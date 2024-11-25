https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/karda-mahsur-kalan-4-kisi-araniyor-avlanmak-icin-cikmislardi-1090791955.html

Karda mahsur kalan 4 kişi aranıyor: Avlanmak için çıkmışlardı

Karda mahsur kalan 4 kişi aranıyor: Avlanmak için çıkmışlardı

Sputnik Türkiye

Ordu Valiliği, avlanmak için çıktıkları yaylada tipi nedeniyle mahsur kalan ve haber alınamayan 4 kişiyi bulmak için 23 personel ve 7 araç ile arama... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

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jandarma arama kurtarma (jak)

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Ordu, karda mahsur kalan 4 kişiyi arıyor. Valilik, son olarak yakınlarına mescidde olduklarını ifade eden kişilere ilişkin "Bunun üzerine ilçe jandarma ekipleri bahsi geçen adrese intikal etmiştir. Yapılan arama çalışmalarında bölgede ve mescitte olmadıkları tespit edilmiştir' denildi.Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 24 Kasım saat 12.27’de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbarda Ferhat Günay, Murat Günay, Hüdaverdi Aslantaş ve Barış Aslantaş isimli vatandaşların 23 Kasım Cumartesi günü 34 FCR 655 plakalı araçla av için Mesudiye ilçesi Topçam bölgesine gittikleri ve yakınlarına Horu Obası’ndaki mescidde olduklarını, bölgede mahsur kaldıklarını bildirerek kurtarma taleplerini ilettiklerinin bildirildiği ifade edildi. 'Arama sürüyor'Yapılan açıklamada, "Bunun üzerine ilçe jandarma ekipleri bahsi geçen adrese intikal etmiştir. Yapılan arama çalışmalarında bölgede ve mescitte olmadıkları tespit edilmiş, yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı daha ileriye gidilemeyerek geri dönülmüştür. Daha sonra yakınları tarafından tekrar ulaşılamadığı beyan edilmiştir. Bu ihbardan sonra Mesudiye İlçe Jandarma Karakolu'ndan bir araç 3 personel, JAK bir araç 4 personel, Ordu AFAD bir araç 4 personel ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir iş makinesi 2 personel ile bölgeye intikal edilmiştir. 25 Kasım 2024 tarihinde saat 03.00’te Horu Obası'na ulaşılmış, tekrar bölgede arama yapılmış olup, kayıp vatandaşlarımıza ulaşılamamıştır. Kar ve tipi nedeniyle daha ileriye gidilememiştir" denildi.23 personel ve 7 araç ile arama çalışmaları sürüyorAçıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/bircok-il-ve-ilce-icin-son-dakika-kar-tatili-karari-hangi-illerde-okullar-tatil-kamu-personeli-1090779734.html

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türkiye, ordu, kar, arama kurtarma, jandarma arama kurtarma (jak)