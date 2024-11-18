https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/hatayda-enkaz-kaldirma-calismasinda-tarihi-yapi-bulundu-1090524792.html
Hatay'da enkaz kaldırma çalışmasında tarihi yapı bulundu
Hatay'da enkaz kaldırma çalışmasında tarihi yapı bulundu
Sputnik Türkiye
6 Şubat 2023 yılında yaşanan depremde yıkılan evin enkazının kaldırılması sırasında milattan sonra 5'inci veya 6'ıncı yüzyıllara ait olduğu düşünülen Geç Antik... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T17:27+0300
2024-11-18T17:27+0300
2024-11-18T17:27+0300
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Hatay'da depremde yıkılan 2 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmalarında tarihi eser niteliği taşıyan yapı bulundu.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depreminde Hatay'da yıkılan 2 katlı binanın altında tarihi bölge keşfedildi. Antakya ilçesinde bulunan yapı Kütür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne ihbar edildi. Bölgeye gelen ekipler tarafından kurtarma kazısı başladı. 3 haftadır devam eden kazı çalışmaları hakkında konuşan Hatay Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Ali Çelikkay ''Çalışmalarda milattan sonra 5. 6. yüzyıllara ait Geç Antik Çağ yapılarına ulaştık. Günümüze kadar neredeyse tüm halde ulaşılabilmesi ilginç. Yapının henüz ne amaçla yapıldığını tespit edemedik. Ancak Şapel kalıntısı ya da mezar kalıntısı olabilir'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220620/vanda-kacak-kazi-yapan-defineciler-2-bin-700-yillik-tarihi-yapi-ortaya-cikardi-1057644823.html
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hatay, hatay valiliği, hatay büyükşehir belediyesi, tarih, müze, antik, antik kent, mezar, anıt mezar, antik mezar, şapel
hatay, hatay valiliği, hatay büyükşehir belediyesi, tarih, müze, antik, antik kent, mezar, anıt mezar, antik mezar, şapel
Hatay'da enkaz kaldırma çalışmasında tarihi yapı bulundu
6 Şubat 2023 yılında yaşanan depremde yıkılan evin enkazının kaldırılması sırasında milattan sonra 5'inci veya 6'ıncı yüzyıllara ait olduğu düşünülen Geç Antik Çağ dönemi yapı keşfedildi. Yapının henüz neden yapıldığı tespit edilemezken Antik mezar olduğu düşünülüyor.
Hatay'da depremde yıkılan 2 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmalarında tarihi eser niteliği taşıyan yapı bulundu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depreminde Hatay'da yıkılan 2 katlı binanın altında tarihi bölge keşfedildi. Antakya ilçesinde bulunan yapı Kütür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne ihbar edildi. Bölgeye gelen ekipler tarafından kurtarma kazısı başladı. 3 haftadır devam eden kazı çalışmaları hakkında konuşan Hatay Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Ali Çelikkay ''Çalışmalarda milattan sonra 5. 6. yüzyıllara ait Geç Antik Çağ yapılarına ulaştık. Günümüze kadar neredeyse tüm halde ulaşılabilmesi ilginç. Yapının henüz ne amaçla yapıldığını tespit edemedik. Ancak Şapel kalıntısı ya da mezar kalıntısı olabilir'' açıklamasında bulundu.