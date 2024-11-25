https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/beylikduzunde-cumartesi-gunu-cikan-fabrika-yangini-hala-suruyor-siyah-dumanlar-bolgeyi-kapladi-1090809217.html
Beylikdüzü'nde cumartesi günü çıkan fabrika yangını hala sürüyor: Siyah dumanlar bölgeyi kapladı
Beylikdüzü'nde cumartesi günü çıkan fabrika yangını hala sürüyor: Siyah dumanlar bölgeyi kapladı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da plastik ev gereçleri üreten fabrikada cumartesi günü çıkan yangın hala sürüyor. Bölgede yoğun siyah duman etkisini gösterirken binada da yer yer... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T17:40+0300
2024-11-25T17:40+0300
2024-11-25T17:40+0300
türkiye
beylikdüzü
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yangın söndürme
fabrika yangını
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Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi'nde plastik ev gereçleri üretilen 6 katlı ve toplam 50 bin metrekarelik fabrikada, cumartesi günü saat 04.00 sıralarında başlayan yangın, itfaiyenin bütün müdahalesine rağmen hala sürüyor. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Çökme tehlikesi nedeniye robotik araçlarla müdahale ediliyorÇevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibinin takviye edildiği yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümleri kısmen çöktü. Yangının meydana geldiği fabrikanın çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Ambulans ve sağlık ekipleri alanda hazır bekletilirken yıkılma riski nedeniyle fabrikaya girilemediği için robotik araçlarla veya dışarıdan müdahaleyle alevler söndürülmeye çalışılıyor.Yaklaşık 62 saattir süren yangının alevli olmadığı görülürken yapıdan yoğun şekilde siyah dumanın çıkması dikkati çekiyor. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen fabrikaya çıkan yollar polis ekiplerince kapatıldı. Sivil araçların buraya geçişlerine izin verilmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/izmirde-plastik-kasa-fabrikasinda-buyuk-bir-yangin-cikti-alevler-gokyuzunu-kapladi-mudahale-suruyor-1090780060.html
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beylikdüzü, yangın, yangın söndürme, fabrika yangını
beylikdüzü, yangın, yangın söndürme, fabrika yangını
Beylikdüzü'nde cumartesi günü çıkan fabrika yangını hala sürüyor: Siyah dumanlar bölgeyi kapladı
İstanbul'da plastik ev gereçleri üreten fabrikada cumartesi günü çıkan yangın hala sürüyor. Bölgede yoğun siyah duman etkisini gösterirken binada da yer yer çökmeler meydana geliyor
Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi'nde plastik ev gereçleri üretilen 6 katlı ve toplam 50 bin metrekarelik fabrikada, cumartesi günü saat 04.00 sıralarında başlayan yangın, itfaiyenin bütün müdahalesine rağmen hala sürüyor. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Çökme tehlikesi nedeniye robotik araçlarla müdahale ediliyor
Çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibinin takviye edildiği yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümleri kısmen çöktü. Yangının meydana geldiği fabrikanın çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Ambulans ve sağlık ekipleri alanda hazır bekletilirken yıkılma riski nedeniyle fabrikaya girilemediği için robotik araçlarla veya dışarıdan müdahaleyle alevler söndürülmeye çalışılıyor.
Yaklaşık 62 saattir süren yangının alevli olmadığı görülürken yapıdan yoğun şekilde siyah dumanın çıkması dikkati çekiyor. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen fabrikaya çıkan yollar polis ekiplerince kapatıldı. Sivil araçların buraya geçişlerine izin verilmiyor.