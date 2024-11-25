Malatya'da karda mahsur kaldıkları dağdan kurtarılan 5 çobandan biri öldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
İBB’nin Sayıştay raporundan çıktı: 642 araç nerede?
10:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Rus yönetmen Nikolay Lebedev İstanbul'da konuştu: Son filmimin çekiminde setteki üç kişi ölümden döndü
11:20
4 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
11:40
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır
12:11
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:29
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporlarında kara delik: İlçe belediyelerinin beşte dördü yok
19:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır
20:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Formula 1’de şampiyon Max Verstappen
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/malatyada-karda-mahsur-kaldiklari-dagdan-kurtarilan-5-cobandan-biri-oldu-1090781776.html
Malatya'da karda mahsur kaldıkları dağdan kurtarılan 5 çobandan biri öldü
Malatya'da karda mahsur kaldıkları dağdan kurtarılan 5 çobandan biri öldü
Sputnik Türkiye
Malatya'ın Hekimhan ilçesinde yoğun kar yağışının başladığı sırada dağda hayvanları otlatan 5 çoban, dönüş yollarının karla kaplanması sonucu mahsur kalmıştı... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T10:31+0300
2024-11-25T10:31+0300
türkiye
kar
kar yağışı
kar fırtınası
malatya
çoban
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090783286_0:195:2949:1854_1920x0_80_0_0_34e304106252b1914751f665c9f24e18.jpg
Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanların kurtarılması için çalışma yürütüldüğünü ifade ederek, "Çalışmaları İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde takip ediyoruz. Şu anda kent genelinde mahsur kalan herhangi bir vatandaşımız bulunmuyor. Önceliğimiz mahsur kalan kimsenin bulunmaması. Hekimhan ilçesinde dağda mahsur kalan ve çalışma sonucu kurtardığımız 5 çobandan biri maalesef kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Üzüntümüz derin, inşallah bundan sonra üzüntülü bir haber almayız" dedi.'Yolda mahsur kalıp, kurtarılan 787 kişi misafirhanelere yerleştirildi'Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas istikametlerindeki devlet yollarının trafiğe kapandığı, olumsuz hava şartları nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların güvenli bir şekilde tahliyesinin devam ettiği belirtildi. Malatya'da yollarda mahsur kalan toplamda 787 kişi, kamuya ait misafirhanelere yerleştirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/bircok-il-ve-ilce-icin-son-dakika-kar-tatili-karari-hangi-illerde-okullar-tatil-kamu-personeli-1090779734.html
türkiye
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090783286_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_e71b07f96ee0be7c0af3834e91e13818.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kar, kar yağışı, kar fırtınası, malatya, çoban
kar, kar yağışı, kar fırtınası, malatya, çoban

Malatya'da karda mahsur kaldıkları dağdan kurtarılan 5 çobandan biri öldü

10:31 25.11.2024
© AA / Ayhan İşcenMalatya'da karda mahsur kaldıkları dağdan kurtarılan 5 çobandan biri öldü
Malatya'da karda mahsur kaldıkları dağdan kurtarılan 5 çobandan biri öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© AA / Ayhan İşcen
Abone ol
Malatya'ın Hekimhan ilçesinde yoğun kar yağışının başladığı sırada dağda hayvanları otlatan 5 çoban, dönüş yollarının karla kaplanması sonucu mahsur kalmıştı. Ekiplerin olumsuz hava şartlarına ve tipiye rağmen kurtardıkları çobanlardan biri, hastanede yaşamını yitirdi. Yolda mahsur kalan 787 kişi kurtarılarak misafirhanelere yerleştirildi.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanların kurtarılması için çalışma yürütüldüğünü ifade ederek, "Çalışmaları İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde takip ediyoruz. Şu anda kent genelinde mahsur kalan herhangi bir vatandaşımız bulunmuyor. Önceliğimiz mahsur kalan kimsenin bulunmaması. Hekimhan ilçesinde dağda mahsur kalan ve çalışma sonucu kurtardığımız 5 çobandan biri maalesef kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Üzüntümüz derin, inşallah bundan sonra üzüntülü bir haber almayız" dedi.

'Yolda mahsur kalıp, kurtarılan 787 kişi misafirhanelere yerleştirildi'

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas istikametlerindeki devlet yollarının trafiğe kapandığı, olumsuz hava şartları nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların güvenli bir şekilde tahliyesinin devam ettiği belirtildi. Malatya'da yollarda mahsur kalan toplamda 787 kişi, kamuya ait misafirhanelere yerleştirildi.
Kar yağışı tatili olan iller - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
TÜRKİYE
Birçok il ve ilçe için son dakika kar tatili kararı: Hangi illerde okullar tatil? Kamu personeli izinli mi?
09:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала