuth Havayollarına ait Superjet 100 uçağının Antalya Havalimanı’na indikten sonra alev alması sonucu can kaybı yaşanmadığını bildirdi.'Ölü ya da yaralı yok'Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, "Ekiplerimiz hızla müdahale ederek yangını söndürdü. Uçaktaki 87 yolcu ile 4 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Ölü ya da yaralı yok. Pist normale dönene kadar gelen uçakları başka havalimanlarına yönlendirdik" açıklamasında bulundu.Antalya Havalimanı'na inişler iptal edildiUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada uçağın pistten çekilmesi için çalışmaların devam ettiği ve gece saat 03.00'e kadar havalimanına inişlerin iptal edildiği belirtildi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar ifade edildi:Zaharova: Rus diplomatlar uçaktaki yangınla ilgili olarak Türk yetkililerle yakın temas halindeRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Azimuth Havayolları’na ait Superjet 100 uçağının Antalya Havalimanı’nda alev alması ile ilgili olarak Rusya Büyükelçiliği’nin Türk yetkililerle yakın temas halinde olduğunu, Rus diplomatların acilen olay yerine gittiğini belirtti. “Rusya’nın Türkiye’deki dış temsilcilikleri ve Antalya Başkonsolosluğu, uçakta bulunan Rus vatandaşlarına yardım etmek için Türk yetkililerle yakın temas halindedir” diye konuşan Zaharova, Rus diplomatların acilen gittikleri yangın mahallindeki durumla ilgili ivedi bilgileri kısa süre içinde paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

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rus, yolcu uçağı, antalya havalimanı, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, rusya, yangın, pist, uçak, mariya zaharova, soçi