https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/boluda-yogun-kar-yagisi-sebebiyle-kazalar-hem-istanbul-hem-ankara-yonunde-yolu-tikadi-1090764446.html

TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğun kar yağışı sebebiyle kazalar, hem İstanbul hem Ankara yönünde yolu tıkadı

TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğun kar yağışı sebebiyle kazalar, hem İstanbul hem Ankara yönünde yolu tıkadı

Sputnik Türkiye

Kar yağışı ülke genelinde bir çok kentte etkili olurken TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde hem İstanbul hem Ankara yönünde yaşanan kazalar nedeniyle ulaşım... 24.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-24T16:12+0300

2024-11-24T16:12+0300

2024-11-24T16:54+0300

türkiye

bolu

tem otoyolu'nun bolu geçişi

d-100 kara yolu

anadolu otoyolu

yoğun kar yağışı

kar

trafik

trafik kazası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/18/1090764211_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_19c7283183d07d32957891e2e33b8f59.jpg

Kar yağışının yoğun yaşandığı TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde, trafik kazaları sebebiyle trafik durdu. Batı gişeleri mevkiinde maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Kazalar sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kar yağışının da etkili olduğu bölgede araçlar ilerlemekte zorlandı. Yolda mahsur kalan araçlar sebebiyle bölgede trafik durdu. Karayolları ve otoyol jandarma ekipleri kazalara müdahale ederek yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine izin verilmiyor. Araçlar Abant Kavşağı'nda otoyola yönlendiriliyor. Bölgede yine uzun araç kuyrukları oluştu.Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu Ankara istikametindeki ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/duzcenin-yaylalarinda-kar-1-metreyi-gecti-arac-kar-altinda-kayboldu-1090761549.html

türkiye

bolu

anadolu otoyolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bolu, tem otoyolu'nun bolu geçişi, d-100 kara yolu, anadolu otoyolu, yoğun kar yağışı, kar, trafik, trafik kazası