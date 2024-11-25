Birçok il ve ilçe için son dakika kar tatili kararı: Hangi illerde okullar tatil? Kamu personeli izinli mi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
İBB’nin Sayıştay raporundan çıktı: 642 araç nerede?
10:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Rus yönetmen Nikolay Lebedev İstanbul'da konuştu: Son filmimin çekiminde setteki üç kişi ölümden döndü
11:20
4 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
11:40
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır
12:11
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:29
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporlarında kara delik: İlçe belediyelerinin beşte dördü yok
19:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır
20:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Formula 1’de şampiyon Max Verstappen
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/bircok-il-ve-ilce-icin-son-dakika-kar-tatili-karari-hangi-illerde-okullar-tatil-kamu-personeli-1090779734.html
Birçok il ve ilçe için son dakika kar tatili kararı: Hangi illerde okullar tatil? Kamu personeli izinli mi?
Birçok il ve ilçe için son dakika kar tatili kararı: Hangi illerde okullar tatil? Kamu personeli izinli mi?
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin büyük bir bölümü kar yağışının etkisi altına girdi. Yoğun kar yağışı bazı kentlerde yolları kapatırken öğrencilerin gözü kulağı "Kar yağışı... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T09:43+0300
2024-11-25T09:43+0300
türkiye
kar
kar yağışı
kar fırtınası
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
valilik
kar tatili
okullar tatil
son dakika okullar tatil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090781136_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6037fc37a021409f2e8a08d23761b802.jpg
"25 ve 26 Kasım okullar tatil mi, okullara kar tatili var mı, hangi illerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi" öğrenciler bu soruların yanıtları için son dakika kar tatili haberlerini takip ediyor. 25 Kasım 2024 kar tatili haberleri son dakika gelişmeleriyle birlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından merakla takip ediliyor. Yurdun büyük kısmını etkisi altına alan soğuk hava dalgası, kar yağışını da beraberinde getirdi. Trakya’dan başlayan soğuk hava, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesini sararken, şiddetli lodos ve sağanak yağışlar batı illerini etkisi altına aldı. İstanbul ve birçok büyük şehirde mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi. Peki, 25 Kasım Pazartesi (bugün) hangi illerde okullar tatil? Yarın okullar var mı? Hangi illerde kamu personeli izinli?Okullar bugün tatil mi? Yarın kar tatili var mı?Kar tatili olan üniversite var mı?Öte yandan üniversite öğrencileri de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilip verilmediğini takip ediyor. İnönü Üniversitesi, bazı personellerin izinli sayılacağını ancak üniversitede eğitim ve sınavların devamın edeceğini belirtti.Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkilerken, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitede 25 Kasım Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Bu karar, Malatya genelindeki kötü hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/meteorolojiden-kar-tatili-alarmi-53-il-icin-sari-ve-turuncu-kod-verildi-istanbul-dahil-bircok-sehre-1090774702.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090781136_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_867f763ce5b9546965631a1b6f5a68c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara okullar tatil mi, yarın okullar tatil mi kar tatili, okullar tatil mi, kar tatili olan iller, samsun valiliği, samsun okullar tatil mi, kar tatili, 25 kasım 2024 okullar tatil mi, 25 kasım, 25 kasım ne günü, elazığ okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil, samsun haber, karabük valiliği, konya valiliği, samsun'da okullar tatil mi, tatil olan iller, 25 kasım okullar tatil mi, yarın okullar tatil mi, konya'da okullar tatil mi, elazığ haber, 25 kasım okullar tatil mi 2024, ankara'da okul tatil mi, elazığ valiliği, ankara'da okullar tatil mi, yarın okullar tatil mi 25 kasım, istanbul da okullar tatil mi, konya okul tatil mi, karabük okullar tatil mi, okullar tatil mi ankara, elazığ'da okullar tatil mi, ankara kar tatili, ankarada yarin okullar tatil mi, ankara okullar tatil mi 25 kasım, kayseri valiliği, yarin okullar tatil mi, samsun'da okullar tatil mi son dakika 2024, elazığ valiliği son dakika, ankara'da okullar tatil mi son dakika, elazığ'da okullar tatil mi son dakika 2024, kayseri okullar tatil mi, samsun, konya da okullar tatil mi, okullar tatil mi 25 kasım, kayseri'de okullar tatil mi, elazığ kar tatili, sivas valiliği, 25 kasım yarın okullar tatil mi, malatya okullar tatil mi, 25 kasım okullar tatil mi, pazartesi okul tatil mi, elazığ okullar tatil mi son dakika, erzurum okullar tatil mi, sivas okullar tatil mi, kayseri valiliği okullar tatil mi, sivas'ta okullar tatil mi, aksaray valiliği, okullar tatil mi kayseri, inönü üniversitesi, düzce valiliği, bolu valiliği, malatya'da okullar tatil mi, düzce okullar tatil mi, konya okullar tatil mi son dakika, yarın okul var mı, 26 kasım okullar tatil mi, 26 kasım (yarın) okullar var mı, hangi üniversiteler tatil
ankara okullar tatil mi, yarın okullar tatil mi kar tatili, okullar tatil mi, kar tatili olan iller, samsun valiliği, samsun okullar tatil mi, kar tatili, 25 kasım 2024 okullar tatil mi, 25 kasım, 25 kasım ne günü, elazığ okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil, samsun haber, karabük valiliği, konya valiliği, samsun'da okullar tatil mi, tatil olan iller, 25 kasım okullar tatil mi, yarın okullar tatil mi, konya'da okullar tatil mi, elazığ haber, 25 kasım okullar tatil mi 2024, ankara'da okul tatil mi, elazığ valiliği, ankara'da okullar tatil mi, yarın okullar tatil mi 25 kasım, istanbul da okullar tatil mi, konya okul tatil mi, karabük okullar tatil mi, okullar tatil mi ankara, elazığ'da okullar tatil mi, ankara kar tatili, ankarada yarin okullar tatil mi, ankara okullar tatil mi 25 kasım, kayseri valiliği, yarin okullar tatil mi, samsun'da okullar tatil mi son dakika 2024, elazığ valiliği son dakika, ankara'da okullar tatil mi son dakika, elazığ'da okullar tatil mi son dakika 2024, kayseri okullar tatil mi, samsun, konya da okullar tatil mi, okullar tatil mi 25 kasım, kayseri'de okullar tatil mi, elazığ kar tatili, sivas valiliği, 25 kasım yarın okullar tatil mi, malatya okullar tatil mi, 25 kasım okullar tatil mi, pazartesi okul tatil mi, elazığ okullar tatil mi son dakika, erzurum okullar tatil mi, sivas okullar tatil mi, kayseri valiliği okullar tatil mi, sivas'ta okullar tatil mi, aksaray valiliği, okullar tatil mi kayseri, inönü üniversitesi, düzce valiliği, bolu valiliği, malatya'da okullar tatil mi, düzce okullar tatil mi, konya okullar tatil mi son dakika, yarın okul var mı, 26 kasım okullar tatil mi, 26 kasım (yarın) okullar var mı, hangi üniversiteler tatil

Birçok il ve ilçe için son dakika kar tatili kararı: Hangi illerde okullar tatil? Kamu personeli izinli mi?

09:43 25.11.2024
© AAKar yağışı tatili olan iller
Kar yağışı tatili olan iller - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© AA
Abone ol
Türkiye'nin büyük bir bölümü kar yağışının etkisi altına girdi. Yoğun kar yağışı bazı kentlerde yolları kapatırken öğrencilerin gözü kulağı "Kar yağışı nedeniyle okullar tatil mi" sorusunun yanıtına çevrildi. Kar yağışı olan illerden gelecek tatil haberleri için valilik açıklamaları takip ediliyor. 3 gün boyunca kar alarmı sürecek.
"25 ve 26 Kasım okullar tatil mi, okullara kar tatili var mı, hangi illerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi" öğrenciler bu soruların yanıtları için son dakika kar tatili haberlerini takip ediyor. 25 Kasım 2024 kar tatili haberleri son dakika gelişmeleriyle birlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından merakla takip ediliyor. Yurdun büyük kısmını etkisi altına alan soğuk hava dalgası, kar yağışını da beraberinde getirdi. Trakya’dan başlayan soğuk hava, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesini sararken, şiddetli lodos ve sağanak yağışlar batı illerini etkisi altına aldı. İstanbul ve birçok büyük şehirde mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi. Peki, 25 Kasım Pazartesi (bugün) hangi illerde okullar tatil? Yarın okullar var mı? Hangi illerde kamu personeli izinli?

Okullar bugün tatil mi? Yarın kar tatili var mı?

Bolu: Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 25 Kasım’da eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de 1 gün idari izinli sayılacak.
Kayseri: Kayseri Valiliği, şehirdeki tüm okullarda, özel eğitim kurumları ve kurslarda 25 Kasım’da tatil yapılacağını açıkladı. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.
Niğde: Valilik, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli olacak.
Nevşehir: Nevşehir Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel okullarda 25 Kasım’da eğitim öğretime ara verileceğini açıkladı. Ayrıca engelli, hamile, kronik hastalıkları olanlar ve çocuğu kreşe giden kamu çalışanları idari izinli sayılacak.
Ordu: Ordu'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullar tatil edildi. Fatsa ilçesinde ise bazı mahallelerde okullar tatil oldu.
Gümüşhane: Gümüşhane Valiliği, yoğun kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçelerde eğitime ara verildiğini duyurdu. Engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.
Bayburt: Bayburt’ta da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime 25 Kasım’da ara verildi. Kamu çalışanı engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.
Sivas: Sivas’ta yoğun kar yağışı nedeniyle 25 Kasım’da tüm okullar tatil edildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de izinli sayılacak.
Tokat: Tokat Valiliği, yoğun kar yağışının etkili olduğu şehirde, eğitimin 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de izinli olacak.
Yozgat: Yozgat'ta kar ve soğuk hava nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.
Kahramanmaraş: Kahramanmaraş’ta, kar ve tipi nedeniyle 25 Kasım’da tüm eğitim kurumlarında tatil ilan edildi. Ayrıca engelli, hamile ve çocukları kreşe giden kamu personeli de idari izinli sayılacak.
Erzincan: Erzincan’da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildi. Engelli ve hamile kamu çalışanları da izinli sayılacak.
Kırşehir: Kırşehir’de de olumsuz hava şartları nedeniyle 25 Kasım’da eğitim öğretime ara verildi. Engelli ve hamile kamu çalışanları 1 gün idari izinli olacak.
Kastamonu: Kastamonu Valiliği, kar yağışı nedeniyle 25 Kasım’da tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verileceğini açıkladı. Kamu çalışanları arasında engelli ve hamileler de izinli sayılacak.
Karaman: Karaman’da tüm eğitim kurumlarında 25 Kasım’da tatil verildi. Engelli ve hamile kamu personeli de izinli olacak.
Malatya: Malatya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 Kasım’da tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu çalışanları izinli sayılacak.
Giresun: Giresun’un Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ve Dereli ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Merkez ve Espiye ilçelerinde de köy okulları tatil edildi.
Aksaray: Aksaray’da olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm resmi ve özel okullarda 25 Kasım’da eğitim öğretime ara verildi.
Adana: Adana’nın Pozantı ilçesinde kar yağışı nedeniyle 25 Kasım’da eğitime ara verildi.
Çankırı: Çankırı’da aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi. Orta ve Bayramören ilçelerinde ise tüm okullar tatil edildi.
Samsun: Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm okullarda eğitim öğretime 25 Kasım’da ara verildi. Kamu çalışanları arasında engelli ve hamileler izinli sayılacak.
Sinop: Sinop’ta taşımalı eğitime 25 Kasım’da ara verildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm resmi ve özel okullarda eğitime ara verildi.
Düzce: Düzce Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 25 Kasım’da tüm okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de izinli sayılacak.
Karabük: Karabük’te Eflani ilçesinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi, diğer ilçelerde ise taşımalı eğitimde 1 gün tatil yapıldı.
Erzurum: Erzurum’da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde eğitime ara verildi. Engelli ve hamile kamu çalışanları da izinli sayılacak.
Tunceli: Tunceli’de 25 Kasım’da eğitim öğretime ara verildi. Pertek ve Çemişgezek ilçeleri hariç diğer ilçelerde tatil ilan edildi.
Konya: Konya’da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Taşımalı eğitim gören öğrenciler için 25 Kasım’da tatil verildi.
Rize: Rize’nin İkizdere ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi. Engelli ve hamile kamu çalışanları da izinli sayılacak.
Bingöl: Bingöl’de Adaklı, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verildi. Kamu görevlisi engelli ve hamileler izinli olacak.
Elazığ: Elazığ’da kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 25 Kasım’da ara verildi. Engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.
Trabzon: Trabzon'da Dernekpazarı, Tonya ve Düzköy ilçelerinde eğitim öğretime ara verildi. Taşımalı eğitimde de 1 gün tatil yapıldı.
Artvin: Artvin’in Yusufeli ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 25 Kasım’da eğitime ara verildi.

Kar tatili olan üniversite var mı?

Öte yandan üniversite öğrencileri de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilip verilmediğini takip ediyor. İnönü Üniversitesi, bazı personellerin izinli sayılacağını ancak üniversitede eğitim ve sınavların devamın edeceğini belirtti.
Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkilerken, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitede 25 Kasım Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Bu karar, Malatya genelindeki kötü hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle alındı.
İstanbul'da kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
TÜRKİYE
Meteoroloji'den kar tatili alarmı: 53 il için sarı ve turuncu kod verildi, İstanbul dahil birçok şehre kar geliyor
06:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала