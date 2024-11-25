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İstanbul Valiliği Taksim'i kapattı
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İstanbul Valiliği Taksim'i kapattı
İstanbul Valiliği Taksim'i kapattı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Beyoğlu ve Taksim bölgesindeki tüm etkinlikleri yasakladı... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T07:54+0300
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İstanbul Valiliği, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle Beyoğlu’nda planlanan etkinlikler için yasaklama kararı aldı. Yapılan açıklamada, etkinliklerin izinsiz olduğu, terör gruplarının provokasyon yapma ihtimali ve kamu düzeninin bozulma riski gerekçe gösterildi.Valilikten kamu güvenliği vurgusuValilik tarafından yapılan açıklamada, etkinliklerin düzenleneceği alanın, tarihi ve turistik yerler, yabancı konsolosluklar ve ibadethaneler gibi hassas bölgeleri kapsadığı belirtildi. Yasak kararının temel gerekçeleri arasında kamu düzeninin sağlanması, olası provokasyonların önlenmesi ve suç işlenmesinin engellenmesi yer aldı.Valiliğin açıklamasında dikkat çeken ayrıntılarİstanbul Valiliği, sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla düzenlenmek istenen etkinliklerin gerekli izinlerin alınmadığını vurguladı. Açıklamada, “Kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının haklarının güvence altına alınması amacıyla” yasağın uygulandığı belirtildi.25-26 Kasım tarihlerini kapsayan yasakValiliğin açıkladığı yasak, 25 Kasım saat 00.01’den başlayarak 26 Kasım saat 23.59’a kadar sürecek. Yasak, yalnızca Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ile sınırlı kalmayıp çevresindeki tüm alanları da kapsıyor.Etkinliklere alternatif rotalar belirtilmediToplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek güzergahlara dair bir alternatif sunulmazken, yasağın kapsamı geniş tutuldu. Yetkililer, alınan kararı “kamu güvenliği ve genel asayişin korunması” açısından zorunlu olarak nitelendirdi.
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25 kasım ne günü, 25 kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü, i̇stanbul valiliği etkinlik yasağı, taksim etkinlik yasağı, beyoğlu yürüyüş yasağı, 25 kasım etkinlikleri, i̇stanbul valiliği açıklaması, taksim gösteri yasağı, beyoğlu gösteri izni, 25 kasım taksim yasağı, kadın hakları etkinlik yasağı, 25 kasım i̇stanbul'da yasak, kadına yönelik şiddet protestosu, i̇stanbul valiliği kararı, taksim yürüyüşüne izin yok, i̇stiklal caddesi etkinlik yasağı, beyoğlu 25 kasım yasağı, valilik yasakları, kadın hakları gösteri yasağı, i̇stanbul protesto yasağı, 25 kasım gösterileri, taksim ve çevresinde yasak, valilik açıklaması 25 kasım, i̇stanbul etkinlikler yasaklandı, taksim’de gösteri yapılabilir mi, kadın hakları yürüyüşü yasaklandı, i̇stanbul valiliği beyoğlu yasağı, taksim’de etkinlikler neden yasak, 25 kasım'da taksim neden kapalı, kadın yürüyüşü taksim, i̇stanbul kadın etkinlik yasağı
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İstanbul Valiliği Taksim'i kapattı

07:54 25.11.2024
© SÜMER AVCI-AW236718Polis
Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© SÜMER AVCI-AW236718
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İstanbul Valiliği, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Beyoğlu ve Taksim bölgesindeki tüm etkinlikleri yasakladı. Yasak, terör unsurlarının suistimal ihtimali ve kamu düzenini koruma gerekçesiyle alındı. İşte valilikten yapılan açıklama ve alınan kararın detayları...
İstanbul Valiliği, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle Beyoğlu’nda planlanan etkinlikler için yasaklama kararı aldı. Yapılan açıklamada, etkinliklerin izinsiz olduğu, terör gruplarının provokasyon yapma ihtimali ve kamu düzeninin bozulma riski gerekçe gösterildi.

Valilikten kamu güvenliği vurgusu

Valilik tarafından yapılan açıklamada, etkinliklerin düzenleneceği alanın, tarihi ve turistik yerler, yabancı konsolosluklar ve ibadethaneler gibi hassas bölgeleri kapsadığı belirtildi. Yasak kararının temel gerekçeleri arasında kamu düzeninin sağlanması, olası provokasyonların önlenmesi ve suç işlenmesinin engellenmesi yer aldı.

Valiliğin açıklamasında dikkat çeken ayrıntılar

İstanbul Valiliği, sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla düzenlenmek istenen etkinliklerin gerekli izinlerin alınmadığını vurguladı. Açıklamada, “Kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının haklarının güvence altına alınması amacıyla” yasağın uygulandığı belirtildi.

25-26 Kasım tarihlerini kapsayan yasak

Valiliğin açıkladığı yasak, 25 Kasım saat 00.01’den başlayarak 26 Kasım saat 23.59’a kadar sürecek. Yasak, yalnızca Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ile sınırlı kalmayıp çevresindeki tüm alanları da kapsıyor.

Etkinliklere alternatif rotalar belirtilmedi

Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek güzergahlara dair bir alternatif sunulmazken, yasağın kapsamı geniş tutuldu. Yetkililer, alınan kararı “kamu güvenliği ve genel asayişin korunması” açısından zorunlu olarak nitelendirdi.
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