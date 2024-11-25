https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/milli-savunma-bakani-guler-nato-genel-sekreteri-rutte-ile-gorustu-1090812965.html
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Sputnik Türkiye
Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Milli Savunma Balanlığı'ndan Bakan Güler ile bir araya geldiği bildirildi. 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T21:45+0300
2024-11-25T21:45+0300
2024-11-25T21:45+0300
dünya
nato
mark rutte
yaşar güler
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi" bilgisi verildi.Görüşmenin içeriğine dair bir bilgi ise paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/izmir-tupras-rafinerisinde-patlama-meydana-geldi-1090812528.html
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nato, mark rutte, yaşar güler
nato, mark rutte, yaşar güler
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Milli Savunma Balanlığı'ndan Bakan Güler ile bir araya geldiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi" bilgisi verildi.
Görüşmenin içeriğine dair bir bilgi ise paylaşılmadı.