https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/para-karsiligi-sahte-basin-karti-6-kisi-gozaltina-alindi-1084277232.html
Para karşılığı sahte basın kartı: 6 kişi gözaltına alındı
Para karşılığı sahte basın kartı: 6 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Antalya'da para karşılığı sahte basın kartı ile basın trafik kartı vererek "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarını işledikleri iddia... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T13:27+0300
2024-05-28T13:27+0300
2024-05-28T13:27+0300
türkiye
basın kartı
basın
antalya
dolandırıcılık
sahte
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kriminal Polis Haberleri Gazetesi adı altında sosyal medya uygulamalarından haber yayını yapan şüphelilerin, usulsüz basın ve basın trafik kartı verdiklerini belirledi.Bu şekilde yaklaşık 600 bin lira haksız menfaat temin ettikleri saptanan şüpheliler A.C, E.B, K.B, A.Ç, U.K. ve H.T. yakalandı.Şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık" "resmi belgede sahtecilik" suçlarından adli tahkikat başlatıldı.Zanlıların iş yeri ve araçlarındaki aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen 6 basın kartı, 5 basın trafik kartı, 4 telsiz belgesi ile telsiz, 11 basın yeleği, 6 dernek üyelik kartı, 1 dernek gazeteci belgesi, 23 evrak fotokopisi, not kağıdı, polis gazetesi yetki görev belgesi, tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/sahte-yetkili-servis-tuzagi-bakanlik-ceza-verdi-1084080461.html
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basın kartı, basın, antalya, dolandırıcılık, sahte
basın kartı, basın, antalya, dolandırıcılık, sahte
Para karşılığı sahte basın kartı: 6 kişi gözaltına alındı
Antalya'da para karşılığı sahte basın kartı ile basın trafik kartı vererek "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarını işledikleri iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kriminal Polis Haberleri Gazetesi adı altında sosyal medya uygulamalarından haber yayını yapan şüphelilerin, usulsüz basın ve basın trafik kartı verdiklerini belirledi.
Bu şekilde yaklaşık 600 bin lira haksız menfaat temin ettikleri saptanan şüpheliler A.C, E.B, K.B, A.Ç, U.K. ve H.T. yakalandı.
Şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık" "resmi belgede sahtecilik" suçlarından adli tahkikat başlatıldı.
Zanlıların iş yeri ve araçlarındaki aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen 6 basın kartı, 5 basın trafik kartı, 4 telsiz belgesi ile telsiz, 11 basın yeleği, 6 dernek üyelik kartı, 1 dernek gazeteci belgesi, 23 evrak fotokopisi, not kağıdı, polis gazetesi yetki görev belgesi, tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.