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TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğun kar yağışı sebebiyle kazalar, hem İstanbul hem Ankara yönünde yolu tıkadı
TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğun kar yağışı sebebiyle kazalar, hem İstanbul hem Ankara yönünde yolu tıkadı
Sputnik Türkiye
Kar yağışı ülke genelinde bir çok kentte etkili olurken TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde hem İstanbul hem Ankara yönünde yaşanan kazalar nedeniyle ulaşım... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
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Kar yağışının yoğun yaşandığı TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde, trafik kazaları sebebiyle trafik durdu. Batı gişeleri mevkiinde maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Kazalar sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kar yağışının da etkili olduğu bölgede araçlar ilerlemekte zorlandı. Yolda mahsur kalan araçlar sebebiyle bölgede trafik durdu. Karayolları ve otoyol jandarma ekipleri kazalara müdahale ederek yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine izin verilmiyor. Araçlar Abant Kavşağı'nda otoyola yönlendiriliyor. Bölgede yine uzun araç kuyrukları oluştu.Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu Ankara istikametindeki ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/duzcenin-yaylalarinda-kar-1-metreyi-gecti-arac-kar-altinda-kayboldu-1090761549.html
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bolu, tem otoyolu'nun bolu geçişi, d-100 kara yolu, anadolu otoyolu, yoğun kar yağışı, kar, trafik, trafik kazası
bolu, tem otoyolu'nun bolu geçişi, d-100 kara yolu, anadolu otoyolu, yoğun kar yağışı, kar, trafik, trafik kazası

TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğun kar yağışı sebebiyle kazalar, hem İstanbul hem Ankara yönünde yolu tıkadı

16:12 24.11.2024 (güncellendi: 16:54 24.11.2024)
© İHA / ENES ÖZKAN-AW335769Bolu'da yoğun kar yağışı sebebiyle kazalar, hem İstanbul hem Ankara yönünde yolu tıkadı
Bolu'da yoğun kar yağışı sebebiyle kazalar, hem İstanbul hem Ankara yönünde yolu tıkadı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
© İHA / ENES ÖZKAN-AW335769
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Kar yağışı ülke genelinde bir çok kentte etkili olurken TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde hem İstanbul hem Ankara yönünde yaşanan kazalar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Bölgede yine uzun araç kuyrukları oluştu.
Kar yağışının yoğun yaşandığı TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde, trafik kazaları sebebiyle trafik durdu. Batı gişeleri mevkiinde maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Kazalar sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kar yağışının da etkili olduğu bölgede araçlar ilerlemekte zorlandı. Yolda mahsur kalan araçlar sebebiyle bölgede trafik durdu. Karayolları ve otoyol jandarma ekipleri kazalara müdahale ederek yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine izin verilmiyor. Araçlar Abant Kavşağı'nda otoyola yönlendiriliyor. Bölgede yine uzun araç kuyrukları oluştu.
Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu Ankara istikametindeki ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
Düzce'nin yaylalarında kar 1 metreyi geçti, araç kar altında kayboldu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
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Düzce'nin yaylalarında kar 1 metreyi geçti, araçlar kar altında kayboldu
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