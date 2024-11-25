Rus Büyükelçi Yerhov: Batı, Türk iş dünyasına kabus yaşatmaya devam ediyor

"Türkiye’nin önde gelen ekonomi gazetesinin Rusya Büyükelçisi ile yaptığı röportaja tamamen siyasi ya da belki de askeri-siyasi gibi görünen bir soruyla başlaması ilginç. İşte bu, Vladimir Lenin’in 'Siyaset ekonominin yoğunlaştırılmış bir ifadesidir' sözünü bir kez daha akıllara getiriyor. Şu anda Ukrayna çevresinde olup bitenler, tüm dünya siyaseti ve dünya ekonomisi açısından gerçekten son derece önemlidir. Zira bize uygulanan yasa dışı yaptırımlar tüm uluslararası ticareti olumsuz etkiliyor: Ticari zincirler kesiliyor, tedarik ve ödeme sistemleri yok ediliyor. Bu kısıtlamaları getiren ülkeler de dahil devletler, şirketler kayıplar yaşıyor."