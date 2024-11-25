https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/meteorolojiden-kar-tatili-alarmi-53-il-icin-sari-ve-turuncu-kod-verildi-istanbul-dahil-bircok-sehre-1090774702.html

Meteoroloji'den kar tatili alarmı: 53 il için sarı ve turuncu kod verildi, İstanbul dahil birçok şehre kar geliyor

Meteoroloji'den kar tatili alarmı: 53 il için sarı ve turuncu kod verildi, İstanbul dahil birçok şehre kar geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı uyarılarını artırdı. Sarı ve turuncu alarm verilen kentler artarken, kar yağışının etkili olduğu bölgeler... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T06:28+0300

2024-11-25T06:28+0300

2024-11-25T07:04+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde kar yağışı ve sağanak uyarılarına devam ediyor. Bugün 53, pazartesi ise 38 kent için sarı ve turuncu alarm verildi. Kuvvetli yağışlar ve kar etkisini artırırken, don olayları ve buzlanma birçok bölgede hayatı olumsuz etkiliyor.Hangi bölgeler yağış alacak?Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, kuzey, iç ve doğu bölgelerde yağışlar etkili olacak. Özellikle:Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinde kuvvetli sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak çevrelerinde yoğun kar bekleniyor.Hava sıcaklıkları düşüyorHava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. İç kesimlerde don ve buzlanma olayları yaşanırken, vatandaşlar bu konuda uyarıldı.Rüzgar nerelerde etkili olacak?Meteoroloji’den kritik uyarılarKuvvetli Yağış Uyarısı:Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun’da kuvvetli sağanak; Doğu Karadeniz iç kesimleri, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak çevrelerinde yoğun kar bekleniyor. Vatandaşlar sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olmalı.Kuvvetli Rüzgar Uyarısı:Akdeniz ve Orta Karadeniz’de kuzeyli yönlerden, Samsun ve Ordu çevrelerinde ise güneyli yönlerden esen rüzgarın hızı yer yer 70 km/s’ye ulaşacak. Çatı uçmaları ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir alınması gerektiği belirtildi.Son Durum: İstanbul ve kar alarmıİstanbul’da hafta içinde kar yağışının yeniden etkili olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde görülecek kar, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesine yol açacak. Özellikle trafik akışı ve ulaşımda dikkatli olunması gerekiyor.Meteoroloji’nin yayınladığı haritaya göre Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede kar yağışı ve buzlanma etkisini sürdürecek. Bu durum, eğitim ve ulaşımda aksamaları da beraberinde getiriyor.İzmir’e mevsimin i̇lk karı düştüEge’nin incisi İzmir de soğuk hava dalgasından nasibini aldı. Ödemiş’in Bozdağ Mahallesi’ne mevsimin ilk karı düştü. Bölge halkı bu nadir kar manzarasının keyfini çıkarırken, Meteoroloji diğer Ege illerini de düşük sıcaklıklar konusunda uyardı.Marmara Bölgesi'nde hafif kar ve yağışlı havaMarmara Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış, Bilecik çevresinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don görülebilir.Ege Bölgesi'nde kar alarmıEge Bölgesi az bulutlu bir gün geçirecek ancak iç kesimlerde buzlanma tehlikesi var. Sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinde hafif kar yağışı bekleniyor.Akdeniz’de kuvvetli rüzgar ve kar uyarısıAkdeniz Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini gösterecek. Kahramanmaraş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Rüzgar, kuzeyli yönlerden saatte 70 km’ye varan hızla esecek.İç Anadolu’da hafif kar yağışı hakimİç Anadolu Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Hafif kar yağışı etkili olacak, bölgede buzlanma ve don olayı görülebilir.Karadeniz’de kuvvetli yağış ve kar alarmıKaradeniz’in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur etkili olacak. Samsun, Ordu ve Giresun’da kuvvetli yağmur, Doğu Karadeniz iç kesimlerinde ise yoğun kar bekleniyor.Doğu Anadolu’da yoğun kar ve donDoğu Anadolu Bölgesi genelinde yağış bekleniyor. Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar etkili olacak. Bölge genelinde buzlanma ve don tehlikesi var.Güneydoğu Anadolu’da karla karışık yağmurGüneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çok bulutlu hava hakim. Adıyaman çevresinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Bölgenin kuzeyinde yer yer yağış bekleniyor.Denizlerde kuvvetli fırtına bekleniyor

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