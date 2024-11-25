https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/donbass-kubbesi-devrede-donetskteki-tahil-stokuna-iha-saldirisi-engellendi-1090787423.html

Donbass Kubbesi devrede: Donetsk’teki tahıl stokuna İHA saldırısı engellendi

Donbass Kubbesi devrede: Donetsk’teki tahıl stokuna İHA saldırısı engellendi

Sputnik Türkiye

Donbass Kubbesi adı verilen hava savunma ve elektronik harp sistemi, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Makeyevka kentindeki tahıl stokuna yönelik Ukrayna... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T11:01+0300

2024-11-25T11:01+0300

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) DHC İdaresi’nden yapılan açıklamada, Kiev rejiminin Makeyevka’nın merkezinde yer alan bölgesel tahıl stokunu patlatma girişiminin engellendiği bildirildi.Ukrayna ordusuna ait bir uçak tipi İHA’nın düşürüldüğü ifade edildi.Yere indirilen İHA’yı inceleyen bomba uzmanlarının, aracın taşıdığı patlayıcıları olay yerinde imha ettiği aktarıldı.Olaydan etkilenen olmadığı ve hasarın meydana gelmediği kaydedildi.FSB’nin açıklamasında, DHC’de son bir haftada sivillere ve sivil altyapıya yönelik 189 İHA saldırısının püskürtüldüğüne dikkat çekildi.Daha önce Donetsk şehrindeki elektik istasyonunu hedef alan ve 30 kilodan fazla patlayıcı taşıyan bir Ukrayna İHA’sının elektronik harf aracıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/rus-ordusu-nato-uzmanlarinin-ukraynali-askerleri-egittigi-ussu-vurdu-1090783555.html

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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), fsb, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, hava savunma, hava savunma sistemi