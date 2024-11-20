https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/iran-baskentini-degistirme-karari-aldi-tahran-guney-kiyilara-tasiniyor-1090627118.html

İran başkentini değiştirme kararı aldı: Tahran güney kıyılara taşınıyor

İran başkentini değiştirme kararı aldı: Tahran güney kıyılara taşınıyor

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Hatemu'l Enbiya Karargahı'nı ziyareti sırasında ülkenin başkenti Tahran'ın taşınması gerektiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T22:53+0300

2024-11-20T22:53+0300

2024-11-20T22:53+0300

dünya

iran

tahran

başkent

şehir

taşınma

basra körfezi

basra

deniz

mesud pezeşkiyan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/16/1084096093_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_137b6fa03d3fa31e8e54c2d3f0802d92.jpg

İranlı yetkililer başkent Tahran'ın Basra Körfezi kıyılarına taşınmasını tartışmaya başladı.İran medyasında çıkan haberlere göre Hatemu'l Enbiya Karargahı'nı ziyareti sırasında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Tahran'ın başkent olarak kalması halinde ekonomik olarak ülkeyi zor durumda bırakacağını ifade etti. 20 milyon nüfusu bulunan Tahran'ın Basra Körfezi kıyılarına taşınması gerektiğini açıklayan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ''Ülkenin başkenti Tahran çözülemeyen sorunlarla karşı karşıya. Ne yaparsak yapalım zaman kaybediyoruz. Dolayısıyla ülkenin ekonomik ve siyasi merkezini güneye ve denize yakın bir yere taşımaktan başka çaremiz yok'' açıklamasında bulundu.İran'ın başkenti neresi olabilir?İran'da ekonomik ve çevre sorunlarına neden olduğu gerekçesi ile Tahran'ın taşınması gündemde yer aldı. Ülkenin güneyine ve deniz kıyısına taşınması beklenen başkent için en uygun adaylar arasında Fars Eyaleti'nin en büyük şehri Şiraz'ın ön plana çıktığı ifade edildi. Ekonomik ve kültürel açıdan İran'ın en önemli güney şehri olarak kabul edilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/azerbaycan-ve-iran-hazar-denizinde-ortak-tatbikat-yapti-1090016550.html

iran

tahran

basra körfezi

basra

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, tahran, başkent, şehir, taşınma, basra körfezi, basra, deniz, mesud pezeşkiyan, ekonomi, ekonomik kriz, ekonomik büyüme, çevre, çevre kirliliği