https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/istanbul-valiligi-taksimi-kapatti-1090777986.html
İstanbul Valiliği Taksim'i kapattı
İstanbul Valiliği Taksim'i kapattı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Beyoğlu ve Taksim bölgesindeki tüm etkinlikleri yasakladı... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T07:54+0300
2024-11-25T07:54+0300
2024-11-25T07:54+0300
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İstanbul Valiliği, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle Beyoğlu’nda planlanan etkinlikler için yasaklama kararı aldı. Yapılan açıklamada, etkinliklerin izinsiz olduğu, terör gruplarının provokasyon yapma ihtimali ve kamu düzeninin bozulma riski gerekçe gösterildi.Valilikten kamu güvenliği vurgusuValilik tarafından yapılan açıklamada, etkinliklerin düzenleneceği alanın, tarihi ve turistik yerler, yabancı konsolosluklar ve ibadethaneler gibi hassas bölgeleri kapsadığı belirtildi. Yasak kararının temel gerekçeleri arasında kamu düzeninin sağlanması, olası provokasyonların önlenmesi ve suç işlenmesinin engellenmesi yer aldı.Valiliğin açıklamasında dikkat çeken ayrıntılarİstanbul Valiliği, sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla düzenlenmek istenen etkinliklerin gerekli izinlerin alınmadığını vurguladı. Açıklamada, “Kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının haklarının güvence altına alınması amacıyla” yasağın uygulandığı belirtildi.25-26 Kasım tarihlerini kapsayan yasakValiliğin açıkladığı yasak, 25 Kasım saat 00.01’den başlayarak 26 Kasım saat 23.59’a kadar sürecek. Yasak, yalnızca Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ile sınırlı kalmayıp çevresindeki tüm alanları da kapsıyor.Etkinliklere alternatif rotalar belirtilmediToplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek güzergahlara dair bir alternatif sunulmazken, yasağın kapsamı geniş tutuldu. Yetkililer, alınan kararı “kamu güvenliği ve genel asayişin korunması” açısından zorunlu olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/atmlerde-yeni-donem-para-cekme-ve-yatirma-islemleri-degisiyor-1090775949.html
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İstanbul Valiliği Taksim'i kapattı
İstanbul Valiliği, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Beyoğlu ve Taksim bölgesindeki tüm etkinlikleri yasakladı. Yasak, terör unsurlarının suistimal ihtimali ve kamu düzenini koruma gerekçesiyle alındı. İşte valilikten yapılan açıklama ve alınan kararın detayları...
İstanbul Valiliği, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle Beyoğlu’nda planlanan etkinlikler için yasaklama kararı aldı. Yapılan açıklamada, etkinliklerin izinsiz olduğu, terör gruplarının provokasyon yapma ihtimali ve kamu düzeninin bozulma riski gerekçe gösterildi.
Valilikten kamu güvenliği vurgusu
Valilik tarafından yapılan açıklamada, etkinliklerin düzenleneceği alanın, tarihi ve turistik yerler, yabancı konsolosluklar ve ibadethaneler gibi hassas bölgeleri kapsadığı belirtildi. Yasak kararının temel gerekçeleri arasında kamu düzeninin sağlanması, olası provokasyonların önlenmesi ve suç işlenmesinin engellenmesi yer aldı.
Valiliğin açıklamasında dikkat çeken ayrıntılar
İstanbul Valiliği, sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla düzenlenmek istenen etkinliklerin gerekli izinlerin alınmadığını vurguladı. Açıklamada, “Kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının haklarının güvence altına alınması amacıyla” yasağın uygulandığı belirtildi.
25-26 Kasım tarihlerini kapsayan yasak
Valiliğin açıkladığı yasak, 25 Kasım saat 00.01’den başlayarak 26 Kasım saat 23.59’a kadar sürecek. Yasak, yalnızca Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ile sınırlı kalmayıp çevresindeki tüm alanları da kapsıyor.
Etkinliklere alternatif rotalar belirtilmedi
Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek güzergahlara dair bir alternatif sunulmazken, yasağın kapsamı geniş tutuldu. Yetkililer, alınan kararı “kamu güvenliği ve genel asayişin korunması” açısından zorunlu olarak nitelendirdi.