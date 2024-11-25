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Bakan Işıkhan'dan Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen heyelanla ilgili açıklama
Bakan Işıkhan'dan Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen heyelanla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir’in Marmara Adası ilçesindeki mermer ocağında meydana gelen heyelanla ilgili bakanlığa bağlı... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
mermer ocağı
marmara adası
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Balıkesir’in Marmara Adası ilçesindeki mermer ocağında meydana gelen heyelanla bir açıklama yaptı.Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/marmara-adasinda-mermer-ocagi-coktu-olu-ve-yaralilar-var-1090770565.html
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mermer ocağı, marmara adası, balıkesir
mermer ocağı, marmara adası, balıkesir

Bakan Işıkhan'dan Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen heyelanla ilgili açıklama

01:17 25.11.2024
© AA / Hakan NuralÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© AA / Hakan Nural
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir’in Marmara Adası ilçesindeki mermer ocağında meydana gelen heyelanla ilgili bakanlığa bağlı müfettişlerin görevlendirildiğini ve sürecin takip edildiğini bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Balıkesir’in Marmara Adası ilçesindeki mermer ocağında meydana gelen heyelanla bir açıklama yaptı.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Balıkesir’in Marmara Adası ilçesindeki mermer ocağında meydana gelen heyelan sonucu vefat eden işçimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Arama-kurtarma çalışmaları devam eden işçimize sağ salim ulaşılması en büyük temennimiz. Yaşanan elim olay nedeniyle Bakanlığımıza bağlı müfettişlerimiz görevlendirilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz."

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