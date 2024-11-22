https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/hizli-yukselis-aniden-kesilmisti-gram-altin-bir-kez-daha-kritik-esigi-asti-1090693658.html
Hızlı yükseliş aniden kesilmişti: Gram altın bir kez daha kritik eşiği aştı
Hızlı yükseliş aniden kesilmişti: Gram altın bir kez daha kritik eşiği aştı
Sputnik Türkiye
Yaklaşık bir aydır düşüş eğilimi gösteren altında iki günlük bir yükseliş söz konusu. Dün akşam saatlerinde hareketlenen gram altın güne 3 bin lira seviyesinin... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T11:24+0300
2024-11-22T11:24+0300
2024-11-22T11:24+0300
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Altında kademeli bir yükseliş eğilimi vardı ancak Ekim ayı sonundan itibaren yatırımcılar altın fiyatlarında düşüş gözlemledi. Gram altın bugüne ise yükselişle başladı ve 3 bin lira sınırına dayandı.ONS altın ne kadar?Ons altın güne 2671 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2668 dolar, en yüksek de 2693 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2692 dolardan işlem geçiyor.Gram altın ne kadar?Gram altın güne 2962 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2949 lira, en yüksek ise 3 bin lira seviyesini gördü.Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar?Kapalıçarşı'da gram altın 3103 liradan alınırken 3146 liradan satılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/islam-memis-2025te-altin-bitcoin-savasina-hazir-olun-dedi-ve-uyardi-tek-kaybeden-olacak-1090339264.html
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Hızlı yükseliş aniden kesilmişti: Gram altın bir kez daha kritik eşiği aştı
Ayrıntılar geliyor
Yaklaşık bir aydır düşüş eğilimi gösteren altında iki günlük bir yükseliş söz konusu. Dün akşam saatlerinde hareketlenen gram altın güne 3 bin lira seviyesinin üzerini görerek başladı.
Altında kademeli bir yükseliş eğilimi vardı ancak Ekim ayı sonundan itibaren yatırımcılar altın fiyatlarında düşüş gözlemledi. Gram altın bugüne ise yükselişle başladı ve 3 bin lira sınırına dayandı.
Ons altın güne 2671 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2668 dolar, en yüksek de 2693 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2692 dolardan işlem geçiyor.
Gram altın güne 2962 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2949 lira, en yüksek ise 3 bin lira seviyesini gördü.
Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar?
Kapalıçarşı'da gram altın 3103 liradan alınırken 3146 liradan satılıyor.