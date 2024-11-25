https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/iki-ulkenin-ozel-harekat-kuvvetleri-bulustu-iran-ile-azerbaycan-ortak-tatbikat-duzenliyor-1090799260.html

İki ülkenin özel harekat kuvvetleri buluştu: İran ile Azerbaycan ortak tatbikat düzenliyor

İki ülkenin özel harekat kuvvetleri buluştu: İran ile Azerbaycan ortak tatbikat düzenliyor

Sputnik Türkiye

İran ile Azerbaycan arasında İran'da askeri tatbikat düzenleniyor. 4 gün sürecek tatbikatta iki ülkenin özel harekat kuvvetleri bir araya geldi. 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T14:48+0300

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azerbaycan savunma bakanlığı

azerbaycan dışişleri bakanlığı

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azerbaycan savunma bakanlığı

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iran dışişleri bakanlığı

iran nükleer görüşmeleri

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İran ve Azerbaycan, 'Aras Ortak Tatbikatı' adıyla dört gün sürecek bir askeri tatbikata başladı. İran’ın Erdebil eyaletine bağlı Aslandüz ilçesinde gerçekleştirilen tatbikata, İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı özel harekat birlikleri katılıyor. Tatbikatın amacı, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek, yasa dışı silahlı örgütlerle ortak mücadeleyi pekiştirmek, sınır güvenliğini artırmak ve askeri yetenekleri geliştirmek olarak açıklandı. İran ve Azerbaycan, son dönemde Hazar Denizi’nde de ortak tatbikatlar düzenleyerek askeri iş birliğini artırma yönünde adımlar atmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/iran-baskentini-degistirme-karari-aldi-tahran-guney-kiyilara-tasiniyor-1090627118.html

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