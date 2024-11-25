https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/muglada-36-buyuklugunde-deprem-1090812579.html

Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla'nın Datça ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'ın verilerine göre yerin 8.11 km... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

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AFAD Muğla'nın Datça ilçesinde saat 20.28'de 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla'nın Datça ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre yerin 8.11 km altında gerçekleşen sarsıntıda can ve mal kaybı henüz açıklanmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/afad-duyurdu-malatyada-dogansehir-merkezli-deprem-1090811452.html

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