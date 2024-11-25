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Rusya: ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları Rus ordusunun olası hedefleri arasında
Rusya: ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları Rus ordusunun olası hedefleri arasında
Sputnik Türkiye
ABD'nin Avrupa'daki taktik nükleer silahlarının Rusya'nın olası hedefleri arasında bulunduğunu kaydeden Ryabkov, Oreşnik'in konuşlandırılmasıyla ilgili hiçbir... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T16:30+0300
2024-11-25T16:30+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey ryabkov
abd
oreşnik
orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf)
orta menzilli füze
orta menzilli balistik füze
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Avrupa'da konuşlandırdığı taktik nükleer silahların Rus ordusunun olası hedef listesinin dışında tutulmadığını belirtti.Olası hedefler listesinin her zaman askeri planlamanın en gizli unsurları arasında yer aldığını söyleyen Ryabkov, "Bu konuyla profesyonel olarak ilgilenenler, varsayımsal bir çatışma durumunda hangi tür unsurların öncelikli hedef olarak kabul edildiğini çok iyi anlıyorlar" dedi.Rus yetkili, taktik nükleer silahlar da dahil Rusya topraklarını hedef alan Amerikan silahlarının gelişmiş konuşlandırma mekanizmalarının elbette hiçbir şekilde denklemin dışında bırakılmadığının altını çizdi.'Oreşnik'in konuşlandırılmasıyla ilgili uluslararası kısıtlama yok'Bu arada Ryabkov, Rus hipersonik balistik füzesi Oreşnik'in konuşlandırılmasıyla ilgili hiçbir uluslararası kısıtlama bulunmadığını söyledi. Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Devlet Başkanı, yeni bir orta menzilli sistemin söz konusu olduğunu net bir şekilde söyledi. Dolayısıyla, Donald Trump'ın birinci döneminde Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'ndan çekilerek attığı son derece hatalı adım sonucunda bu tür sistemlerin konuşlandırılmasıyla ilgili hiçbir kısıtlama bulunmuyor" ifadelerini kullandı. Ryabkov, ABD'nin Asya'ya orta ve kısa menzilli füzeler konuşlandırması halinde Rusya'nın aynı olasılığı gözden geçireceği uyarısında da bulundu.Putin duyurduRusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden’ın Rusya’nın derinliklerine saldırma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın küresel bir nitelik kazandığını ve gerilimin tırmanması halinde Rusya aynı şekilde karşılık vereceği uyarısında bulunmuştu.Putin, en yeni orta menzilli füze Oreşnik füzesinin başarıyla test edildiğini duyurarak Oreşnik füzesinin kullanımının ABD'nin orta ve kısa menzilli füzeleri üretme ve konuşlandırma planlarına bir yanıt olduğunu vurgulamıştı.Putin, “NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik saldırgan eylemlerine karşılık olarak Oreşnik füze sisteminin muharebe testleri tarafımızdan gerçekleştiriliyor” dediği konuşmasında, Rusya'nın orta ve kısa menzilli füzeleri daha fazla konuşlandırması konusuna ABD ve uydularının eylemlerine bağlı olarak karar verileceğini belirtmişti.Tüm hedefleri vurduRusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki özel askeri harekat kapsamında ilk kez kullanılan Oreşnik füzesinin hedefi başarıyla vurduğunu duyurmuştu.Açıklamada, “Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik ABD ve İngiltere yapımı uzun menzilli silahlarla düzenlenen saldırılara misilleme olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, 21 Kasım 2024 tarihinde, Dnepropetrovsk'taki bir Ukrayna savunma sanayi tesisine yönelik kombine saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda, nükleer olmayan hipersonik başlık taşıyan Oreşnik orta menzilli balistik füze ilk kez savaş koşullarında başarıyla kullanıldı. Tüm savaş başlıkları hedefe ulaştı” ifadesine yer verilmişti.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, abd, oreşnik , orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf), orta menzilli füze, orta menzilli balistik füze, asya, nükleer silah
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, abd, oreşnik , orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf), orta menzilli füze, orta menzilli balistik füze, asya, nükleer silah

Rusya: ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları Rus ordusunun olası hedefleri arasında

16:30 25.11.2024
© Sputnik / Владимир Федоренко / Multimedya arşivine gidinSergey Ryabkov
Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© Sputnik / Владимир Федоренко
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ABD'nin Avrupa'daki taktik nükleer silahlarının Rusya'nın olası hedefleri arasında bulunduğunu kaydeden Ryabkov, Oreşnik'in konuşlandırılmasıyla ilgili hiçbir uluslararası kısıtlama bulunmadığını da vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Avrupa'da konuşlandırdığı taktik nükleer silahların Rus ordusunun olası hedef listesinin dışında tutulmadığını belirtti.

Olası hedefler listesinin her zaman askeri planlamanın en gizli unsurları arasında yer aldığını söyleyen Ryabkov, "Bu konuyla profesyonel olarak ilgilenenler, varsayımsal bir çatışma durumunda hangi tür unsurların öncelikli hedef olarak kabul edildiğini çok iyi anlıyorlar" dedi.

Rus yetkili, taktik nükleer silahlar da dahil Rusya topraklarını hedef alan Amerikan silahlarının gelişmiş konuşlandırma mekanizmalarının elbette hiçbir şekilde denklemin dışında bırakılmadığının altını çizdi.

'Oreşnik'in konuşlandırılmasıyla ilgili uluslararası kısıtlama yok'

Bu arada Ryabkov, Rus hipersonik balistik füzesi Oreşnik'in konuşlandırılmasıyla ilgili hiçbir uluslararası kısıtlama bulunmadığını söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Devlet Başkanı, yeni bir orta menzilli sistemin söz konusu olduğunu net bir şekilde söyledi. Dolayısıyla, Donald Trump'ın birinci döneminde Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'ndan çekilerek attığı son derece hatalı adım sonucunda bu tür sistemlerin konuşlandırılmasıyla ilgili hiçbir kısıtlama bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Ryabkov, ABD'nin Asya'ya orta ve kısa menzilli füzeler konuşlandırması halinde Rusya'nın aynı olasılığı gözden geçireceği uyarısında da bulundu.

Putin duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden’ın Rusya’nın derinliklerine saldırma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın küresel bir nitelik kazandığını ve gerilimin tırmanması halinde Rusya aynı şekilde karşılık vereceği uyarısında bulunmuştu.

Putin, en yeni orta menzilli füze Oreşnik füzesinin başarıyla test edildiğini duyurarak Oreşnik füzesinin kullanımının ABD'nin orta ve kısa menzilli füzeleri üretme ve konuşlandırma planlarına bir yanıt olduğunu vurgulamıştı.

Putin, “NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik saldırgan eylemlerine karşılık olarak Oreşnik füze sisteminin muharebe testleri tarafımızdan gerçekleştiriliyor” dediği konuşmasında, Rusya'nın orta ve kısa menzilli füzeleri daha fazla konuşlandırması konusuna ABD ve uydularının eylemlerine bağlı olarak karar verileceğini belirtmişti.

Tüm hedefleri vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki özel askeri harekat kapsamında ilk kez kullanılan Oreşnik füzesinin hedefi başarıyla vurduğunu duyurmuştu.

Açıklamada, “Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik ABD ve İngiltere yapımı uzun menzilli silahlarla düzenlenen saldırılara misilleme olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, 21 Kasım 2024 tarihinde, Dnepropetrovsk'taki bir Ukrayna savunma sanayi tesisine yönelik kombine saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda, nükleer olmayan hipersonik başlık taşıyan Oreşnik orta menzilli balistik füze ilk kez savaş koşullarında başarıyla kullanıldı. Tüm savaş başlıkları hedefe ulaştı” ifadesine yer verilmişti.
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