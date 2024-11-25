https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/iki-ulkenin-ozel-harekat-kuvvetleri-bulustu-iran-ile-azerbaycan-ortak-tatbikat-duzenliyor-1090799260.html
İki ülkenin özel harekat kuvvetleri buluştu: İran ile Azerbaycan ortak tatbikat düzenliyor
İki ülkenin özel harekat kuvvetleri buluştu: İran ile Azerbaycan ortak tatbikat düzenliyor
Sputnik Türkiye
İran ile Azerbaycan arasında İran'da askeri tatbikat düzenleniyor. 4 gün sürecek tatbikatta iki ülkenin özel harekat kuvvetleri bir araya geldi. 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T14:48+0300
2024-11-25T14:48+0300
2024-11-25T14:48+0300
türkiye
iran
azerbaycan
azerbaycan savunma bakanlığı
azerbaycan dışişleri bakanlığı
azerbaycan ordusu
azerbaycan savunma bakanlığı
iran devrim muhafızları
iran dışişleri bakanlığı
iran nükleer görüşmeleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090799081_0:24:1001:587_1920x0_80_0_0_1c3231eb8d7cd201da4f47780587a128.jpg
İran ve Azerbaycan, 'Aras Ortak Tatbikatı' adıyla dört gün sürecek bir askeri tatbikata başladı. İran’ın Erdebil eyaletine bağlı Aslandüz ilçesinde gerçekleştirilen tatbikata, İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı özel harekat birlikleri katılıyor. Tatbikatın amacı, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek, yasa dışı silahlı örgütlerle ortak mücadeleyi pekiştirmek, sınır güvenliğini artırmak ve askeri yetenekleri geliştirmek olarak açıklandı. İran ve Azerbaycan, son dönemde Hazar Denizi’nde de ortak tatbikatlar düzenleyerek askeri iş birliğini artırma yönünde adımlar atmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/iran-baskentini-degistirme-karari-aldi-tahran-guney-kiyilara-tasiniyor-1090627118.html
türkiye
iran
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090799081_47:0:936:667_1920x0_80_0_0_cb69167e64512dfae9e5e71f19f20214.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
iran, azerbaycan, azerbaycan savunma bakanlığı, azerbaycan dışişleri bakanlığı, azerbaycan ordusu, azerbaycan savunma bakanlığı, iran devrim muhafızları, iran dışişleri bakanlığı, iran nükleer görüşmeleri, iran islam devrimi
iran, azerbaycan, azerbaycan savunma bakanlığı, azerbaycan dışişleri bakanlığı, azerbaycan ordusu, azerbaycan savunma bakanlığı, iran devrim muhafızları, iran dışişleri bakanlığı, iran nükleer görüşmeleri, iran islam devrimi
İki ülkenin özel harekat kuvvetleri buluştu: İran ile Azerbaycan ortak tatbikat düzenliyor
İran ile Azerbaycan arasında İran'da askeri tatbikat düzenleniyor. 4 gün sürecek tatbikatta iki ülkenin özel harekat kuvvetleri bir araya geldi.
İran ve Azerbaycan, 'Aras Ortak Tatbikatı' adıyla dört gün sürecek bir askeri tatbikata başladı. İran’ın Erdebil eyaletine bağlı Aslandüz ilçesinde gerçekleştirilen tatbikata, İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı özel harekat birlikleri katılıyor.
Tatbikatın amacı, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek, yasa dışı silahlı örgütlerle ortak mücadeleyi pekiştirmek, sınır güvenliğini artırmak ve askeri yetenekleri geliştirmek olarak açıklandı.
İran ve Azerbaycan, son dönemde Hazar Denizi’nde de ortak tatbikatlar düzenleyerek askeri iş birliğini artırma yönünde adımlar atmıştı.