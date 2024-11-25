https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/malatyada-karda-mahsur-kaldiklari-dagdan-kurtarilan-5-cobandan-biri-oldu-1090781776.html
Malatya'da karda mahsur kaldıkları dağdan kurtarılan 5 çobandan biri öldü
Malatya'da karda mahsur kaldıkları dağdan kurtarılan 5 çobandan biri öldü
Sputnik Türkiye
Malatya'ın Hekimhan ilçesinde yoğun kar yağışının başladığı sırada dağda hayvanları otlatan 5 çoban, dönüş yollarının karla kaplanması sonucu mahsur kalmıştı... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T10:31+0300
2024-11-25T10:31+0300
2024-11-25T10:31+0300
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kar fırtınası
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Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanların kurtarılması için çalışma yürütüldüğünü ifade ederek, "Çalışmaları İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde takip ediyoruz. Şu anda kent genelinde mahsur kalan herhangi bir vatandaşımız bulunmuyor. Önceliğimiz mahsur kalan kimsenin bulunmaması. Hekimhan ilçesinde dağda mahsur kalan ve çalışma sonucu kurtardığımız 5 çobandan biri maalesef kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Üzüntümüz derin, inşallah bundan sonra üzüntülü bir haber almayız" dedi.'Yolda mahsur kalıp, kurtarılan 787 kişi misafirhanelere yerleştirildi'Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas istikametlerindeki devlet yollarının trafiğe kapandığı, olumsuz hava şartları nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların güvenli bir şekilde tahliyesinin devam ettiği belirtildi. Malatya'da yollarda mahsur kalan toplamda 787 kişi, kamuya ait misafirhanelere yerleştirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/bircok-il-ve-ilce-icin-son-dakika-kar-tatili-karari-hangi-illerde-okullar-tatil-kamu-personeli-1090779734.html
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kar, kar yağışı, kar fırtınası, malatya, çoban
Malatya'da karda mahsur kaldıkları dağdan kurtarılan 5 çobandan biri öldü
Malatya'ın Hekimhan ilçesinde yoğun kar yağışının başladığı sırada dağda hayvanları otlatan 5 çoban, dönüş yollarının karla kaplanması sonucu mahsur kalmıştı. Ekiplerin olumsuz hava şartlarına ve tipiye rağmen kurtardıkları çobanlardan biri, hastanede yaşamını yitirdi. Yolda mahsur kalan 787 kişi kurtarılarak misafirhanelere yerleştirildi.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanların kurtarılması için çalışma yürütüldüğünü ifade ederek, "Çalışmaları İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde takip ediyoruz. Şu anda kent genelinde mahsur kalan herhangi bir vatandaşımız bulunmuyor. Önceliğimiz mahsur kalan kimsenin bulunmaması. Hekimhan ilçesinde dağda mahsur kalan ve çalışma sonucu kurtardığımız 5 çobandan biri maalesef kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Üzüntümüz derin, inşallah bundan sonra üzüntülü bir haber almayız" dedi.
'Yolda mahsur kalıp, kurtarılan 787 kişi misafirhanelere yerleştirildi'
Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas istikametlerindeki devlet yollarının trafiğe kapandığı, olumsuz hava şartları nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların güvenli bir şekilde tahliyesinin devam ettiği belirtildi. Malatya'da yollarda mahsur kalan toplamda 787 kişi, kamuya ait misafirhanelere yerleştirildi.