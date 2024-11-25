https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/bircok-il-ve-ilce-icin-son-dakika-kar-tatili-karari-hangi-illerde-okullar-tatil-kamu-personeli-1090779734.html

Birçok il ve ilçe için son dakika kar tatili kararı: Hangi illerde okullar tatil? Kamu personeli izinli mi?

Birçok il ve ilçe için son dakika kar tatili kararı: Hangi illerde okullar tatil? Kamu personeli izinli mi?

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin büyük bir bölümü kar yağışının etkisi altına girdi. Yoğun kar yağışı bazı kentlerde yolları kapatırken öğrencilerin gözü kulağı "Kar yağışı... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T09:43+0300

2024-11-25T09:43+0300

2024-11-25T09:43+0300

türkiye

kar

kar yağışı

kar fırtınası

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

valilik

kar tatili

okullar tatil

son dakika okullar tatil

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"25 ve 26 Kasım okullar tatil mi, okullara kar tatili var mı, hangi illerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi" öğrenciler bu soruların yanıtları için son dakika kar tatili haberlerini takip ediyor. 25 Kasım 2024 kar tatili haberleri son dakika gelişmeleriyle birlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından merakla takip ediliyor. Yurdun büyük kısmını etkisi altına alan soğuk hava dalgası, kar yağışını da beraberinde getirdi. Trakya’dan başlayan soğuk hava, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesini sararken, şiddetli lodos ve sağanak yağışlar batı illerini etkisi altına aldı. İstanbul ve birçok büyük şehirde mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi. Peki, 25 Kasım Pazartesi (bugün) hangi illerde okullar tatil? Yarın okullar var mı? Hangi illerde kamu personeli izinli?Okullar bugün tatil mi? Yarın kar tatili var mı?Kar tatili olan üniversite var mı?Öte yandan üniversite öğrencileri de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilip verilmediğini takip ediyor. İnönü Üniversitesi, bazı personellerin izinli sayılacağını ancak üniversitede eğitim ve sınavların devamın edeceğini belirtti.Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkilerken, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitede 25 Kasım Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Bu karar, Malatya genelindeki kötü hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/meteorolojiden-kar-tatili-alarmi-53-il-icin-sari-ve-turuncu-kod-verildi-istanbul-dahil-bircok-sehre-1090774702.html

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