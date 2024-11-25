https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/besiktas-macinda-mauro-icardiden-sonra-bir-ilk-goztepenin-yildizi-futbol-tarihine-gecti-1090775516.html

Beşiktaş maçında Mauro Icardi'den sonra bir ilk: Göztepe'nin yıldızı futbol tarihine geçti

Beşiktaş maçında Mauro Icardi'den sonra bir ilk: Göztepe'nin yıldızı futbol tarihine geçti

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ile karşılaşan Göztepe’nin savunmacısı Malcom Bokele, unutulmayacak bir performansa imza attı. Bokele, hem kendi... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T06:41+0300

2024-11-25T06:41+0300

2024-11-25T06:41+0300

spor

göztepe

göztepe spor klübü

göztepe spor kulübü

göztepe ile beşiktaş arasında oynanan lig karşılaşması

beşiktaş

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü derneği

beşiktaş jimnastik kulübü

futbol

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Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ve Göztepe arasındaki mücadele, futbolseverlere gollü bir ilk yarı izlettirdi. Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, 3. dakikada attığı golle takımını öne geçirirken, bu sezon siyah beyazlıların ligdeki en erken golünü kaydetti.Bokele’nin talihsiz anı: Kendi kalesine golMücadelenin 10. dakikasında Beşiktaşlı oyuncuların savunma arkasına gönderdiği top, Göztepe savunmasını zor durumda bıraktı. Kaleci Lis’in uzaklaştırmak istediği top, savunmacı Malcom Bokele’ye çarparak ağlarla buluştu. Bu golle Beşiktaş farkı ikiye çıkardı.Kendi kalesine golün ardından rakip fileleri salladıBokele’nin şansı 3 dakika sonra döndü. Göztepe’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında oluşan karambolde topa düzgün bir vuruş yapan Kamerunlu savunmacı, bu kez Beşiktaş filelerini havalandırdı. Gol, farkı bire indirirken Bokele’nin performansı tarihe geçti.Mauro Icardi’den sonra bir i̇lk: Bokele tarihe geçti24 yaşındaki Bokele, attığı bu golle Süper Lig’de bir ilki gerçekleştirdi. Mart 2024’te Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi’nin Kasımpaşa maçında hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol atmasından bu yana bu başarıyı yakalayan ilk futbolcu oldu.Maçta öne çıkan diğer detaylarTarihe geçen performansıyla Malcom Bokele, Trednyol Süper Lig’in unutulmaz anılarından birine imza attı.

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