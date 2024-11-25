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İstanbullulara kritik uyarı, bu hatları kullananlar dikkat: Hangi seferler yapılamayacak?
İstanbullulara kritik uyarı, bu hatları kullananlar dikkat: Hangi seferler yapılamayacak?
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Metro İstanbul, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri nedeniyle, bugün saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
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Metro İstanbul, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı hatlarda sefer düzenlemelerinde değişiklik yapıldığını açıkladı. Yapılan duyuruda, bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağı belirtildi.Kapatılacak i̇stasyonlar ve hatlarDuyuruya göre, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerinde bulunan Taksim ve Şişhane istasyonları, belirtilen saatten itibaren hizmet vermeyecek. Ayrıca, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da aynı saatten itibaren işletmeye kapatılacak. Metro İstanbul, araçların Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceğini bildirdi.Yolculara alternatif güzergah önerisiMetro İstanbul, bu hatları kullanmayı planlayan yolcuların mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları tercih etmelerini önerdi. Yolcuların, seyahat planlarını bu doğrultuda düzenlemeleri ve güncel duyuruları takip etmeleri önemle vurgulandı.Güncel bilgiler i̇çin resmi kaynakları takip edinYolcuların, Metro İstanbul'un resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden güncel bilgilere ulaşmaları ve seyahat planlarını buna göre ayarlamaları tavsiye edildi. Ayrıca, İstanbul Valiliği'nin alacağı yeni kararlar doğrultusunda sefer düzenlemelerinde değişiklik olabileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/istanbul-valiligi-taksimi-kapatti-1090777986.html
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metro i̇stanbul, 25 kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü, m2 yenikapı-hacıosman metro hattı, taksim ve şişhane istasyonları, f1 taksim-kabataş füniküler hattı, metro i̇stanbul duyuru, bugün metro seferleri, taksim metro kapalı, şişhane metro kapalı, taksim füniküler hattı kapalı, alternatif güzergâh önerisi, metro hatlarında değişiklik, m2 metro hattı güncel durum, f1 füniküler hattı güncel durum, metro i̇stanbul sefer düzenlemesi, 25 kasım etkinlikleri metro i̇stanbul, metro i̇stanbul güncel duyuru, metro kapalı duraklar, taksim metro giriş çıkış kapalı, metro seferleri alternatif güzergâh, istanbul valiliği metro açıklaması, taksim istasyonu kapatıldı, metro hattı kapalı duraklar, şişhane durağı hizmet vermiyor, güncel metro bilgisi, metro i̇stanbul sosyal medya duyurusu, metro hatları i̇stanbul, metro sefer değişiklikleri
metro i̇stanbul, 25 kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü, m2 yenikapı-hacıosman metro hattı, taksim ve şişhane istasyonları, f1 taksim-kabataş füniküler hattı, metro i̇stanbul duyuru, bugün metro seferleri, taksim metro kapalı, şişhane metro kapalı, taksim füniküler hattı kapalı, alternatif güzergâh önerisi, metro hatlarında değişiklik, m2 metro hattı güncel durum, f1 füniküler hattı güncel durum, metro i̇stanbul sefer düzenlemesi, 25 kasım etkinlikleri metro i̇stanbul, metro i̇stanbul güncel duyuru, metro kapalı duraklar, taksim metro giriş çıkış kapalı, metro seferleri alternatif güzergâh, istanbul valiliği metro açıklaması, taksim istasyonu kapatıldı, metro hattı kapalı duraklar, şişhane durağı hizmet vermiyor, güncel metro bilgisi, metro i̇stanbul sosyal medya duyurusu, metro hatları i̇stanbul, metro sefer değişiklikleri

İstanbullulara kritik uyarı, bu hatları kullananlar dikkat: Hangi seferler yapılamayacak?

09:19 25.11.2024 (güncellendi: 09:31 25.11.2024)
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Metro İstanbul, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri nedeniyle, bugün saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağını duyurdu. Yolcuların alternatif güzergâhları kullanmaları öneriliyor.
Metro İstanbul, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı hatlarda sefer düzenlemelerinde değişiklik yapıldığını açıkladı. Yapılan duyuruda, bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağı belirtildi.

Kapatılacak i̇stasyonlar ve hatlar

Duyuruya göre, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerinde bulunan Taksim ve Şişhane istasyonları, belirtilen saatten itibaren hizmet vermeyecek. Ayrıca, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da aynı saatten itibaren işletmeye kapatılacak. Metro İstanbul, araçların Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceğini bildirdi.

Yolculara alternatif güzergah önerisi

Metro İstanbul, bu hatları kullanmayı planlayan yolcuların mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları tercih etmelerini önerdi. Yolcuların, seyahat planlarını bu doğrultuda düzenlemeleri ve güncel duyuruları takip etmeleri önemle vurgulandı.

Güncel bilgiler i̇çin resmi kaynakları takip edin

Yolcuların, Metro İstanbul'un resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden güncel bilgilere ulaşmaları ve seyahat planlarını buna göre ayarlamaları tavsiye edildi. Ayrıca, İstanbul Valiliği'nin alacağı yeni kararlar doğrultusunda sefer düzenlemelerinde değişiklik olabileceği belirtildi.
Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
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İstanbul Valiliği Taksim'i kapattı
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