Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
İBB’nin Sayıştay raporundan çıktı: 642 araç nerede?
10:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Rus yönetmen Nikolay Lebedev İstanbul'da konuştu: Son filmimin çekiminde setteki üç kişi ölümden döndü
11:20
4 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
11:40
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır
12:11
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:29
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Volkan Erkan: İnsanlar en çok zihnini yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duyuyor
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Doç. Dr. Yakuphan Okut: ‘Mabetlere paratoner takıldığı gün, din ve bilim tartışması son buldu’
17:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporlarında kara delik: İlçe belediyelerinin beşte dördü yok
19:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır
20:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Ömer Çelik erken seçim yok diyorsa, anlayın ki erken seçim var'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün: "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplumun Her Kesimi Tarafından Desteklenmeli"
12:05
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Türk Mutfağının Kökenleri: Göçebe Türklerden, Anadolu’ya.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'nin kadim tarihi 17 dilde müzelerde
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Kreşe dokunan yanar
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
TARİHTE BUGÜN
Sıfırdan yüze devrimin adı: Castro
20:34
12 dk
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem: 81 ilde para çekme ve yatırma işlemleri değişiyor
20:53
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/muglada-36-buyuklugunde-deprem-1090812579.html
Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla'nın Datça ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'ın verilerine göre yerin 8.11 km... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T21:15+0300
2024-11-25T21:33+0300
son depremler
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
muğla
muğla valiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078470_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_9494bd2a2bed57714e068897f9c2c06c.jpg
AFAD Muğla'nın Datça ilçesinde saat 20.28'de 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla'nın Datça ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre yerin 8.11 km altında gerçekleşen sarsıntıda can ve mal kaybı henüz açıklanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/afad-duyurdu-malatyada-dogansehir-merkezli-deprem-1090811452.html
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078470_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_fd99df9987b4b8c2f9913e472279df13.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
deprem son dakika, deprem mi oldu, deprem nerede, muğla deprem, son depremler
deprem son dakika, deprem mi oldu, deprem nerede, muğla deprem, son depremler

Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem

21:15 25.11.2024 (güncellendi: 21:33 25.11.2024)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© AA
Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla'nın Datça ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'ın verilerine göre yerin 8.11 km altında gerçekleşen sarsıntıda can ve mal kaybı henüz açıklanmadı.
AFAD Muğla'nın Datça ilçesinde saat 20.28'de 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla'nın Datça ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre yerin 8.11 km altında gerçekleşen sarsıntıda can ve mal kaybı henüz açıklanmadı.
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
SON DEPREMLER
Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem: 'Endişe verici'
20:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала