https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/istanbullular-dikkat-yedi-ilcede-yarin-10-saat-su-kesintisi-uygulanacak-1090809508.html

İstanbullular dikkat: Yedi ilçede yarın 10 saat su kesintisi uygulanacak

İstanbullular dikkat: Yedi ilçede yarın 10 saat su kesintisi uygulanacak

Sputnik Türkiye

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'da isale hattı çalışmasından dolayı yarın yedi ilçede 10 saat sular kesilecek. 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T17:51+0300

2024-11-25T17:51+0300

2024-11-25T17:51+0300

yaşam

su kesintisi

iski

istanbul

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Terkos- İkitelli isale hattında iyileştirme ve bağlantı çalışmaları nedeniyle yarın Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece'nin bazı mahallelerine, saat 22.00'den itibaren 10 saat süreyle su verilemeyecek.Bu mahalleler 10 saat susuz kalacakİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, 10 saat süreyle su verilemeyecek mahalleler şunlar:"Arnavutköy ilçesinde; Yassıören, Yeşilbayır, Ömerli, Deliklikaya, Dursunköy ve Hadımköy mahalleleri. Çatalca ilçesinde; Nakkaş ve Kızılcıali mahalleleri. Esenyurt ilçesinde; Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçe, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent mahalleleri. Başakşehir ilçesinde; Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, Organize Sanayi Bölgesi, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp mahalleleri. Avcılar ilçesinde; Yeşilkent ve Tahtakale mahalleleri. Küçükçekmece ilçesinde; Yarımburgaz Mahallesi, Büyükçekmece ilçesinde; Karaağaç Mahallesi"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/istanbulda-suya-zam-geldi-1090606583.html

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su kesintisi, iski, istanbul