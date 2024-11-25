https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/italya-disisleri-bakani-italya-ukraynaya-asker-gondermeyecek--1090815486.html
İtalya Dışişleri Bakanı: İtalya Ukrayna'ya asker göndermeyecek
İtalya Dışişleri Bakanı: İtalya Ukrayna'ya asker göndermeyecek
Sputnik Türkiye
İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, Fransa ve İngiltere'nin Batılı askeri personelin olası sevkiyatına dair yürüttüğü görüşmeler... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T23:55+0300
2024-11-25T23:55+0300
2024-11-25T23:55+0300
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G7 Dışişleri Bakanları'nın Roma yakınlarındaki Fiuggi kentinde gerçekleştirilen toplantıda Tajani, "Ukrayna'da savaşmak üzere tek bir asker bile göndermeyeceğiz. Kiev'e siyasi, mali ve askeri olarak yardım gönderiyoruz, ancak asker göndermeyeceğiz. Gerilimi tırmandırmaktan kaçınmalıyız" şeklinde konuştu.Açıklamasında Tajani, Fransa ve İngiltere'nin Ukrayna'ya Batılı askeri personel gönderme olasılığını gözden geçirdiğini bildirerek, "Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönmesi nedeniyle ABD'nin Ukrayna'ya desteğini sona erdirme ihtimali göz önüne alındığında, Paris ve Londra henüz belirlenmemiş koşullar altında Ukrayna konusunda bir koalisyona öncülük etmeyi göz ardı etmiyor" dedi.Ayrıca Tajani, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 11 Kasım'da gerçekleşen görüşmesinde Macron'un, Batılı liderlerin Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını görüştüklerini, bu konuda bir anlaşma olmadığını ancak 'durumun gelişimine göre hiçbir şeyin göz ardı edilemeyeceğini' söylediği açıklamasına yanıt olarak, "Ukrayna'ya asker gönderilmesi 3. Dünya Savaşı'nı başlatma tehlikesi taşıdığı için desteklemiyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/rus-disislerinden-natonun-onleyici-saldirilar-aciklamasina-tepki-yenilenen-doktrini-sonuna-kadar-1090813387.html
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italya, fransa, ingiltere, ukrayna, asker, yardım
italya, fransa, ingiltere, ukrayna, asker, yardım
İtalya Dışişleri Bakanı: İtalya Ukrayna'ya asker göndermeyecek
İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, Fransa ve İngiltere'nin Batılı askeri personelin olası sevkiyatına dair yürüttüğü görüşmeler sırasında, İtalya'nın Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünmediğini yineledi.
G7 Dışişleri Bakanları'nın Roma yakınlarındaki Fiuggi kentinde gerçekleştirilen toplantıda Tajani, "Ukrayna'da savaşmak üzere tek bir asker bile göndermeyeceğiz. Kiev'e siyasi, mali ve askeri olarak yardım gönderiyoruz, ancak asker göndermeyeceğiz. Gerilimi tırmandırmaktan kaçınmalıyız" şeklinde konuştu.
Açıklamasında Tajani, Fransa ve İngiltere'nin Ukrayna'ya Batılı askeri personel gönderme olasılığını gözden geçirdiğini bildirerek, "Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönmesi nedeniyle ABD'nin Ukrayna'ya desteğini sona erdirme ihtimali göz önüne alındığında, Paris ve Londra henüz belirlenmemiş koşullar altında Ukrayna konusunda bir koalisyona öncülük etmeyi göz ardı etmiyor" dedi.
Ayrıca Tajani, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 11 Kasım'da gerçekleşen görüşmesinde Macron'un, Batılı liderlerin Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını görüştüklerini, bu konuda bir anlaşma olmadığını ancak 'durumun gelişimine göre hiçbir şeyin göz ardı edilemeyeceğini' söylediği açıklamasına yanıt olarak, "Ukrayna'ya asker gönderilmesi 3. Dünya Savaşı'nı başlatma tehlikesi taşıdığı için desteklemiyorum" dedi.