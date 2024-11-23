https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/zelenskiy-batiyi-sucladi-ukrayna-ordusundaki-personel-sayisinin-yetersiz-olmasindan-bati-sorumlu-1090747319.html

Zelenskiy Batı'yı suçladı: 'Ukrayna ordusundaki personel sayısının yetersiz olmasından Batı sorumlu'

Zelenskiy Batı'yı suçladı: 'Ukrayna ordusundaki personel sayısının yetersiz olmasından Batı sorumlu'

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinde askeri personel sayısının yetersizliğini Batı'nın sağladığı yardımların yavaş teslimatına bağladı. 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T22:59+0300

2024-11-23T22:59+0300

2024-11-23T22:59+0300

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

ukrayna ordusu

batı

ordu

personel

rusya

sergey lavrov

wall street journal

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Ukrayna televizyon kanalı Public'in haberine göre, Zelenskiy, Ukrayna ordusundaki askeri personel eksikliğinin bir nedeninin Batı'dan Kiev'e gönderilen yardımların zamanında ulaştırılmaması olduğunu ifade etti.Zelenskiy, Ukrayna'nın gıda güvenliğiyle ilgili konferansta yaptığı konuşmada, cephedeki en zor durumların Donbass'ta yaşandığını vurgulayarak, "Ukrayna'nın doğusunda zorluklar var. Doğru, orada yeterli sayıda askeri birlik yok. Ayrıca, yardımların yavaş ulaşması gibi çeşitli nedenlerden dolayı da Ukrayna birliklerinde askeri personel yetersizliği de söz konusu" dedi.Wall Street Journal'ın 14 Ekim tarihli haberine göre Ukrayna, yabancı silahların yavaş teslimatı, cephe hattındaki personel ve ekipman eksikliği nedeniyle zorlu bir kışla karşı karşıya kaldığı ifade edilmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev için silah içeren herhangi bir kargonun Rusya için meşru bir hedef olarak kabul edileceğini belirtmişti. Lavrov, ABD ve NATO'nun yalnızca silah tedarik etmekle kalmayıp, aynı zamanda İngiltere, Almanya ve İtalya gibi ülkelerdeki personeli eğiterek de çatışmaya doğrudan katıldığını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/fransa-disisleri-bakani-barrot-ukrayna-rusyayi-uzun-menzilli-fuzelerle-vurabilir-1090744399.html

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ukrayna, vladimir zelenskiy, ukrayna ordusu, batı, ordu, personel, rusya, sergey lavrov, wall street journal