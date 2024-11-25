https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/istanbullulara-kritik-uyari-bu-hatlari-kullananlar-dikkat-hangi-seferler-yapilamayacak-1090779776.html

İstanbullulara kritik uyarı, bu hatları kullananlar dikkat: Hangi seferler yapılamayacak?

İstanbullulara kritik uyarı, bu hatları kullananlar dikkat: Hangi seferler yapılamayacak?

Sputnik Türkiye

Metro İstanbul, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri nedeniyle, bugün saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T09:19+0300

2024-11-25T09:19+0300

2024-11-25T09:31+0300

türkiye

metro

metro

metro istanbul

metro hattı

osmanbey

şişli

taksim

taksim meydanı

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Metro İstanbul, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı hatlarda sefer düzenlemelerinde değişiklik yapıldığını açıkladı. Yapılan duyuruda, bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağı belirtildi.Kapatılacak i̇stasyonlar ve hatlarDuyuruya göre, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerinde bulunan Taksim ve Şişhane istasyonları, belirtilen saatten itibaren hizmet vermeyecek. Ayrıca, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da aynı saatten itibaren işletmeye kapatılacak. Metro İstanbul, araçların Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceğini bildirdi.Yolculara alternatif güzergah önerisiMetro İstanbul, bu hatları kullanmayı planlayan yolcuların mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları tercih etmelerini önerdi. Yolcuların, seyahat planlarını bu doğrultuda düzenlemeleri ve güncel duyuruları takip etmeleri önemle vurgulandı.Güncel bilgiler i̇çin resmi kaynakları takip edinYolcuların, Metro İstanbul'un resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden güncel bilgilere ulaşmaları ve seyahat planlarını buna göre ayarlamaları tavsiye edildi. Ayrıca, İstanbul Valiliği'nin alacağı yeni kararlar doğrultusunda sefer düzenlemelerinde değişiklik olabileceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/istanbul-valiligi-taksimi-kapatti-1090777986.html

türkiye

osmanbey

şişli

taksim

taksim meydanı

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