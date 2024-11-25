https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/afad-duyurdu-malatyada-dogansehir-merkezli-deprem-1090811452.html
Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem: Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi
Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem: Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi
Sputnik Türkiye
AFAD, Malatya'da Doğanşehir merkezli 4.6 büyüklüğünde deprem bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T20:28+0300
2024-11-25T20:28+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem kayıtlara geçtiğini açıkladı.Saat 20.20'de meydana gelen depremin derinliği 9.75 kilometre olarak belirlendi.Depremle ilgili AFAD'dan yapılan son açıklamada "Malatya ilimizin Doğanşehir ilçesinde saat 20.20’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise depremin büyüklüğü 4.5, derinliği ise 5.4 olarak kaydedildi.İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan depreme ilişkin açıklamaİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Çevre illerden de hissedilen depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını belirten Yerlilaya şunları ifade etti:
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Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem: Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi
20:28 25.11.2024 (güncellendi: 20:48 25.11.2024)
AFAD, Malatya'da Doğanşehir merkezli 4.6 büyüklüğünde deprem bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. İçişleri Bakanı Yerlikaya ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem kayıtlara geçtiğini açıkladı.
Saat 20.20'de meydana gelen depremin derinliği 9.75 kilometre olarak belirlendi.
Depremle ilgili AFAD'dan yapılan son açıklamada "Malatya ilimizin Doğanşehir ilçesinde saat 20.20’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise depremin büyüklüğü 4.5, derinliği ise 5.4 olarak kaydedildi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan depreme ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Çevre illerden de hissedilen depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını belirten Yerlilaya şunları ifade etti:
İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.