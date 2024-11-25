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Arda Güler 9 hafta sonra ilk 11'de yer buldu
Arda Güler 9 hafta sonra ilk 11'de yer buldu
Sputnik Türkiye
Deplasmanda Leganes'i 3-0 yenen Real Madrid 'de Arda Güler yaklaşık 9 hafta sonra ilk 11'de sahaya çıktı. 75 dakika maçta kalan Arda Güler 2 kez gole çok... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
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spor
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında Real Madrid plasmanda Leganes ile karşılaştı. Türk milli futbolcu Arda Güler uzun bir aradan sonra maçta ilk 11'deki isimlerden oldu. 75 dakika karşılaşmada kalan Arda Güler yerini Brahim Diaz'a bıraktı.Arda Güler Real Madrid'de kaç maçta ilk 11'de sahaya çıktı?La Liga'da Güler şimdiye kadar 4 maçta ilk 11'de maça çıkarken, az süre alması zaman zaman polemik konusu oluyor.İspanyol basını, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin 27 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynayacakları Liverpool maçını düşünerek, Arda ve Dani Ceballos'a Leganes maçında ilk 11'de şans verdiğini söyledi.İngiltere'deki maçta Luka Modric ve Brahim Diaz'ı oynatacağını iddia etti.La Liga'nın 1 milyar 360 milyon euro ile ekonomik değeri en yüksek olan takımı Real Madrid ve 30 milyon 550 binle en düşük olan takımı Leganes arasındaki mücadeleyi Real Madrid 3-0 kazandı.Ligde bir maçı eksik olan Real Madrid, Leganes karşısında aldığı galibiyetle puanını 30'a çıkararak ikincilikteki yerini korudu. Leganes ise 14 puanla 14. sırada yer aldı.
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Arda Güler 9 hafta sonra ilk 11'de yer buldu

01:58 25.11.2024 (güncellendi: 02:16 25.11.2024)
© AA / Jacek BoczarskiLa Liga ekiplerinden Real Madrid, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentindeki Soldier Field Stadyumu'nda AC Milan takımıyla hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşmada Milli Takım oyuncusu Arda Güler (15) de mücadele etti.
La Liga ekiplerinden Real Madrid, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentindeki Soldier Field Stadyumu'nda AC Milan takımıyla hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşmada Milli Takım oyuncusu Arda Güler (15) de mücadele etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© AA / Jacek Boczarski
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Deplasmanda Leganes'i 3-0 yenen Real Madrid 'de Arda Güler yaklaşık 9 hafta sonra ilk 11'de sahaya çıktı. 75 dakika maçta kalan Arda Güler 2 kez gole çok yaklaştı ancak başarılı olamadı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında Real Madrid plasmanda Leganes ile karşılaştı.
Türk milli futbolcu Arda Güler uzun bir aradan sonra maçta ilk 11'deki isimlerden oldu. 75 dakika karşılaşmada kalan Arda Güler yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Arda Güler Real Madrid'de kaç maçta ilk 11'de sahaya çıktı?

La Liga'da Güler şimdiye kadar 4 maçta ilk 11'de maça çıkarken, az süre alması zaman zaman polemik konusu oluyor.
İspanyol basını, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin 27 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynayacakları Liverpool maçını düşünerek, Arda ve Dani Ceballos'a Leganes maçında ilk 11'de şans verdiğini söyledi.
İngiltere'deki maçta Luka Modric ve Brahim Diaz'ı oynatacağını iddia etti.
La Liga'nın 1 milyar 360 milyon euro ile ekonomik değeri en yüksek olan takımı Real Madrid ve 30 milyon 550 binle en düşük olan takımı Leganes arasındaki mücadeleyi Real Madrid 3-0 kazandı.
Ligde bir maçı eksik olan Real Madrid, Leganes karşısında aldığı galibiyetle puanını 30'a çıkararak ikincilikteki yerini korudu. Leganes ise 14 puanla 14. sırada yer aldı.
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