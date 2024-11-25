Birçok il ve ilçe için son dakika kar tatili kararı: Hangi illerde okullar tatil? Kamu personeli izinli mi?
© AAKar yağışı tatili olan iller
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Türkiye'nin büyük bir bölümü kar yağışının etkisi altına girdi. Yoğun kar yağışı bazı kentlerde yolları kapatırken öğrencilerin gözü kulağı "Kar yağışı nedeniyle okullar tatil mi" sorusunun yanıtına çevrildi. Kar yağışı olan illerden gelecek tatil haberleri için valilik açıklamaları takip ediliyor. 3 gün boyunca kar alarmı sürecek.
"25 ve 26 Kasım okullar tatil mi, okullara kar tatili var mı, hangi illerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi" öğrenciler bu soruların yanıtları için son dakika kar tatili haberlerini takip ediyor. 25 Kasım 2024 kar tatili haberleri son dakika gelişmeleriyle birlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından merakla takip ediliyor. Yurdun büyük kısmını etkisi altına alan soğuk hava dalgası, kar yağışını da beraberinde getirdi. Trakya’dan başlayan soğuk hava, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesini sararken, şiddetli lodos ve sağanak yağışlar batı illerini etkisi altına aldı. İstanbul ve birçok büyük şehirde mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi. Peki, 25 Kasım Pazartesi (bugün) hangi illerde okullar tatil? Yarın okullar var mı? Hangi illerde kamu personeli izinli?
Okullar bugün tatil mi? Yarın kar tatili var mı?
Bolu: Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 25 Kasım’da eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de 1 gün idari izinli sayılacak.
Kayseri: Kayseri Valiliği, şehirdeki tüm okullarda, özel eğitim kurumları ve kurslarda 25 Kasım’da tatil yapılacağını açıkladı. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.
Niğde: Valilik, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli olacak.
Nevşehir: Nevşehir Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel okullarda 25 Kasım’da eğitim öğretime ara verileceğini açıkladı. Ayrıca engelli, hamile, kronik hastalıkları olanlar ve çocuğu kreşe giden kamu çalışanları idari izinli sayılacak.
Ordu: Ordu'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullar tatil edildi. Fatsa ilçesinde ise bazı mahallelerde okullar tatil oldu.
Gümüşhane: Gümüşhane Valiliği, yoğun kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçelerde eğitime ara verildiğini duyurdu. Engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.
Bayburt: Bayburt’ta da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime 25 Kasım’da ara verildi. Kamu çalışanı engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.
Sivas: Sivas’ta yoğun kar yağışı nedeniyle 25 Kasım’da tüm okullar tatil edildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de izinli sayılacak.
Tokat: Tokat Valiliği, yoğun kar yağışının etkili olduğu şehirde, eğitimin 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de izinli olacak.
Yozgat: Yozgat'ta kar ve soğuk hava nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.
Kahramanmaraş: Kahramanmaraş’ta, kar ve tipi nedeniyle 25 Kasım’da tüm eğitim kurumlarında tatil ilan edildi. Ayrıca engelli, hamile ve çocukları kreşe giden kamu personeli de idari izinli sayılacak.
Erzincan: Erzincan’da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildi. Engelli ve hamile kamu çalışanları da izinli sayılacak.
Kırşehir: Kırşehir’de de olumsuz hava şartları nedeniyle 25 Kasım’da eğitim öğretime ara verildi. Engelli ve hamile kamu çalışanları 1 gün idari izinli olacak.
Kastamonu: Kastamonu Valiliği, kar yağışı nedeniyle 25 Kasım’da tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verileceğini açıkladı. Kamu çalışanları arasında engelli ve hamileler de izinli sayılacak.
Karaman: Karaman’da tüm eğitim kurumlarında 25 Kasım’da tatil verildi. Engelli ve hamile kamu personeli de izinli olacak.
Malatya: Malatya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 Kasım’da tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu çalışanları izinli sayılacak.
Giresun: Giresun’un Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ve Dereli ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Merkez ve Espiye ilçelerinde de köy okulları tatil edildi.
Aksaray: Aksaray’da olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm resmi ve özel okullarda 25 Kasım’da eğitim öğretime ara verildi.
Adana: Adana’nın Pozantı ilçesinde kar yağışı nedeniyle 25 Kasım’da eğitime ara verildi.
Çankırı: Çankırı’da aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi. Orta ve Bayramören ilçelerinde ise tüm okullar tatil edildi.
Samsun: Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm okullarda eğitim öğretime 25 Kasım’da ara verildi. Kamu çalışanları arasında engelli ve hamileler izinli sayılacak.
Sinop: Sinop’ta taşımalı eğitime 25 Kasım’da ara verildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm resmi ve özel okullarda eğitime ara verildi.
Düzce: Düzce Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 25 Kasım’da tüm okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de izinli sayılacak.
Karabük: Karabük’te Eflani ilçesinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi, diğer ilçelerde ise taşımalı eğitimde 1 gün tatil yapıldı.
Erzurum: Erzurum’da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde eğitime ara verildi. Engelli ve hamile kamu çalışanları da izinli sayılacak.
Tunceli: Tunceli’de 25 Kasım’da eğitim öğretime ara verildi. Pertek ve Çemişgezek ilçeleri hariç diğer ilçelerde tatil ilan edildi.
Konya: Konya’da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Taşımalı eğitim gören öğrenciler için 25 Kasım’da tatil verildi.
Rize: Rize’nin İkizdere ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi. Engelli ve hamile kamu çalışanları da izinli sayılacak.
Bingöl: Bingöl’de Adaklı, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verildi. Kamu görevlisi engelli ve hamileler izinli olacak.
Elazığ: Elazığ’da kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 25 Kasım’da ara verildi. Engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.
Trabzon: Trabzon'da Dernekpazarı, Tonya ve Düzköy ilçelerinde eğitim öğretime ara verildi. Taşımalı eğitimde de 1 gün tatil yapıldı.
Artvin: Artvin’in Yusufeli ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 25 Kasım’da eğitime ara verildi.
Kar tatili olan üniversite var mı?
Öte yandan üniversite öğrencileri de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilip verilmediğini takip ediyor. İnönü Üniversitesi, bazı personellerin izinli sayılacağını ancak üniversitede eğitim ve sınavların devamın edeceğini belirtti.
Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkilerken, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitede 25 Kasım Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Bu karar, Malatya genelindeki kötü hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle alındı.