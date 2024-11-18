https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/hatayda-enkaz-kaldirma-calismasinda-tarihi-yapi-bulundu-1090524792.html

Hatay'da enkaz kaldırma çalışmasında tarihi yapı bulundu

Hatay'da enkaz kaldırma çalışmasında tarihi yapı bulundu

Sputnik Türkiye

6 Şubat 2023 yılında yaşanan depremde yıkılan evin enkazının kaldırılması sırasında milattan sonra 5'inci veya 6'ıncı yüzyıllara ait olduğu düşünülen Geç Antik... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T17:27+0300

2024-11-18T17:27+0300

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Hatay'da depremde yıkılan 2 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmalarında tarihi eser niteliği taşıyan yapı bulundu.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depreminde Hatay'da yıkılan 2 katlı binanın altında tarihi bölge keşfedildi. Antakya ilçesinde bulunan yapı Kütür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne ihbar edildi. Bölgeye gelen ekipler tarafından kurtarma kazısı başladı. 3 haftadır devam eden kazı çalışmaları hakkında konuşan Hatay Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Ali Çelikkay ''Çalışmalarda milattan sonra 5. 6. yüzyıllara ait Geç Antik Çağ yapılarına ulaştık. Günümüze kadar neredeyse tüm halde ulaşılabilmesi ilginç. Yapının henüz ne amaçla yapıldığını tespit edemedik. Ancak Şapel kalıntısı ya da mezar kalıntısı olabilir'' açıklamasında bulundu.

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