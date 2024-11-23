https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/zelenskiy-batiyi-sucladi-ukrayna-ordusundaki-personel-sayisinin-yetersiz-olmasindan-bati-sorumlu-1090747319.html
Zelenskiy Batı'yı suçladı: 'Ukrayna ordusundaki personel sayısının yetersiz olmasından Batı sorumlu'
Zelenskiy Batı'yı suçladı: 'Ukrayna ordusundaki personel sayısının yetersiz olmasından Batı sorumlu'
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinde askeri personel sayısının yetersizliğini Batı'nın sağladığı yardımların yavaş teslimatına bağladı. 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T22:59+0300
2024-11-23T22:59+0300
2024-11-23T22:59+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
ukrayna ordusu
batı
ordu
personel
rusya
sergey lavrov
wall street journal
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085943353_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_4681f9756fdf325b186180bc41cea351.jpg
Ukrayna televizyon kanalı Public'in haberine göre, Zelenskiy, Ukrayna ordusundaki askeri personel eksikliğinin bir nedeninin Batı'dan Kiev'e gönderilen yardımların zamanında ulaştırılmaması olduğunu ifade etti.Zelenskiy, Ukrayna'nın gıda güvenliğiyle ilgili konferansta yaptığı konuşmada, cephedeki en zor durumların Donbass'ta yaşandığını vurgulayarak, "Ukrayna'nın doğusunda zorluklar var. Doğru, orada yeterli sayıda askeri birlik yok. Ayrıca, yardımların yavaş ulaşması gibi çeşitli nedenlerden dolayı da Ukrayna birliklerinde askeri personel yetersizliği de söz konusu" dedi.Wall Street Journal'ın 14 Ekim tarihli haberine göre Ukrayna, yabancı silahların yavaş teslimatı, cephe hattındaki personel ve ekipman eksikliği nedeniyle zorlu bir kışla karşı karşıya kaldığı ifade edilmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev için silah içeren herhangi bir kargonun Rusya için meşru bir hedef olarak kabul edileceğini belirtmişti. Lavrov, ABD ve NATO'nun yalnızca silah tedarik etmekle kalmayıp, aynı zamanda İngiltere, Almanya ve İtalya gibi ülkelerdeki personeli eğiterek de çatışmaya doğrudan katıldığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/fransa-disisleri-bakani-barrot-ukrayna-rusyayi-uzun-menzilli-fuzelerle-vurabilir-1090744399.html
ukrayna
batı
ordu
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085943353_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_d032c3ff603579fdeb59235b5d2ff072.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, vladimir zelenskiy, ukrayna ordusu, batı, ordu, personel, rusya, sergey lavrov, wall street journal
ukrayna, vladimir zelenskiy, ukrayna ordusu, batı, ordu, personel, rusya, sergey lavrov, wall street journal
Zelenskiy Batı'yı suçladı: 'Ukrayna ordusundaki personel sayısının yetersiz olmasından Batı sorumlu'
Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinde askeri personel sayısının yetersizliğini Batı'nın sağladığı yardımların yavaş teslimatına bağladı.
Ukrayna televizyon kanalı Public'in haberine göre, Zelenskiy, Ukrayna ordusundaki askeri personel eksikliğinin bir nedeninin Batı'dan Kiev'e gönderilen yardımların zamanında ulaştırılmaması olduğunu ifade etti.
Zelenskiy, Ukrayna'nın gıda güvenliğiyle ilgili konferansta yaptığı konuşmada, cephedeki en zor durumların Donbass'ta yaşandığını vurgulayarak, "Ukrayna'nın doğusunda zorluklar var. Doğru, orada yeterli sayıda askeri birlik yok. Ayrıca, yardımların yavaş ulaşması gibi çeşitli nedenlerden dolayı da Ukrayna birliklerinde askeri personel yetersizliği de söz konusu" dedi.
Wall Street Journal'ın 14 Ekim tarihli haberine göre Ukrayna, yabancı silahların yavaş teslimatı, cephe hattındaki personel ve ekipman eksikliği nedeniyle zorlu bir kışla karşı karşıya kaldığı ifade edilmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev için silah içeren herhangi bir kargonun Rusya için meşru bir hedef olarak kabul edileceğini belirtmişti. Lavrov, ABD ve NATO'nun yalnızca silah tedarik etmekle kalmayıp, aynı zamanda İngiltere, Almanya ve İtalya gibi ülkelerdeki personeli eğiterek de çatışmaya doğrudan katıldığını ifade etmişti.