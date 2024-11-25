https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/muglada-36-buyuklugunde-deprem-1090812579.html
Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla'nın Datça ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'ın verilerine göre yerin 8.11 km... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T21:15+0300
2024-11-25T21:15+0300
2024-11-25T21:33+0300
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AFAD Muğla'nın Datça ilçesinde saat 20.28'de 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla'nın Datça ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre yerin 8.11 km altında gerçekleşen sarsıntıda can ve mal kaybı henüz açıklanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/afad-duyurdu-malatyada-dogansehir-merkezli-deprem-1090811452.html
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deprem son dakika, deprem mi oldu, deprem nerede, muğla deprem, son depremler
Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem
21:15 25.11.2024 (güncellendi: 21:33 25.11.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla'nın Datça ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'ın verilerine göre yerin 8.11 km altında gerçekleşen sarsıntıda can ve mal kaybı henüz açıklanmadı.
AFAD Muğla'nın Datça ilçesinde saat 20.28'de 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla'nın Datça ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre yerin 8.11 km altında gerçekleşen sarsıntıda can ve mal kaybı henüz açıklanmadı.