https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/kayseri-malatya-karayolunda-yaklasik-10-saattir-ulasim-saglanamiyor-mahsur-kalanlar--1090770836.html

Kayseri-Malatya karayolunda saatlerce ulaşım sağlanamadı: Yollarda mahsur kalan bin 200 kişi kurtarıldı

Kayseri-Malatya karayolunda saatlerce ulaşım sağlanamadı: Yollarda mahsur kalan bin 200 kişi kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Kar yağışı ve tipi nedeniyle yaklaşık 8 saat ulaşıma kapalı kalan Kayseri-Malatya karayolunu ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T00:07+0300

2024-11-25T00:07+0300

2024-11-25T00:25+0300

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kar

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Kayseri'de dün gece saatlerinde başlayan ve gün boyu etkisini artırarak devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hava şartları nedeniyle Pınarbaşı ilçesi ve civarında, Kuşcu Mahallesi civarında yolda kalan araç ve yolculara yardım etmek üzere polis, jandarma, AFAD, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekiplerince ortaklaşa yürütülen çalışmalarda bin 200 kişiye ulaşıldı.Ayrıca ekipler tarafından yolda kalanlara çorba ikramı yapıldı. 'Kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir'Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Belirtilen güzergahlarda yol güvenliği sağlanıncaya kadar vatandaşlarımızın yola çıkmamasını rica ediyoruz. Kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Her zaman her koşulda milletimizin yanında ve hizmetindeyiz" ifadelerine yer verildi.Ekipler ise yolda kalanları güvenli bölgeye tahliye etme çalışmalarını sürdürüyor.

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