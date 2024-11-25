https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/bakan-isikhandan-marmara-adasindaki-mermer-ocaginda-meydana-gelen-heyelanla-ilgili-aciklama-1090772685.html

Bakan Işıkhan'dan Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen heyelanla ilgili açıklama

Bakan Işıkhan'dan Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen heyelanla ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir’in Marmara Adası ilçesindeki mermer ocağında meydana gelen heyelanla ilgili bakanlığa bağlı... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T01:17+0300

2024-11-25T01:17+0300

2024-11-25T01:17+0300

türkiye

mermer ocağı

marmara adası

balıkesir

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Balıkesir’in Marmara Adası ilçesindeki mermer ocağında meydana gelen heyelanla bir açıklama yaptı.Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/marmara-adasinda-mermer-ocagi-coktu-olu-ve-yaralilar-var-1090770565.html

türkiye

marmara adası

balıkesir

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mermer ocağı, marmara adası, balıkesir