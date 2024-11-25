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İki ülkenin özel harekat kuvvetleri buluştu: İran ile Azerbaycan ortak tatbikat düzenliyor
İki ülkenin özel harekat kuvvetleri buluştu: İran ile Azerbaycan ortak tatbikat düzenliyor
Sputnik Türkiye
İran ile Azerbaycan arasında İran'da askeri tatbikat düzenleniyor. 4 gün sürecek tatbikatta iki ülkenin özel harekat kuvvetleri bir araya geldi. 25.11.2024, Sputnik Türkiye
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İran ve Azerbaycan, 'Aras Ortak Tatbikatı' adıyla dört gün sürecek bir askeri tatbikata başladı. İran’ın Erdebil eyaletine bağlı Aslandüz ilçesinde gerçekleştirilen tatbikata, İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı özel harekat birlikleri katılıyor. Tatbikatın amacı, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek, yasa dışı silahlı örgütlerle ortak mücadeleyi pekiştirmek, sınır güvenliğini artırmak ve askeri yetenekleri geliştirmek olarak açıklandı. İran ve Azerbaycan, son dönemde Hazar Denizi’nde de ortak tatbikatlar düzenleyerek askeri iş birliğini artırma yönünde adımlar atmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/iran-baskentini-degistirme-karari-aldi-tahran-guney-kiyilara-tasiniyor-1090627118.html
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iran, azerbaycan, azerbaycan savunma bakanlığı, azerbaycan dışişleri bakanlığı, azerbaycan ordusu, azerbaycan savunma bakanlığı, iran devrim muhafızları, iran dışişleri bakanlığı, iran nükleer görüşmeleri, iran islam devrimi

İki ülkenin özel harekat kuvvetleri buluştu: İran ile Azerbaycan ortak tatbikat düzenliyor

14:48 25.11.2024
© AYNUR SENA ÇABUK-AW336684İran ordusu
İran ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© AYNUR SENA ÇABUK-AW336684
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İran ile Azerbaycan arasında İran'da askeri tatbikat düzenleniyor. 4 gün sürecek tatbikatta iki ülkenin özel harekat kuvvetleri bir araya geldi.
İran ve Azerbaycan, 'Aras Ortak Tatbikatı' adıyla dört gün sürecek bir askeri tatbikata başladı. İran’ın Erdebil eyaletine bağlı Aslandüz ilçesinde gerçekleştirilen tatbikata, İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı özel harekat birlikleri katılıyor.
Tatbikatın amacı, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek, yasa dışı silahlı örgütlerle ortak mücadeleyi pekiştirmek, sınır güvenliğini artırmak ve askeri yetenekleri geliştirmek olarak açıklandı.
İran ve Azerbaycan, son dönemde Hazar Denizi’nde de ortak tatbikatlar düzenleyerek askeri iş birliğini artırma yönünde adımlar atmıştı.
Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
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