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Beşiktaş maçında Mauro Icardi'den sonra bir ilk: Göztepe'nin yıldızı futbol tarihine geçti
Beşiktaş maçında Mauro Icardi'den sonra bir ilk: Göztepe'nin yıldızı futbol tarihine geçti
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ile karşılaşan Göztepe’nin savunmacısı Malcom Bokele, unutulmayacak bir performansa imza attı. Bokele, hem kendi... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
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Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ve Göztepe arasındaki mücadele, futbolseverlere gollü bir ilk yarı izlettirdi. Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, 3. dakikada attığı golle takımını öne geçirirken, bu sezon siyah beyazlıların ligdeki en erken golünü kaydetti.Bokele’nin talihsiz anı: Kendi kalesine golMücadelenin 10. dakikasında Beşiktaşlı oyuncuların savunma arkasına gönderdiği top, Göztepe savunmasını zor durumda bıraktı. Kaleci Lis’in uzaklaştırmak istediği top, savunmacı Malcom Bokele’ye çarparak ağlarla buluştu. Bu golle Beşiktaş farkı ikiye çıkardı.Kendi kalesine golün ardından rakip fileleri salladıBokele’nin şansı 3 dakika sonra döndü. Göztepe’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında oluşan karambolde topa düzgün bir vuruş yapan Kamerunlu savunmacı, bu kez Beşiktaş filelerini havalandırdı. Gol, farkı bire indirirken Bokele’nin performansı tarihe geçti.Mauro Icardi’den sonra bir i̇lk: Bokele tarihe geçti24 yaşındaki Bokele, attığı bu golle Süper Lig’de bir ilki gerçekleştirdi. Mart 2024’te Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi’nin Kasımpaşa maçında hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol atmasından bu yana bu başarıyı yakalayan ilk futbolcu oldu.Maçta öne çıkan diğer detaylarTarihe geçen performansıyla Malcom Bokele, Trednyol Süper Lig’in unutulmaz anılarından birine imza attı.
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Beşiktaş maçında Mauro Icardi'den sonra bir ilk: Göztepe'nin yıldızı futbol tarihine geçti

06:41 25.11.2024
© HASAN İNCE-AW202098Göztepe
Göztepe - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
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Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ile karşılaşan Göztepe’nin savunmacısı Malcom Bokele, unutulmayacak bir performansa imza attı. Bokele, hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol atan Mauro Icardi’den sonra Süper Lig’de bir ilki yaşattı. İşte maçın detayları.
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ve Göztepe arasındaki mücadele, futbolseverlere gollü bir ilk yarı izlettirdi. Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, 3. dakikada attığı golle takımını öne geçirirken, bu sezon siyah beyazlıların ligdeki en erken golünü kaydetti.

Bokele’nin talihsiz anı: Kendi kalesine gol

Mücadelenin 10. dakikasında Beşiktaşlı oyuncuların savunma arkasına gönderdiği top, Göztepe savunmasını zor durumda bıraktı. Kaleci Lis’in uzaklaştırmak istediği top, savunmacı Malcom Bokele’ye çarparak ağlarla buluştu. Bu golle Beşiktaş farkı ikiye çıkardı.

Kendi kalesine golün ardından rakip fileleri salladı

Bokele’nin şansı 3 dakika sonra döndü. Göztepe’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında oluşan karambolde topa düzgün bir vuruş yapan Kamerunlu savunmacı, bu kez Beşiktaş filelerini havalandırdı. Gol, farkı bire indirirken Bokele’nin performansı tarihe geçti.

Mauro Icardi’den sonra bir i̇lk: Bokele tarihe geçti

24 yaşındaki Bokele, attığı bu golle Süper Lig’de bir ilki gerçekleştirdi. Mart 2024’te Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi’nin Kasımpaşa maçında hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol atmasından bu yana bu başarıyı yakalayan ilk futbolcu oldu.

Maçta öne çıkan diğer detaylar

Beşiktaş: Genç yıldız Semih Kılıçsoy, erken golüyle maça damga vurdu.
Göztepe: Kamerunlu savunmacı Malcom Bokele, performansıyla dikkat çekti.
Skor: İlk yarıda atılan toplam 4 gol, futbolseverlere keyifli bir maç izlettirdi.
Tarihe geçen performansıyla Malcom Bokele, Trednyol Süper Lig’in unutulmaz anılarından birine imza attı.
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