Zelenskiy Batı'yı suçladı: 'Ukrayna ordusundaki personel sayısının yetersiz olmasından Batı sorumlu'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Sayıştay raporlarında kara delik: İlçe belediyelerinin beşte dördü yok
09:15
6 dk
ÖZEL HABER
İBB’nin Sayıştay raporundan çıktı: 642 araç nerede?
09:37
3 dk
ÖZEL HABER
Rus yönetmen Nikolay Lebedev İstanbul'da konuştu: Son filmimin çekiminde setteki üç kişi ölümden döndü
10:24
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ÖZEL HABER
İBB’nin Sayıştay raporundan çıktı: 642 araç nerede?
10:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rus yönetmen Nikolay Lebedev İstanbul'da konuştu: Son filmimin çekiminde setteki üç kişi ölümden döndü
11:19
4 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
11:38
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır
12:10
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporlarında kara delik: İlçe belediyelerinin beşte dördü yok
19:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır
20:30
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/zelenskiy-batiyi-sucladi-ukrayna-ordusundaki-personel-sayisinin-yetersiz-olmasindan-bati-sorumlu-1090747319.html
Zelenskiy Batı'yı suçladı: 'Ukrayna ordusundaki personel sayısının yetersiz olmasından Batı sorumlu'
Zelenskiy Batı'yı suçladı: 'Ukrayna ordusundaki personel sayısının yetersiz olmasından Batı sorumlu'
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinde askeri personel sayısının yetersizliğini Batı'nın sağladığı yardımların yavaş teslimatına bağladı. 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T22:59+0300
2024-11-23T22:59+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
ukrayna ordusu
batı
ordu
personel
rusya
sergey lavrov
wall street journal
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085943353_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_4681f9756fdf325b186180bc41cea351.jpg
Ukrayna televizyon kanalı Public'in haberine göre, Zelenskiy, Ukrayna ordusundaki askeri personel eksikliğinin bir nedeninin Batı'dan Kiev'e gönderilen yardımların zamanında ulaştırılmaması olduğunu ifade etti.Zelenskiy, Ukrayna'nın gıda güvenliğiyle ilgili konferansta yaptığı konuşmada, cephedeki en zor durumların Donbass'ta yaşandığını vurgulayarak, "Ukrayna'nın doğusunda zorluklar var. Doğru, orada yeterli sayıda askeri birlik yok. Ayrıca, yardımların yavaş ulaşması gibi çeşitli nedenlerden dolayı da Ukrayna birliklerinde askeri personel yetersizliği de söz konusu" dedi.Wall Street Journal'ın 14 Ekim tarihli haberine göre Ukrayna, yabancı silahların yavaş teslimatı, cephe hattındaki personel ve ekipman eksikliği nedeniyle zorlu bir kışla karşı karşıya kaldığı ifade edilmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev için silah içeren herhangi bir kargonun Rusya için meşru bir hedef olarak kabul edileceğini belirtmişti. Lavrov, ABD ve NATO'nun yalnızca silah tedarik etmekle kalmayıp, aynı zamanda İngiltere, Almanya ve İtalya gibi ülkelerdeki personeli eğiterek de çatışmaya doğrudan katıldığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/fransa-disisleri-bakani-barrot-ukrayna-rusyayi-uzun-menzilli-fuzelerle-vurabilir-1090744399.html
ukrayna
batı
ordu
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085943353_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_d032c3ff603579fdeb59235b5d2ff072.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, vladimir zelenskiy, ukrayna ordusu, batı, ordu, personel, rusya, sergey lavrov, wall street journal
ukrayna, vladimir zelenskiy, ukrayna ordusu, batı, ordu, personel, rusya, sergey lavrov, wall street journal

Zelenskiy Batı'yı suçladı: 'Ukrayna ordusundaki personel sayısının yetersiz olmasından Batı sorumlu'

22:59 23.11.2024
© AA / Selçuk AcarUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
© AA / Selçuk Acar
Abone ol
Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinde askeri personel sayısının yetersizliğini Batı'nın sağladığı yardımların yavaş teslimatına bağladı.
Ukrayna televizyon kanalı Public'in haberine göre, Zelenskiy, Ukrayna ordusundaki askeri personel eksikliğinin bir nedeninin Batı'dan Kiev'e gönderilen yardımların zamanında ulaştırılmaması olduğunu ifade etti.
Zelenskiy, Ukrayna'nın gıda güvenliğiyle ilgili konferansta yaptığı konuşmada, cephedeki en zor durumların Donbass'ta yaşandığını vurgulayarak, "Ukrayna'nın doğusunda zorluklar var. Doğru, orada yeterli sayıda askeri birlik yok. Ayrıca, yardımların yavaş ulaşması gibi çeşitli nedenlerden dolayı da Ukrayna birliklerinde askeri personel yetersizliği de söz konusu" dedi.
Wall Street Journal'ın 14 Ekim tarihli haberine göre Ukrayna, yabancı silahların yavaş teslimatı, cephe hattındaki personel ve ekipman eksikliği nedeniyle zorlu bir kışla karşı karşıya kaldığı ifade edilmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev için silah içeren herhangi bir kargonun Rusya için meşru bir hedef olarak kabul edileceğini belirtmişti. Lavrov, ABD ve NATO'nun yalnızca silah tedarik etmekle kalmayıp, aynı zamanda İngiltere, Almanya ve İtalya gibi ülkelerdeki personeli eğiterek de çatışmaya doğrudan katıldığını ifade etmişti.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
Ukrayna krizi
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: Ukrayna Rusya'yı uzun menzilli füzelerle vurabilir
20:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала