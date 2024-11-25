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Rus Büyükelçi Yerhov: Batı, Türk iş dünyasına kabus yaşatmaya devam ediyor
Rus Büyükelçi Yerhov: Batı, Türk iş dünyasına kabus yaşatmaya devam ediyor
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türk basınına verdiği röportajda Batılı ülkeler tarafından ülkesine yönelik olarak uygulanan ticari yaptırım ve... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Yerhov, Ekonomi adlı medya organına verdiği röportajda Rusya-ABD ilişkilerine değinerek 'Donald Trump yönetiminin somut işlerine bakarak değerlendirmenin daha doğru olacağını' ifade etti. ABD'nin ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı artırdığı yaptırımların Türk iş dünyasına yansıdığını vurgulayan Büyükelçi Yerhov 'Banka transferleri büyük ölçüde bloke olmaya devam ediyor'Yerhov, ABD yeni yönetimi ile ilişkiler konusunda "Bekleyip göreceğiz" diyerek Donald Trump yönetiminin somut işlerine bakarak değerlendirmenin daha doğru olacağını ifade etti. Türkiye- Rusya ticari ilişkilerini değerlendiren Yerhov, "Batı tarafından uygulanan olumsuz baskının arttığını görsek de, ticaret devam ediyor. Amerikan yaptırımları, ikili ticaretimizi mümkün olan her şekilde zorlaştırarak çalışıyor. Banka transferleri büyük ölçüde bloke olmaya devam ediyor. ABD ve Avrupa Birliği’nin maliye bakanlıklarının temsilcileri, zarara uğrayan Türk iş dünyasına 'kabus' yaşatmaya devam ediyor. Yılsonu itibarıyla Rus-Türk ticaretinin azalacağını düşünüyorum" şeklinde değerlendirme yaptı.
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aleksey yerhov, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, abd yaptırımları kıskacında türk ekonomisi, türk iş dünyası
aleksey yerhov, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, abd yaptırımları kıskacında türk ekonomisi, türk iş dünyası

Rus Büyükelçi Yerhov: Batı, Türk iş dünyasına kabus yaşatmaya devam ediyor

11:47 25.11.2024 (güncellendi: 11:50 25.11.2024)
© İHA / MEVLÜT İŞLİAleksey Yerhov
Aleksey Yerhov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© İHA / MEVLÜT İŞLİ
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türk basınına verdiği röportajda Batılı ülkeler tarafından ülkesine yönelik olarak uygulanan ticari yaptırım ve kısıtlamaların arttığı ve bu durumdan Türk iş dünyasının olumsuz etkilendiğini ifade etti. Yerhov, ABD ve Avrupa Birliği'nin Türk iş dünyasına kabus yaşatmaya devam ettiğini vurguladı.
Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Yerhov, Ekonomi adlı medya organına verdiği röportajda Rusya-ABD ilişkilerine değinerek 'Donald Trump yönetiminin somut işlerine bakarak değerlendirmenin daha doğru olacağını' ifade etti.
ABD'nin ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı artırdığı yaptırımların Türk iş dünyasına yansıdığını vurgulayan Büyükelçi Yerhov
"Türkiye’nin önde gelen ekonomi gazetesinin Rusya Büyükelçisi ile yaptığı röportaja tamamen siyasi ya da belki de askeri-siyasi gibi görünen bir soruyla başlaması ilginç. İşte bu, Vladimir Lenin’in 'Siyaset ekonominin yoğunlaştırılmış bir ifadesidir' sözünü bir kez daha akıllara getiriyor. Şu anda Ukrayna çevresinde olup bitenler, tüm dünya siyaseti ve dünya ekonomisi açısından gerçekten son derece önemlidir. Zira bize uygulanan yasa dışı yaptırımlar tüm uluslararası ticareti olumsuz etkiliyor: Ticari zincirler kesiliyor, tedarik ve ödeme sistemleri yok ediliyor. Bu kısıtlamaları getiren ülkeler de dahil devletler, şirketler kayıplar yaşıyor."

'Banka transferleri büyük ölçüde bloke olmaya devam ediyor'

Yerhov, ABD yeni yönetimi ile ilişkiler konusunda "Bekleyip göreceğiz" diyerek Donald Trump yönetiminin somut işlerine bakarak değerlendirmenin daha doğru olacağını ifade etti. Türkiye- Rusya ticari ilişkilerini değerlendiren Yerhov, "Batı tarafından uygulanan olumsuz baskının arttığını görsek de, ticaret devam ediyor. Amerikan yaptırımları, ikili ticaretimizi mümkün olan her şekilde zorlaştırarak çalışıyor. Banka transferleri büyük ölçüde bloke olmaya devam ediyor. ABD ve Avrupa Birliği’nin maliye bakanlıklarının temsilcileri, zarara uğrayan Türk iş dünyasına 'kabus' yaşatmaya devam ediyor. Yılsonu itibarıyla Rus-Türk ticaretinin azalacağını düşünüyorum" şeklinde değerlendirme yaptı.
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