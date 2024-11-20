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İran başkentini değiştirme kararı aldı: Tahran güney kıyılara taşınıyor
İran başkentini değiştirme kararı aldı: Tahran güney kıyılara taşınıyor
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Hatemu'l Enbiya Karargahı'nı ziyareti sırasında ülkenin başkenti Tahran'ın taşınması gerektiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
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İranlı yetkililer başkent Tahran'ın Basra Körfezi kıyılarına taşınmasını tartışmaya başladı.İran medyasında çıkan haberlere göre Hatemu'l Enbiya Karargahı'nı ziyareti sırasında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Tahran'ın başkent olarak kalması halinde ekonomik olarak ülkeyi zor durumda bırakacağını ifade etti. 20 milyon nüfusu bulunan Tahran'ın Basra Körfezi kıyılarına taşınması gerektiğini açıklayan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ''Ülkenin başkenti Tahran çözülemeyen sorunlarla karşı karşıya. Ne yaparsak yapalım zaman kaybediyoruz. Dolayısıyla ülkenin ekonomik ve siyasi merkezini güneye ve denize yakın bir yere taşımaktan başka çaremiz yok'' açıklamasında bulundu.İran'ın başkenti neresi olabilir?İran'da ekonomik ve çevre sorunlarına neden olduğu gerekçesi ile Tahran'ın taşınması gündemde yer aldı. Ülkenin güneyine ve deniz kıyısına taşınması beklenen başkent için en uygun adaylar arasında Fars Eyaleti'nin en büyük şehri Şiraz'ın ön plana çıktığı ifade edildi. Ekonomik ve kültürel açıdan İran'ın en önemli güney şehri olarak kabul edilir.
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iran, tahran, başkent, şehir, taşınma, basra körfezi, basra, deniz, mesud pezeşkiyan, ekonomi, ekonomik kriz, ekonomik büyüme, çevre, çevre kirliliği
iran, tahran, başkent, şehir, taşınma, basra körfezi, basra, deniz, mesud pezeşkiyan, ekonomi, ekonomik kriz, ekonomik büyüme, çevre, çevre kirliliği

İran başkentini değiştirme kararı aldı: Tahran güney kıyılara taşınıyor

22:53 20.11.2024
© AA / Fatemeh BahramiHelikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı
Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© AA / Fatemeh Bahrami
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Hatemu'l Enbiya Karargahı'nı ziyareti sırasında ülkenin başkenti Tahran'ın taşınması gerektiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tahran'ın başkent olarak kalmasının gerek ekonomik gerekse çevre krizleri açısından imkansız hale geldiğini belirtti.
İranlı yetkililer başkent Tahran'ın Basra Körfezi kıyılarına taşınmasını tartışmaya başladı.
İran medyasında çıkan haberlere göre Hatemu'l Enbiya Karargahı'nı ziyareti sırasında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Tahran'ın başkent olarak kalması halinde ekonomik olarak ülkeyi zor durumda bırakacağını ifade etti. 20 milyon nüfusu bulunan Tahran'ın Basra Körfezi kıyılarına taşınması gerektiğini açıklayan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ''Ülkenin başkenti Tahran çözülemeyen sorunlarla karşı karşıya. Ne yaparsak yapalım zaman kaybediyoruz. Dolayısıyla ülkenin ekonomik ve siyasi merkezini güneye ve denize yakın bir yere taşımaktan başka çaremiz yok'' açıklamasında bulundu.

İran'ın başkenti neresi olabilir?

İran'da ekonomik ve çevre sorunlarına neden olduğu gerekçesi ile Tahran'ın taşınması gündemde yer aldı. Ülkenin güneyine ve deniz kıyısına taşınması beklenen başkent için en uygun adaylar arasında Fars Eyaleti'nin en büyük şehri Şiraz'ın ön plana çıktığı ifade edildi. Ekonomik ve kültürel açıdan İran'ın en önemli güney şehri olarak kabul edilir.
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